В самом сердце Петербурга расположена одна из удивительных жемчужин города — Большая хоральная синагога. Это не просто здание, это живой организм, который дышит, чувствует и помнит. На экскурсии вы узнаете о жизни, ритуалах и праздниках еврейской общины. Нам очень важно передать не только достоверную информацию, но и дух своего народа.

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Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся уже во дворе синагоги — он окружён забором с художественной кованой решёткой. Далее переместимся в Главный зал, где вы присядете на старинные скамьи, а мы познакомим вас с архитектурой здания, расскажем, что скрывается под бархатной завесой Арон Кодеш, что такое миньян, бима и менора.

Каждое помещение синагоги наполнено смыслом и историей — это не просто религиозное сооружение, а настоящий портал в прошлое, где каждый уголок хранит тайну.

В зале Малой синагоги вы рассмотрите великолепной красоты отделку, выполненную в мавританском стиле

вы рассмотрите великолепной красоты отделку, выполненную в мавританском стиле В Венчальном зале вы узнаете об обряде еврейской свадьбы

вы узнаете об обряде еврейской свадьбы Гениза — самое загадочное место синагоги, где хранятся ветхие рукописи священных книг. Каждая страница и каждый свиток пропитаны мудростью веков, а листы шуршат под пальцами, как шёпот древних иудеев

— самое загадочное место синагоги, где хранятся ветхие рукописи священных книг. Каждая страница и каждый свиток пропитаны мудростью веков, а листы шуршат под пальцами, как шёпот древних иудеев По винтовой лестнице вы подниметесь на женские галереи. Отсюда открывается вид на Главный зал и большую люстру

На экскурсии вы узнаете о жизни еврейской общины. Поговорим об истории, религиозных обычаях и ритуалах. Обсудим культурные аспекты, праздники и традиционную кухню. Все гиды нашей команды глубоко погружены в «еврейскую» тему и являются настоящими экспертами в различных её аспектах.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ни разу не был в синагоге

Путешественникам и местным жителям, которые интересуются архитектурой и историей города

Организационные детали