В самом сердце Петербурга расположена одна из удивительных жемчужин города — Большая хоральная синагога. Это не просто здание, это живой организм, который дышит, чувствует и помнит. На экскурсии вы узнаете о жизни, ритуалах и праздниках еврейской общины. Нам очень важно передать не только достоверную информацию, но и дух своего народа.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся уже во дворе синагоги — он окружён забором с художественной кованой решёткой. Далее переместимся в Главный зал, где вы присядете на старинные скамьи, а мы познакомим вас с архитектурой здания, расскажем, что скрывается под бархатной завесой Арон Кодеш, что такое миньян, бима и менора.
Каждое помещение синагоги наполнено смыслом и историей — это не просто религиозное сооружение, а настоящий портал в прошлое, где каждый уголок хранит тайну.
- В зале Малой синагоги вы рассмотрите великолепной красоты отделку, выполненную в мавританском стиле
- В Венчальном зале вы узнаете об обряде еврейской свадьбы
- Гениза — самое загадочное место синагоги, где хранятся ветхие рукописи священных книг. Каждая страница и каждый свиток пропитаны мудростью веков, а листы шуршат под пальцами, как шёпот древних иудеев
- По винтовой лестнице вы подниметесь на женские галереи. Отсюда открывается вид на Главный зал и большую люстру
На экскурсии вы узнаете о жизни еврейской общины. Поговорим об истории, религиозных обычаях и ритуалах. Обсудим культурные аспекты, праздники и традиционную кухню. Все гиды нашей команды глубоко погружены в «еврейскую» тему и являются настоящими экспертами в различных её аспектах.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто ни разу не был в синагоге
- Путешественникам и местным жителям, которые интересуются архитектурой и историей города
Организационные детали
- Если вы придёте с детьми, предупредите нас об этом заранее, чтобы мы смогли внести интерактивные элементы в маршрут
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большой хоральной синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и представители еврейской общины Санкт-Петербурга. Проведём для вас не просто экскурсию по синагоге, а расскажем об истории еврейской общины в Петербурге, поделимся мудростью нашего народа,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
8 дек 2024
Мы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показывать предметы и переводить на понятный "детский" язык, сразу всё наладилось. Узнали о появлении синагоги,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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