читать дальше понятный "детский" язык, сразу всё наладилось. Узнали о появлении синагоги, традициях еврейского народа. Побывали в венчальном зале, это самая увлекательная часть оказалась. Понравилась малая синагога, такая тёплая и камерная. Продолжительность мы откорректировать с учётом ребёнка. Спасибо большое за радушный приём и отдельно за гида, работающего с детьми. Я знаю, на сколько это сложно.

Мы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показывать предметы и переводить на