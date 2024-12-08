Экскурсии в Синагогу Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Синагога» в Санкт-Петербурге, цены от 3400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Пешая
38 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по хоральной синагоге
Познакомьтесь с еврейской культурой в сердце Санкт-Петербурга. Экскурсия по хоральной синагоге откроет тайны и традиции общины
Начало: Лермонтовский проспект
«Синагога от дверей до верхний галерей»
Завтра в 12:30
17 дек в 12:30
от 3400 за всё до 4 чел.
Тайны Большой синагоги
Пешая
скидка
5%
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Большой синагоги
Узнать, как устроено здание, и погрузиться в традиции еврейской общины Санкт-Петербурга
Начало: У Большой хоральной синагоги
«Наше путешествие начнётся уже во дворе синагоги — он окружён забором с художественной кованой решёткой»
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
70006650 за всё до 6 чел.
Шалом, синагога
Пешая
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Шалом, синагога
Вместе с детьми побывать в Большой хоральной синагоге Петербурга и узнать о религии и жизни евреев
Начало: У Большой хоральной синагоги
«На макете рассмотрим особенности строения здания, ведь Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге — вторая по величине в Европе и первая в России»
15 дек в 11:00
22 дек в 11:00
45004050 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    8 декабря 2024
    Тайны Большой синагоги
    Мы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показывать предметы и переводить на
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    понятный "детский" язык, сразу всё наладилось. Узнали о появлении синагоги, традициях еврейского народа. Побывали в венчальном зале, это самая увлекательная часть оказалась. Понравилась малая синагога, такая тёплая и камерная. Продолжительность мы откорректировать с учётом ребёнка. Спасибо большое за радушный приём и отдельно за гида, работающего с детьми. Я знаю, на сколько это сложно.

    Мы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показывать
  • К
    Ксения
    20 ноября 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Инна оратор от Бога 🙏🏻. Экскурсия проходит непринужденно, доброжелательно (не наигранно), речь льется сама собой. Время пролетает незаметно. Сама синагога внутри хороша 😌, как и снаружи.
  • В
    Валерий
    12 ноября 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Было очень интересно узнать больше подробностей про историю хоральной синагоги, ходить внутри, узнать больше подробностей про ее историю. Большое спасибо Инне за интересную экскурсию, всем рекомендую.
  • Я
    Янина
    1 ноября 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Здравствуйте, спасибо большое за возможность попасть в синагогу и весь исторический комплекс! Очень интересно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Синагога»

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  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
  8. Петропавловская крепость
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  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 6650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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