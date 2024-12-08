1.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по хоральной синагоге
Познакомьтесь с еврейской культурой в сердце Санкт-Петербурга. Экскурсия по хоральной синагоге откроет тайны и традиции общины
Начало: Лермонтовский проспект
«Синагога от дверей до верхний галерей»
Завтра в 12:30
17 дек в 12:30
от 3400₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Большой синагоги
Узнать, как устроено здание, и погрузиться в традиции еврейской общины Санкт-Петербурга
Начало: У Большой хоральной синагоги
«Наше путешествие начнётся уже во дворе синагоги — он окружён забором с художественной кованой решёткой»
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
70006650₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Шалом, синагога
Вместе с детьми побывать в Большой хоральной синагоге Петербурга и узнать о религии и жизни евреев
Начало: У Большой хоральной синагоги
«На макете рассмотрим особенности строения здания, ведь Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге — вторая по величине в Европе и первая в России»
15 дек в 11:00
22 дек в 11:00
45004050₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна8 декабря 2024Мы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показывать предметы и переводить на
- ККсения20 ноября 2024Инна оратор от Бога 🙏🏻. Экскурсия проходит непринужденно, доброжелательно (не наигранно), речь льется сама собой. Время пролетает незаметно. Сама синагога внутри хороша 😌, как и снаружи.
- ВВалерий12 ноября 2024Было очень интересно узнать больше подробностей про историю хоральной синагоги, ходить внутри, узнать больше подробностей про ее историю. Большое спасибо Инне за интересную экскурсию, всем рекомендую.
- ЯЯнина1 ноября 2024Здравствуйте, спасибо большое за возможность попасть в синагогу и весь исторический комплекс! Очень интересно и познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Синагога»
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