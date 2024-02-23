Приглашаем вас в путешествие по северным землям. Вы увидите крепости и кирхи, покормите северных оленей и попробуете уху на сливках. Узнаете, почему этот район считается паломническим и откуда здесь лютеранские церкви. Познакомитесь с историей и традициями коренных народов. Гид расскажет, какими местами восхищался Дюма-отец и какое отношение к этим окрестностям имеет семья Емельяна Пугачёва.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Средневековая крепость Корела. Вы увидите предметы вооружения 17 века, исторические фотографии, рисунки, документы и схемы. Узнаете о богатом прошлом Карельского перешейка.

Величественная кирха в Каукола (Севастьяново). Это самая высокая церковь в Карелии. C колокольни вы осмотрите окрестности, а потом за ароматным чаем побеседуете с настоятелем — отцом Виктором.

Часовня «Во имя Невинноубиенных Младенцев» — центр паломничества христиан. Гид поделится историей об убийстве невинного младенца и расскажет о создании часовни с резонансной алтарной картиной.

Долина водопадов на реке Ихаланйоки. Вы прогуляетесь по эко-парку среди карельской природы, покормите северных оленей и попробуете финскую уху на сливках.

Выставка «Город ангелов» в разрушенной церкви под открытым небом. Вы исследуете развалины кирхи. От хранителя музея узнаете, откуда берутся ангелы, услышите волшебные истории и сказки. А ещё рассмотрите деревянные экспонаты, над которыми трудились лучшие резчики края.

Это эксклюзивная авторская экскурсия, которая никого не оставит равнодушным, особенного тех, кто интересуется религиозной составляющей в истории развития северно-западного региона.

Организационные детали