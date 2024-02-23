Посетить лютеранские кирхи и выставку в церкви под открытым небом, услышать истории о крае
Гид расскажет, какими местами восхищался Дюма-отец и какое отношение к этим окрестностям имеет семья Емельяна Пугачёва.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
Описание
Что вас ожидает
Средневековая крепость Корела. Вы увидите предметы вооружения 17 века, исторические фотографии, рисунки, документы и схемы. Узнаете о богатом прошлом Карельского перешейка.
Величественная кирха в Каукола (Севастьяново). Это самая высокая церковь в Карелии. C колокольни вы осмотрите окрестности, а потом за ароматным чаем побеседуете с настоятелем — отцом Виктором.
Часовня «Во имя Невинноубиенных Младенцев» — центр паломничества христиан. Гид поделится историей об убийстве невинного младенца и расскажет о создании часовни с резонансной алтарной картиной.
Долина водопадов на реке Ихаланйоки. Вы прогуляетесь по эко-парку среди карельской природы, покормите северных оленей и попробуете финскую уху на сливках.
Выставка «Город ангелов» в разрушенной церкви под открытым небом. Вы исследуете развалины кирхи. От хранителя музея узнаете, откуда берутся ангелы, услышите волшебные истории и сказки. А ещё рассмотрите деревянные экспонаты, над которыми трудились лучшие резчики края.
Это эксклюзивная авторская экскурсия, которая никого не оставит равнодушным, особенного тех, кто интересуется религиозной составляющей в истории развития северно-западного региона.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном микроавтобусе и услуги гида
- Поездка до первой локации займёт 1,5 часа
- Дополнительно оплачиваются билет в эко-парк — 300 руб. /чел., билет на выставку «Город ангелов» — 200 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный и обед — 300 руб. /чел.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Проспект Просвещения»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.