Тайны Северного Приладожья: авторская групповая экскурсия
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить лютеранские кирхи и выставку в церкви под открытым небом, услышать истории о крае

Приглашаем вас в путешествие по северным землям. Вы увидите крепости и кирхи, покормите северных оленей и попробуете уху на сливках. Узнаете, почему этот район считается паломническим и откуда здесь лютеранские церкви. Познакомитесь с историей и традициями коренных народов.

Гид расскажет, какими местами восхищался Дюма-отец и какое отношение к этим окрестностям имеет семья Емельяна Пугачёва.
Тайны Северного Приладожья: авторская групповая экскурсия
Тайны Северного Приладожья: авторская групповая экскурсия
Тайны Северного Приладожья: авторская групповая экскурсия
Ближайшие даты:
23
фев
2
мар
9
мар
16
мар
23
мар
30
мар
6
апр
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Средневековая крепость Корела. Вы увидите предметы вооружения 17 века, исторические фотографии, рисунки, документы и схемы. Узнаете о богатом прошлом Карельского перешейка.

Величественная кирха в Каукола (Севастьяново). Это самая высокая церковь в Карелии. C колокольни вы осмотрите окрестности, а потом за ароматным чаем побеседуете с настоятелем — отцом Виктором.

Часовня «Во имя Невинноубиенных Младенцев» — центр паломничества христиан. Гид поделится историей об убийстве невинного младенца и расскажет о создании часовни с резонансной алтарной картиной.

Долина водопадов на реке Ихаланйоки. Вы прогуляетесь по эко-парку среди карельской природы, покормите северных оленей и попробуете финскую уху на сливках.

Выставка «Город ангелов» в разрушенной церкви под открытым небом. Вы исследуете развалины кирхи. От хранителя музея узнаете, откуда берутся ангелы, услышите волшебные истории и сказки. А ещё рассмотрите деревянные экспонаты, над которыми трудились лучшие резчики края.

Это эксклюзивная авторская экскурсия, которая никого не оставит равнодушным, особенного тех, кто интересуется религиозной составляющей в истории развития северно-западного региона.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном микроавтобусе и услуги гида
  • Поездка до первой локации займёт 1,5 часа
  • Дополнительно оплачиваются билет в эко-парк — 300 руб. /чел., билет на выставку «Город ангелов» — 200 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный и обед — 300 руб. /чел.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Проспект Просвещения»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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