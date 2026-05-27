Оказаться в средневековой Европе, не покидая России? Легко! Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите знаменитый Выборгский замок и Ратушную площадь.
Узнаете, как в облике города переплелись шведские, финские и русские традиции, и полюбуетесь живописным Монрепо с фактурными скалами.
Описание экскурсии
- Выборгский замок — памятник Средневековья. Рассмотрим древние стены и главную башню Святого Олафа, откуда открывается панорама Выборгского залива, города и окрестностей.
- Улицы Старого города. Прогуляемся по старинным мощёным улочкам и увидим городскую застройку 16-19 веков.
- Ратушную площадь — сердце Старого Выборга со зданиями Окружного суда, Ратуши и другими историческими постройками.
- Усадьбы и купеческие дома.
- Музей-заповедник «Парк Монрепо» — шедевр ландшафтного искусства, в котором гармонично переплетаются природа и творения человека.
- Круглая башня — фрагмент старой городской стены и визитная карточка города.
Мы поговорим о:
- богатой истории Выборга, его роли как пограничной крепости и переходе от Швеции к Финляндии и России.
- европейском характере города, архитектуре, немецком и финском влиянии на его облик.
- выборгском кренделе как гастрономическом символе.
- Выборге в кино и литературе.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом седане.
- Обязательные дополнительные расходы: вход в музей-заповедник «Парк Монрепо» — 400 ₽ за взрослого, 200 ₽ за детей от 16 до 18 лет и пенсионеров.
- Дополнительные расходы по желанию: обед, билет в Выборгский замок — 200 ₽ с чел.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вас или вашей компании: 1 чел.
- 20 500 ₽; 2 чел.
- 23 500 ₽; 3 чел.
- 25 500 ₽; 4 чел.
- 27 500 ₽; от 5 до 30 чел.
- от 3500 ₽ за каждого.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
