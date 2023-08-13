Это одна из самых атмосферных и труднодоступных локаций Петербурга, где и местные жители, скорее всего, не бывали. С соседнего переулка не видна даже крыша особняка, а ворота усадьбы почти всегда на замке. Однако мы всё же окажемся там. В сам дом не попадём, но погуляем по яблоневому саду, сделаем фото на ступенях лестницы и поговорим о легендарном роде Демидовых.

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Описание

Что вас ожидает

Особняк Демидовых — один из старейших домов в Санкт-Петербурге. Возникает ощущение, что хозяева специально скрыли его от любопытных глаз. И это вызывает вопрос, на который нет ответа: «Почему одни из богатейших людей государства Российского спрятали своё имение, хотя обычно владельцы роскошных особняков стремились выставлять их на показ?» Порассуждаем об этом на прогулке.

Мы пройдёмся по старинному двору с яблоневым садом, где когда-то отдыхали первые владельцы дома

Поднимемся на уникальную двухмаршевую лестницу, ведущую к веранде. На их постройку ушло неимоверное количество чугуна. Впрочем кто, если не Демидовы, могли себе это позволить.

Пытливо осмотрим все уголки усадьбы, куда можно попасть, в том числе помещение первого в России кегельбана

Пофотографируемся в атмосферных, застывших во времени фотолокациях

И конечно, поговорим про знаменитый род Демидовых

Время не пощадило особняк даже такого важнейшего семейства: фасад покрылся трещинами, яблоневый сад пришёл в запустение, ступени лестницы поржавели. Но это придало усадьбе ещё больше очарования. Вы убедитесь в этом сами.

Организационные детали