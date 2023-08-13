Прогуляться по родовому гнезду знаменитых промышленников и прикоснуться к его загадочному миру
Это одна из самых атмосферных и труднодоступных локаций Петербурга, где и местные жители, скорее всего, не бывали. С соседнего переулка не видна даже крыша особняка, а ворота усадьбы почти всегда на замке. Однако мы всё же окажемся там.
В сам дом не попадём, но погуляем по яблоневому саду, сделаем фото на ступенях лестницы и поговорим о легендарном роде Демидовых.
В сам дом не попадём, но погуляем по яблоневому саду, сделаем фото на ступенях лестницы и поговорим о легендарном роде Демидовых.
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Описание
Что вас ожидает
Особняк Демидовых — один из старейших домов в Санкт-Петербурге. Возникает ощущение, что хозяева специально скрыли его от любопытных глаз. И это вызывает вопрос, на который нет ответа: «Почему одни из богатейших людей государства Российского спрятали своё имение, хотя обычно владельцы роскошных особняков стремились выставлять их на показ?» Порассуждаем об этом на прогулке.
- Мы пройдёмся по старинному двору с яблоневым садом, где когда-то отдыхали первые владельцы дома
- Поднимемся на уникальную двухмаршевую лестницу, ведущую к веранде. На их постройку ушло неимоверное количество чугуна. Впрочем кто, если не Демидовы, могли себе это позволить.
- Пытливо осмотрим все уголки усадьбы, куда можно попасть, в том числе помещение первого в России кегельбана
- Пофотографируемся в атмосферных, застывших во времени фотолокациях
- И конечно, поговорим про знаменитый род Демидовых
Время не пощадило особняк даже такого важнейшего семейства: фасад покрылся трещинами, яблоневый сад пришёл в запустение, ступени лестницы поржавели. Но это придало усадьбе ещё больше очарования. Вы убедитесь в этом сами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять зонт на случай дождя
- На территории усадьбы возможна фотосессия — 6000 руб. /час.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- впереулке Гривцова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 226 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я провожу экскурсии по неформальному Петербургу. Буду рад показать вам любимый город таким, каким его вижу я: небанальным и очень насыщенным. Постараюсь раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
13 авг 2023
Удивительной красоты лестница и особняк, жаль что в плачевном состоянии. .
А
Анастасия
13 авг 2023
Очень понравилось,познавательная экскурсия, экскурсовод-Алена была очень приятной, столько всего нам рассказывала заслушались и погрузились в те века, когда жили. Особняк просто завораживает! 😍
О
Овчаров
6 авг 2023
Увлекательный рассказ и возможность побывать в недоступном, и красивом месте
О
Ольга
31 июля 2023
Великолепная усадьба надежно скрытая от людских глаз. Красота и разрушение вкупе с содержательным повествованием оставляет тонкое послевкусие утраченного времени. Если вам нравится поразмышлять над тем, что было "до" и ушло безвозвратно, то это место для вас.
Наталья
18 июля 2023
Как правило, приезжая в Питер, все восхищаются его известными достопримечательностями. Но Питер не перестает удивлять. А сколько всего еще скрыто от наших глаз. Сколько секретов еще предстоит открыть. Я живу здесь 7 лет, и все 7 лет активно исследую этот город. И много раз, проходя по ул Гривцова от метро Садовая до наб р Мойки, могла ли я представить, что внутри скрывается такая прекрасная «заброшка». Особняк Демидовых впечатлил своей изысканностью, роскошной лестницей, яблоневым садом со столетними деревьями и тайнами самой богатой семьи того времени. Благодарю организаторов за прекрасную возможность все это увидеть. Ведь вход туда ограничен. Рекомендую посетить и успеть застать эту прекрасную, возможно, ускользающую красоту.
Юлия
9 июля 2023
Сходили с друзьями на экскурсию в усадьбу Демидовых. Интересная локация, просто так туда не попадёшь. Было интересно и нестандартно) без сомнения рекомендую 😉
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