Экскурсия по Васильевскому острову позволит вам познакомиться с особым характером этого места и узнать о нём много нового.
Опытный гид проведёт вас по индивидуальному маршруту, покажет малозаметные детали фасадов зданий XIX–XX
Опытный гид проведёт вас по индивидуальному маршруту, покажет малозаметные детали фасадов зданий XIX–XX
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииИ жители Санкт-Петербурга, и гости города знают: у Васильевского острова особый характер, а василеостровцы не похожи на других горожан. У вас есть шанс познакомиться с этим характером один на один, вдали от шумных толп и не подстраиваясь ни под чей темп, кроме своего. Наш опытный гид устроит прогулку по Васильевскому острову только для вас в рамках индивидуального маршрута. Вы узнаете, как должен был выглядеть остров, который едва не стал «второй Венецией», приглядитесь к неочевидным деталям фасадов зданий XIX-XX веков, шагнёте в лабиринты тёмных проходных дворов и узкие улицы, на которых снимались известные фильмы. На этой приватной прогулке исключительно для вас откроются двери удивительных парадных, в которых и сейчас сохранилась вечная метлахская плитка, сияют яркие витражи и стоят перила на кованых лапах. Вы точно расслышите особенный голос острова и полюбите его также, как и мы! Вас ждут:
- самая узкая улица Петербурга;
- старейший жилой дом города;
- дом пуговичной фабрики фирмы "Братья Бух" и его парадная и чёрная лестница;
- доходные дома богатых купцов и промышленников с их парадными лестницами с витражами, метлахской плиткой, коваными перилами;
- потайные дворы-колодцы и проходные дворы, где снимали «Улицы разбитых фонарей»;
• двор духов, где петербуржцы и гости города загадывают желания. Важная информация:
- Продолжительность прогулки может быть скорректирована в зависимости от удобного вам темпа.
- Вы уже были на других прогулках по Васильевскому острову? Тогда этот маршрут удивит вам неожиданными деталями и индивидуальным подходом.
- Подарите эту экскурсию близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем.
- Если нужная локация вдруг встретила вас ремонтом или начался дождь, гид оперативно поменяет маршрут так, чтобы вам было интересно и удобно – ведь он об острове знает всё!
- Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самая узкая улица Петербурга
- Старейший жилой дом города
- Богато отделанные особняки
- Закрытые для других туристов парадные и чёрные лестницы
- Потайные дворы-колодцы и проходные дворы, где снимали фильм «Брат» и сериалы про бандитов
- Двор духов, где петербуржцы и гости города загадывают желания
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из м. Василеостровская
Завершение: Большой проспект Васильевского острова, 4/19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Гид встретит вас на выходе из м. Василеостровская у памятника Конному трамваю (конке)
- Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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