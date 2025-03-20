читать дальше веков и тёмные проходные дворы, где снимались известные фильмы.



Вы сможете заглянуть в удивительные парадные с сохранившейся метлахской плиткой, витражами и коваными перилами.



Эта экскурсия поможет вам лучше понять и полюбить Васильевский остров так же, как его любят местные жители.

Экскурсия по Васильевскому острову позволит вам познакомиться с особым характером этого места и узнать о нём много нового.Опытный гид проведёт вас по индивидуальному маршруту, покажет малозаметные детали фасадов зданий XIX–XX