Приватная прогулка по неочевидным улицам Васильевского, дворам и парадным

Экскурсия по Васильевскому острову позволит вам познакомиться с особым характером этого места и узнать о нём много нового.

Опытный гид проведёт вас по индивидуальному маршруту, покажет малозаметные детали фасадов зданий XIX–XX
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веков и тёмные проходные дворы, где снимались известные фильмы.

Вы сможете заглянуть в удивительные парадные с сохранившейся метлахской плиткой, витражами и коваными перилами.

Эта экскурсия поможет вам лучше понять и полюбить Васильевский остров так же, как его любят местные жители.

Приватная прогулка по неочевидным улицам Васильевского, дворам и парадным
Приватная прогулка по неочевидным улицам Васильевского, дворам и парадным
Приватная прогулка по неочевидным улицам Васильевского, дворам и парадным
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

И жители Санкт-Петербурга, и гости города знают: у Васильевского острова особый характер, а василеостровцы не похожи на других горожан. У вас есть шанс познакомиться с этим характером один на один, вдали от шумных толп и не подстраиваясь ни под чей темп, кроме своего. Наш опытный гид устроит прогулку по Васильевскому острову только для вас в рамках индивидуального маршрута. Вы узнаете, как должен был выглядеть остров, который едва не стал «второй Венецией», приглядитесь к неочевидным деталям фасадов зданий XIX-XX веков, шагнёте в лабиринты тёмных проходных дворов и узкие улицы, на которых снимались известные фильмы. На этой приватной прогулке исключительно для вас откроются двери удивительных парадных, в которых и сейчас сохранилась вечная метлахская плитка, сияют яркие витражи и стоят перила на кованых лапах. Вы точно расслышите особенный голос острова и полюбите его также, как и мы! Вас ждут:
  • самая узкая улица Петербурга;
  • старейший жилой дом города;
  • дом пуговичной фабрики фирмы "Братья Бух" и его парадная и чёрная лестница;
  • доходные дома богатых купцов и промышленников с их парадными лестницами с витражами, метлахской плиткой, коваными перилами;
  • потайные дворы-колодцы и проходные дворы, где снимали «Улицы разбитых фонарей»;

• двор духов, где петербуржцы и гости города загадывают желания. Важная информация:

  • Продолжительность прогулки может быть скорректирована в зависимости от удобного вам темпа.
  • Вы уже были на других прогулках по Васильевскому острову? Тогда этот маршрут удивит вам неожиданными деталями и индивидуальным подходом.
  • Подарите эту экскурсию близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем.
  • Если нужная локация вдруг встретила вас ремонтом или начался дождь, гид оперативно поменяет маршрут так, чтобы вам было интересно и удобно – ведь он об острове знает всё!
  • Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самая узкая улица Петербурга
  • Старейший жилой дом города
  • Богато отделанные особняки
  • Закрытые для других туристов парадные и чёрные лестницы
  • Потайные дворы-колодцы и проходные дворы, где снимали фильм «Брат» и сериалы про бандитов
  • Двор духов, где петербуржцы и гости города загадывают желания
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из м. Василеостровская
Завершение: Большой проспект Васильевского острова, 4/19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Гид встретит вас на выходе из м. Василеостровская у памятника Конному трамваю (конке)
  • Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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