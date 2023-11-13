Литература, архитектура, скульптура и античные мифы плотно сплелись в этой прогулке. Начнём от фонтана «Голова льва», прогуляемся по Александровскому саду до Адмиралтейства, затем — до Исаакевской площади и Синего моста. Вы узнаете, как богиня Афродита связана с морем, как произошло наводнение 1824 года и где прячется портрет Петра I.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Адмиралтейство и портрет Петра I

Вы рассмотрите декор здания Главного адмиралтейства, а я расскажу, какие мифологические персонажи там изображены и как они связаны с основанием Петербурга. Найдёте портрет Петра I и узнаете, какая богиня его сопровождает. Убедитесь, что от Адмиралтейства центральные улицы расходятся трезубцем.

Дом со львами, наводнение 1824 года и Александровский сад

У дома со львами вы погрузитесь в атмосферу страшного невского наводнения 1824 года, послушав отрывок из поэмы Пушкина «Медный всадник». Представите, как бедный Евгений спасался на одном из этих каменных изваяний от бешеных волн.

В Александровском саду мы остановимся перед статуей Геркулеса Фарнезского. Вы рассмотрите его атрибуты — шкуру Немейского льва и яблоки Гесперид. Вспомните два из 12 подвигов Геракла.

Троянская война, атланты и Синий мост

Наш маршрут приведёт нас на Исаакиевскую площадь. Вы полюбуетесь статуями братьев Диоскуров. Узнаете миф об их рождении и рождении их сестры Елены Прекрасной, из-за которой и началась Троянская война.

Свернём на Большую Морскую улицу, название которой связано со строительством кораблей на Адмиралтейских верфях. Остановимся у особняка Демидова и поговорим об атлантах и кариатидах. Я расскажу, для какой красавицы строился этот роскошный дом и как богиня любви Афродита связана с морем.

Финал прогулки — на Синем мосту. Вы оцените уровень поднятия воды во время петербургских наводнений. И сможете сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора или Мариинского дворца.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям школьного возраста.