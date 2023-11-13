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Трезубец Посейдона: античность и вода в истории Петербурга

Узнать, как мифы связаны с основанием города, и оценить уровень воды во время наводнений
Литература, архитектура, скульптура и античные мифы плотно сплелись в этой прогулке.

Начнём от фонтана «Голова льва», прогуляемся по Александровскому саду до Адмиралтейства, затем — до Исаакевской площади и Синего моста.

Вы узнаете, как богиня Афродита связана с морем, как произошло наводнение 1824 года и где прячется портрет Петра I.
5
2 отзыва
Трезубец Посейдона: античность и вода в истории Петербурга
Трезубец Посейдона: античность и вода в истории Петербурга
Трезубец Посейдона: античность и вода в истории Петербурга

Описание экскурсии

Адмиралтейство и портрет Петра I

Вы рассмотрите декор здания Главного адмиралтейства, а я расскажу, какие мифологические персонажи там изображены и как они связаны с основанием Петербурга. Найдёте портрет Петра I и узнаете, какая богиня его сопровождает. Убедитесь, что от Адмиралтейства центральные улицы расходятся трезубцем.

Дом со львами, наводнение 1824 года и Александровский сад

У дома со львами вы погрузитесь в атмосферу страшного невского наводнения 1824 года, послушав отрывок из поэмы Пушкина «Медный всадник». Представите, как бедный Евгений спасался на одном из этих каменных изваяний от бешеных волн.

В Александровском саду мы остановимся перед статуей Геркулеса Фарнезского. Вы рассмотрите его атрибуты — шкуру Немейского льва и яблоки Гесперид. Вспомните два из 12 подвигов Геракла.

Троянская война, атланты и Синий мост

Наш маршрут приведёт нас на Исаакиевскую площадь. Вы полюбуетесь статуями братьев Диоскуров. Узнаете миф об их рождении и рождении их сестры Елены Прекрасной, из-за которой и началась Троянская война.

Свернём на Большую Морскую улицу, название которой связано со строительством кораблей на Адмиралтейских верфях. Остановимся у особняка Демидова и поговорим об атлантах и кариатидах. Я расскажу, для какой красавицы строился этот роскошный дом и как богиня любви Афродита связана с морем.

Финал прогулки — на Синем мосту. Вы оцените уровень поднятия воды во время петербургских наводнений. И сможете сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора или Мариинского дворца.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям школьного возраста.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана
Юлиана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 642 туристов
Меня зовут Юлиана. Я специалист по греческому языку и культуре, переводчик и профессиональный гид. Закончила СПбГУ и курсы гидов по Санкт-Петербургу. Знаю все музеи и достопримечательности моего родного города. Предлагаю всем гостям и жителям Петербурга познакомиться с греческими деталями, загадками и мифами, скрытыми в нашем городе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Прекрасная экскурсия! За небольшой отрезок времени, благодаря Юлианне, мы полностью погрузились в Петровскую эпоху, вспомнили мифы древней Греции и нашли античную символику на целом ряде зданий, это оказалось очень увлекательно. Наша прогулка позволила посмотреть на многие события того времени под совершенно другим углом, а непринужденная подача материала, сделала ее незабываемой. Очень рекомендуем.
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Маргарита
Можно сказать, вторая часть "Греции в Петербурге"
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