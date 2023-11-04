Узнать, как мифы связаны с основанием города, и оценить уровень воды во время наводнений
Начнём от фонтана «Голова льва», прогуляемся по Александровскому саду до Адмиралтейства, затем — до Исаакевской площади и Синего моста.
Вы узнаете, как богиня Афродита связана с морем, как произошло наводнение 1824 года и где прячется портрет Петра I.
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Описание
Что вас ожидает
Адмиралтейство и портрет Петра I
Вы рассмотрите декор здания Главного адмиралтейства, а я расскажу, какие мифологические персонажи там изображены и как они связаны с основанием Петербурга. Найдёте портрет Петра I и узнаете, какая богиня его сопровождает. Убедитесь, что от Адмиралтейства центральные улицы расходятся трезубцем.
Дом со львами, наводнение 1824 года и Александровский сад
У дома со львами вы погрузитесь в атмосферу страшного невского наводнения 1824 года, послушав отрывок из поэмы Пушкина «Медный всадник». Представите, как бедный Евгений спасался на одном из этих каменных изваяний от бешеных волн.
В Александровском саду мы остановимся перед статуей Геркулеса Фарнезского. Вы рассмотрите его атрибуты — шкуру Немейского льва и яблоки Гесперид. Вспомните два из 12 подвигов Геракла.
Троянская война, атланты и Синий мост
Наш маршрут приведёт нас на Исаакиевскую площадь. Вы полюбуетесь статуями братьев Диоскуров. Узнаете миф об их рождении и рождении их сестры Елена Прекрасной, из-за которой и началась Троянская война.
Свернём на Большую Морскую улицу, название которой связано со строительством кораблей на Адмиралтейских верфях. Остановимся у особняка Демидова и поговорим об атлантах и кариатидах. Я расскажу, для какой красавицы строился этот роскошный дом и как богиня любви Афродита связана с морем.
Финал прогулки — на Синем мосту. Вы оцените уровень поднятия воды во время петербургских наводнений. И сможете сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора или Мариинского дворца.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям школьного возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.