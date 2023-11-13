Вы рассмотрите декор здания Главного адмиралтейства, а я расскажу, какие мифологические персонажи там изображены и как они связаны с основанием Петербурга. Найдёте портрет Петра I и узнаете, какая богиня его сопровождает. Убедитесь, что от Адмиралтейства центральные улицы расходятся трезубцем.
Дом со львами, наводнение 1824 года и Александровский сад
У дома со львами вы погрузитесь в атмосферу страшного невского наводнения 1824 года, послушав отрывок из поэмы Пушкина «Медный всадник». Представите, как бедный Евгений спасался на одном из этих каменных изваяний от бешеных волн.
В Александровском саду мы остановимся перед статуей Геркулеса Фарнезского. Вы рассмотрите его атрибуты — шкуру Немейского льва и яблоки Гесперид. Вспомните два из 12 подвигов Геракла.
Троянская война, атланты и Синий мост
Наш маршрут приведёт нас на Исаакиевскую площадь. Вы полюбуетесь статуями братьев Диоскуров. Узнаете миф об их рождении и рождении их сестры Елены Прекрасной, из-за которой и началась Троянская война.
Свернём на Большую Морскую улицу, название которой связано со строительством кораблей на Адмиралтейских верфях. Остановимся у особняка Демидова и поговорим об атлантах и кариатидах. Я расскажу, для какой красавицы строился этот роскошный дом и как богиня любви Афродита связана с морем.
Финал прогулки — на Синем мосту. Вы оцените уровень поднятия воды во время петербургских наводнений. И сможете сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора или Мариинского дворца.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям школьного возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 642 туристов
Меня зовут Юлиана. Я специалист по греческому языку и культуре, переводчик и профессиональный гид. Закончила СПбГУ и курсы гидов по Санкт-Петербургу. Знаю все музеи и достопримечательности моего родного города. Предлагаю всем гостям и жителям Петербурга познакомиться с греческими деталями, загадками и мифами, скрытыми в нашем городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Прекрасная экскурсия! За небольшой отрезок времени, благодаря Юлианне, мы полностью погрузились в Петровскую эпоху, вспомнили мифы древней Греции и нашли античную символику на целом ряде зданий, это оказалось очень увлекательно. Наша прогулка позволила посмотреть на многие события того времени под совершенно другим углом, а непринужденная подача материала, сделала ее незабываемой. Очень рекомендуем.
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Маргарита
Можно сказать, вторая часть "Греции в Петербурге"
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