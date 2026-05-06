Мягкий свет ложится на фасады, вода становится зеркалом, а знакомые силуэты выглядят по-новому. Это время заката! Вы отправитесь на теплоходе по Неве к Финскому заливу и увидите, как классический Петербург постепенно сменяется современными панорамами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Прогулка по Неве и Малой Неве

Вы пройдёте по главным водным артериям города и увидите его с самого выигрышного ракурса — с воды.

Петербург в закатном свете

Город будет меняться прямо на глазах: от дневной суеты к мягкому вечернему настроению, когда фасады окрашиваются в золотые оттенки.

Путь к Финскому заливу

Теплоход выйдет в сторону залива, где открываются более широкие панорамы и виден современный силуэт города, включая Лахта-центр.

Главные достопримечательности

По пути вы увидите Медного всадника, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора» и другие символы Петербурга.

Организационные детали

Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе со свободной рассадкой

На борту есть бар, снеки и пледы

Прогулка проходит с гидом, экскурсионным аудиосопровождением или с фоновой музыкой

