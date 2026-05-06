Мои заказы

Закатный Петербург с воды

Прокатиться по Неве к Финскому заливу и увидеть город в золотом свете
Мягкий свет ложится на фасады, вода становится зеркалом, а знакомые силуэты выглядят по-новому.

Это время заката! Вы отправитесь на теплоходе по Неве к Финскому заливу и увидите, как классический Петербург постепенно сменяется современными панорамами.
5
1 отзыв
Закатный Петербург с воды
Закатный Петербург с воды
Закатный Петербург с воды

Описание экскурсии

Прогулка по Неве и Малой Неве

Вы пройдёте по главным водным артериям города и увидите его с самого выигрышного ракурса — с воды.

Петербург в закатном свете

Город будет меняться прямо на глазах: от дневной суеты к мягкому вечернему настроению, когда фасады окрашиваются в золотые оттенки.

Путь к Финскому заливу

Теплоход выйдет в сторону залива, где открываются более широкие панорамы и виден современный силуэт города, включая Лахта-центр.

Главные достопримечательности

По пути вы увидите Медного всадника, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора» и другие символы Петербурга.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе со свободной рассадкой
  • На борту есть бар, снеки и пледы
  • Прогулка проходит с гидом, экскурсионным аудиосопровождением или с фоновой музыкой

Важно

  • Посадка начинается за 15 минут до отправления
  • Маршрут и причал может меняться из-за погодных условий или перекрытий

ежедневно в 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый850 ₽
Дети до 12 лет600 ₽
Пенсионеры650 ₽
Студенты650 ₽
Дети до 3-х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 151 туриста
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Спасибо большое за увлекательную прогулку на теплоходе. Какой же красивый Питер с воды. А закат просто бомба. Теплоход очень уютный. Удобные качели на открытой палубе и горячий чай. Было классно.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за тёплый отзыв! Нам очень приятно, что прогулка на теплоходе оставила у вас такие яркие впечатления. Действительно,
читать дальшеуменьшить

Петербург с воды открывается с совершенно особенной стороны, а закаты здесь просто волшебные. Рады, что вам понравились наши качели и горячий чай — мы стараемся создать максимально комфортную и уютную атмосферу для наших гостей. Будем рады видеть вас снова на наших прогулках!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Закатный Петербург с воды»

По Неве к Финскому заливу - на двухпалубном теплоходе
На теплоходе
1.5 часа
34 отзыва
Групповая
По Неве к Финскому заливу - на двухпалубном теплоходе
Водное путешествие по парадному Петербургу с лучшими видами и интересными историями
Начало: Адмиралтейская набережная 10
Сегодня в 15:30
29 мая в 15:30
900 ₽ за человека
К Финскому заливу на закат - на групповой водной прогулке
На катере
2.5 часа
-
20%
16 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
К Финскому заливу на закат - на групповой водной прогулке
Пройти по малым рекам и каналам и увидеть с воды, как заходит солнце в Финском заливе
Начало: На набережной реки Фонтанки, 71
Завтра в 20:58
29 мая в 21:00
2280 ₽2850 ₽ за человека
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
130 отзывов
Групповая
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Посмотреть закат на Финском заливе и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова
16 сен в 21:00
17 сен в 21:00
700 ₽ за человека
Золотое кольцо Петербурга - из Карповки в акваторию Невы
На теплоходе
1.5 часа
-
20%
Групповая
Золотое кольцо Петербурга - из Карповки в акваторию Невы
Рассмотреть дворцы, мосты, набережные и скрытые виды города с воды
Начало: На реке Карповке у метро «Петроградская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1200 ₽1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-50%
до 16 июня
850 ₽ за человека