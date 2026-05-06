Мягкий свет ложится на фасады, вода становится зеркалом, а знакомые силуэты выглядят по-новому.
Это время заката! Вы отправитесь на теплоходе по Неве к Финскому заливу и увидите, как классический Петербург постепенно сменяется современными панорамами.
Это время заката! Вы отправитесь на теплоходе по Неве к Финскому заливу и увидите, как классический Петербург постепенно сменяется современными панорамами.
Описание экскурсии
Прогулка по Неве и Малой Неве
Вы пройдёте по главным водным артериям города и увидите его с самого выигрышного ракурса — с воды.
Петербург в закатном свете
Город будет меняться прямо на глазах: от дневной суеты к мягкому вечернему настроению, когда фасады окрашиваются в золотые оттенки.
Путь к Финскому заливу
Теплоход выйдет в сторону залива, где открываются более широкие панорамы и виден современный силуэт города, включая Лахта-центр.
Главные достопримечательности
По пути вы увидите Медного всадника, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора» и другие символы Петербурга.
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе со свободной рассадкой
- На борту есть бар, снеки и пледы
- Прогулка проходит с гидом, экскурсионным аудиосопровождением или с фоновой музыкой
Важно
- Посадка начинается за 15 минут до отправления
- Маршрут и причал может меняться из-за погодных условий или перекрытий
ежедневно в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|850 ₽
|Дети до 12 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|650 ₽
|Студенты
|650 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 151 туриста
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо большое за увлекательную прогулку на теплоходе. Какой же красивый Питер с воды. А закат просто бомба. Теплоход очень уютный. Удобные качели на открытой палубе и горячий чай. Было классно.
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за тёплый отзыв! Нам очень приятно, что прогулка на теплоходе оставила у вас такие яркие впечатления. Действительно,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Закатный Петербург с воды»
Групповая
По Неве к Финскому заливу - на двухпалубном теплоходе
Водное путешествие по парадному Петербургу с лучшими видами и интересными историями
Начало: Адмиралтейская набережная 10
Сегодня в 15:30
29 мая в 15:30
900 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 11 чел.
К Финскому заливу на закат - на групповой водной прогулке
Пройти по малым рекам и каналам и увидеть с воды, как заходит солнце в Финском заливе
Начало: На набережной реки Фонтанки, 71
Завтра в 20:58
29 мая в 21:00
2280 ₽
2850 ₽ за человека
Групповая
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Посмотреть закат на Финском заливе и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова
16 сен в 21:00
17 сен в 21:00
700 ₽ за человека
-
20%
Групповая
Золотое кольцо Петербурга - из Карповки в акваторию Невы
Рассмотреть дворцы, мосты, набережные и скрытые виды города с воды
Начало: На реке Карповке у метро «Петроградская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1200 ₽
1500 ₽ за человека
-50%
до 16 июня
850 ₽ за человека