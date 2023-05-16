За свою историю Северная столица пережила более 300 наводнений. Вы узнаете, как они повлияли на облик города, что помогает Петербургу жить наперекор ландшафту, как удавалось спасать от подступающей воды старинные храмы и дворцы и где прятались от стихии известные книжные персонажи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Наводнения и знаменитые достопримечательности

Вы узнаете, в чем причина петербургских наводнений, какой символ указывает на их приближение, кого из известных людей погубила местная грозная вода и где в Петербурге хранится память о своенравной стихии. Кроме того, раскроете, как связаны с наводнениями гостиница Англетер, памятник Николаю I, Мариинский дворец, Адмиралтейство и дом Лобанова-Ростовского.

Петербургские секреты

Вы разгадаете загадку Синего моста и Водомерного столба. Поймете, почему район Сенной часто страдал от наводнений, а Медный всадник — настоящий памятник стихии. А еще услышите, где указаны даты самых знаменитых наводнений, на что был похож Исаакиевский собор в момент затопления, где прятались от наводнений литературные герои и в чем спасение города от водного демона.

Кому подойдет квест