За свою историю Северная столица пережила более 300 наводнений.
Вы узнаете, как они повлияли на облик города, что помогает Петербургу жить наперекор ландшафту, как удавалось спасать от подступающей воды старинные храмы и дворцы и где прятались от стихии известные книжные персонажи.
Вы узнаете, как они повлияли на облик города, что помогает Петербургу жить наперекор ландшафту, как удавалось спасать от подступающей воды старинные храмы и дворцы и где прятались от стихии известные книжные персонажи.
Описание квеста
Наводнения и знаменитые достопримечательности
Вы узнаете, в чем причина петербургских наводнений, какой символ указывает на их приближение, кого из известных людей погубила местная грозная вода и где в Петербурге хранится память о своенравной стихии. Кроме того, раскроете, как связаны с наводнениями гостиница Англетер, памятник Николаю I, Мариинский дворец, Адмиралтейство и дом Лобанова-Ростовского.
Петербургские секреты
Вы разгадаете загадку Синего моста и Водомерного столба. Поймете, почему район Сенной часто страдал от наводнений, а Медный всадник — настоящий памятник стихии. А еще услышите, где указаны даты самых знаменитых наводнений, на что был похож Исаакиевский собор в момент затопления, где прятались от наводнений литературные герои и в чем спасение города от водного демона.
Кому подойдет квест
- Детям от 7 лет и взрослым. Все загадки не требуют дополнительных знаний и решаются с помощью наблюдательности и внимания.
- По запросу программу можно провести для школьной группы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 431 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вика, я филолог и литературный краевед. Живу в Петербурге с рождения. Разрабатываю и провожу экскурсии-квесты, с помощью которых превращаю прогулку по городу в приключение-исследование с занимательным сюжетом.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
8 мая наша группа в составе один взрослый и 3 ребёнка (10-13 лет) побывала на экскурсии “Петербург-город наводнений». Экскурсия нам очень понравилась, Маршрут достаточно тривиальный, включающий в себя стандартный набор
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О
В ноябрьской поездке хотели больше посмотреть и узнать об исторических фактах, самобытности Питера. Экскурсия про наводнения была как раз в этой тематике и своевременно. Адаптирована для детей 8 и 9
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Т
Прекрасная экскурсия. Были семьей (дети 7 и 11 лет и родители), всем очень понравился рассказ Виктории в форме квеста. Узнали много нового об истории и причинах наводнений в Петербурге, о
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Л
8 октября 2024г. были на индивидуальной экскурсии "Петербург-город наводнений". Море впечатлений, моему внуку 12 лет очень понравилось. Экскурсовод Елизавета с такой любовью рассказывала о своем родном городе, ее можно слушать
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Отличная экскурсия, особенно для тех, кто хочет оперативный, тематический, интересный рассказ. Сложно узнать Петербург сразу, не первый раз берем экскурсии в Северной столице и понимаем, что этот город полон удивительных вещей. Экскурсовод очень старалась, замерзла безумно, но провела все до конца и даже подарила на кучу сладостей для ребенка:).
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О
Огромное спасибо Вике за чудесную экскурсию! Было очень интересно, познавательно, вся информация адаптирована для детей, подача в игровой форме (квест). У нас были 2 мальчика 8 лет, не самые образцовые слушатели, но с Викой они очень активно включились в тему, задавали вопросы, угадывали, запоминали… Просятся ещё раз в следующем году)))
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