Спас на Крови, Петропавловский и Исаакиевский соборы — каждый из этих храмов хранит богатую историю и завораживает по-своему. Их архитектурой и мощью невозможно не восхищаться. На экскурсии вы познакомитесь с ними поближе и узнаете интересные подробности о каждом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Петропавловский собор. Это один из первых храмов Санкт-Петербурга и самое высокое здание города вплоть до 20 века. А ещё мемориал русской воинской славы 18 века и усыпальница Романовых. Я расскажу, почему у собора нет купола.
Исаакиевский собор. Самый большой храм Санкт-Петербурга — четвёртый Исаакиевский собор города. Как выглядели три предыдущих, вы узнаете на экскурсии. Также поговорим о том, почему он строился 40 лет.
Спас на Крови. Один из красивейших храмов мира. Украшен более чем 7000 квадратных метров мозаик. Создан в память об Александре II. Почему он сохранился в советское время и при чём тут цифры 81 и 62, обсудим на прогулке.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле BMW 5.
Дополнительно оплачиваются билеты:
- Петропавловский собор — 1000 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащихся 7–18 лет, 450 ₽ за пенсионера
- Исаакиевский собор — 450 ₽ за взрослого, 200 ₽ за учащихся 7–18 лет, 200 ₽ за пенсионера
- Спас на Крови — 450 ₽ за взрослого, 200 ₽ за учащихся 7–18 лет, 200 ₽ за пенсионера
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айтан — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Айтан. Я лицензированный гид. Родилась в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. Занимаюсь любимой работой уже 23 года. История — она бесконечна. Не зря говорят: «Век живи, век учись». Я следую этому завету. Лекции, курсы, выставки помогают мне постоянно расширять знания о городе. Приглашаю вас на свои экскурсии! Будет интересно и занимательно: с байками, легендами и смешными историями.Задать вопрос
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