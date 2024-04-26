Вы из Санкт-Петербурга и привыкли жить среди красоты, которую видите каждый день? Или вы гости города и уже посетили все главные объекты? Тогда предлагаем поехать с нами в Царское Село и познакомиться с ним совсем с другой стороны. Обычно здесь восторгаются только роскошью Екатерининского дворца, а Александровский остаётся в тени. Хотя и он заслуживает самого пристального внимания!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Александровский дворец

В нём всё дышит историей. Именно его Николай II, сам родившийся в Царском Селе, сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Именно здесь после отречения правитель находился под арестом, а после был выслан в Тобольск. Вы посетите этот дворец с местным экскурсоводом и узнаете трагическую историю царской семьи.

Александровский парк

А потом мы пройдём с вами по живописному парку. Вы узнаете, чем в Царском Селе любили занимать себя Романовы, что читали и как развлекались. Поговорим о болезни цесаревича Алексея и отношениях семьи с Григорием Распутиным — одной из неразгаданных фигур в истории 20 века. При желании найдём место первоначального захоронения старца. А после отправимся к овеянной легендами горе Парнас — пристанищу муз.

Фёдоровский собор

Красивый храм в старорусском стиле был любимым собором последней императорской семьи. Место для его строительства отмерял шагами сам Николай II. Мы полюбуемся храмом и Фёдоровским городком, где в госпитале в период Первой Мировой войны работал Сергей Есенин. А ещё вы увидите Ратную палату — уникальный музей-пантеон Первой Мировой войны.

Само Царское Село

Помимо именитых дворцов, здесь располагались особняки знаменитых дворянских семей. Тут провёл свои лицейские годы Александр Пушкин, жил с семьёй великий историограф Карамзин, построил для себя дачу Джакомо Кваренги, писал стихи и обучал наследника, будущего Александра II, Василий Жуковский. В Царском Селе Николай Гумилёв познакомился с Анной Ахматовой и признался ей в любви.

Организационные детали

Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка

Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

Выходные дни в Александровском дворце: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Билеты в Александровский дворец: 650 руб. /взрослый, 400 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры, дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)

Обед (по желанию)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.