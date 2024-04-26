Посетить любимые места Николая II и Карамзина, узнать, где Гумилёв признался в любви Ахматовой
Вы из Санкт-Петербурга и привыкли жить среди красоты, которую видите каждый день? Или вы гости города и уже посетили все главные объекты? Тогда предлагаем поехать с нами в Царское Село и познакомиться с ним совсем с другой стороны. Обычно здесь восторгаются только роскошью Екатерининского дворца, а Александровский остаётся в тени. Хотя и он заслуживает самого пристального внимания!
В нём всё дышит историей. Именно его Николай II, сам родившийся в Царском Селе, сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Именно здесь после отречения правитель находился под арестом, а после был выслан в Тобольск. Вы посетите этот дворец с местным экскурсоводом и узнаете трагическую историю царской семьи.
Александровский парк
А потом мы пройдём с вами по живописному парку. Вы узнаете, чем в Царском Селе любили занимать себя Романовы, что читали и как развлекались. Поговорим о болезни цесаревича Алексея и отношениях семьи с Григорием Распутиным — одной из неразгаданных фигур в истории 20 века. При желании найдём место первоначального захоронения старца. А после отправимся к овеянной легендами горе Парнас — пристанищу муз.
Фёдоровский собор
Красивый храм в старорусском стиле был любимым собором последней императорской семьи. Место для его строительства отмерял шагами сам Николай II. Мы полюбуемся храмом и Фёдоровским городком, где в госпитале в период Первой Мировой войны работал Сергей Есенин. А ещё вы увидите Ратную палату — уникальный музей-пантеон Первой Мировой войны.
Само Царское Село
Помимо именитых дворцов, здесь располагались особняки знаменитых дворянских семей. Тут провёл свои лицейские годы Александр Пушкин, жил с семьёй великий историограф Карамзин, построил для себя дачу Джакомо Кваренги, писал стихи и обучал наследника, будущего Александра II, Василий Жуковский. В Царском Селе Николай Гумилёв познакомился с Анной Ахматовой и признался ей в любви.
Организационные детали
Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка
Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
Выходные дни в Александровском дворце: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Билеты в Александровский дворец: 650 руб. /взрослый, 400 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры, дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)
Обед (по желанию)
Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11336 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Замечательная поездка с замечательным гидом. Получили неимоверное удовольствие. Обязательно поедем еще. Огромное спасибо Елене.
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