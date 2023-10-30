Царское Село с другого ракурса

Посетить любимые места Николая II и Карамзина, узнать, где Гумилёв признался в любви Ахматовой

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы из Санкт-Петербурга и привыкли жить среди красоты, которую видите каждый день? Или вы гости города и уже посетили все главные объекты? Тогда предлагаем поехать с нами в Царское село и познакомиться с ним совсем с другой стороны. Обычно здесь восторгаются только роскошью Екатерининского дворца, а Александровский остаётся в тени. Хотя и он заслуживает самого пристального внимания!
Царское Село с другого ракурса
Царское Село с другого ракурса
Царское Село с другого ракурса
Царское Село с другого ракурса
Царское Село с другого ракурса
Царское Село с другого ракурса
Царское Село с другого ракурса
Царское Село с другого ракурса
Царское Село с другого ракурса
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Александровский дворец

В нём всё дышит историей. Именно его Николай II, сам родившийся в Царском Селе, сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Именно здесь после отречения правитель находился под арестом, а после был выслан в Тобольск. Вы посетите этот дворец с местным экскурсоводом и узнаете трагическую историю царской семьи.

Александровский парк

А потом мы пройдём с вами по живописному парку. Вы узнаете, чем в Царском Селе любили занимать себя Романовы, что читали и как развлекались. Поговорим о болезни цесаревича Алексея и отношениях семьи с Григорием Распутиным — одной из неразгаданных фигур в истории 20 века. При желании найдём место первоначального захоронения старца. А после отправимся к овеянной легендами горе Парнас — пристанищу муз.

Фёдоровский собор

Красивый храм в старорусском стиле был любимым собором последней императорской семьи. Место для его строительства отмерял шагами сам Николай II. Мы полюбуемся храмом и Феодоровским городком, где в госпитале в период Первой Мировой войны работал Сергей Есенин. А ещё вы увидите Ратную палату — уникальный музей-пантеон Первой Мировой войны.

Само Царское село

Помимо именитых дворцов, здесь располагались особняки знаменитых дворянских семей. Тут провёл свои лицейские годы Александр Пушкин, жил с семьёй великий историограф Карамзин, построил для себя дачу Джакомо Кваренги, писал стихи и обучал наследника, будущего Александра II, Василий Жуковский. В Царском селе Николай Гумилёв познакомился с Анной Ахматовой и признался ей в любви.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Выходные дни в Александровском дворце: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)

Что не входит в стоимость:

  • Билеты в Александровский дворец: 650 руб. /взрослый, 400 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры, дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)
  • Обед (по желанию)

Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
История и архитектура
Летние
Святые места
Выездные
Дворцы, замки и особняки
Царское село
Популярные места
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Парки
Природа и пейзажи
Места Пушкина
Распутин
Весенние

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Храмы Царского Села, Павловска и Вырицы на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Храмы Царского Села, Павловска и Вырицы на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
по договорённости
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
15 400 за всё до 4 чел.
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
по договорённости
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
11 950 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
172 отзыва
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пройти по следам Пушкина и открыть тайны Екатерины I, выполняя увлекательные задания
в городе Пушкин
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
от 55004 950 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ