Посетить любимые места Николая II и Карамзина, узнать, где Гумилёв признался в любви Ахматовой
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Описание
Что вас ожидает
Александровский дворец
В нём всё дышит историей. Именно его Николай II, сам родившийся в Царском Селе, сделал своей главной резиденцией, когда в 1905 году навсегда покинул Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Именно здесь после отречения правитель находился под арестом, а после был выслан в Тобольск. Вы посетите этот дворец с местным экскурсоводом и узнаете трагическую историю царской семьи.
Александровский парк
А потом мы пройдём с вами по живописному парку. Вы узнаете, чем в Царском Селе любили занимать себя Романовы, что читали и как развлекались. Поговорим о болезни цесаревича Алексея и отношениях семьи с Григорием Распутиным — одной из неразгаданных фигур в истории 20 века. При желании найдём место первоначального захоронения старца. А после отправимся к овеянной легендами горе Парнас — пристанищу муз.
Фёдоровский собор
Красивый храм в старорусском стиле был любимым собором последней императорской семьи. Место для его строительства отмерял шагами сам Николай II. Мы полюбуемся храмом и Феодоровским городком, где в госпитале в период Первой Мировой войны работал Сергей Есенин. А ещё вы увидите Ратную палату — уникальный музей-пантеон Первой Мировой войны.
Само Царское село
Помимо именитых дворцов, здесь располагались особняки знаменитых дворянских семей. Тут провёл свои лицейские годы Александр Пушкин, жил с семьёй великий историограф Карамзин, построил для себя дачу Джакомо Кваренги, писал стихи и обучал наследника, будущего Александра II, Василий Жуковский. В Царском селе Николай Гумилёв познакомился с Анной Ахматовой и признался ей в любви.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Выходные дни в Александровском дворце: среда, последний четверг месяца (с ноября по март)
Что не входит в стоимость:
- Билеты в Александровский дворец: 650 руб. /взрослый, 400 руб. /студенты, учащиеся, пенсионеры, дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)
- Обед (по желанию)
Продажа билетов начинается за 7 дней до планируемой даты посещения. В день посещения необходимо иметь при себе документы для подтверждения льготы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.