Санкт-Петербург + Царское Село: день в царском стиле

Увидеть ключевые достопримечательности города, посетить Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Судьба города на Неве насыщена событиями. За один день мы обсудим 3 века его истории и вспомним Петра I, Екатерину II, Пушкина, Достоевского. Увидим главные дворцы и храмы, площади и набережные. Поговорим о балах, наводнениях, революции и блокаде.

А затем отправимся в Царское Село — место отдыха царей и аристократии, где посетим роскошный Екатерининский дворец и прогуляемся по парку.
Санкт-Петербург + Царское Село: день в царском стиле© Валерия
Санкт-Петербург + Царское Село: день в царском стиле© Валерия
Санкт-Петербург + Царское Село: день в царском стиле© Валерия
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Мы проедем по центру Петербурга и увидим его визитные карточки:

  • Невский проспект — главную улицу города
  • Набережные Невы, Мойки и Фонтанки, благодаря которым Петербург прозвали Северной Венецией
  • Исаакиевский собор, Спас на Крови, Казанский собор — прекрасные образцы храмовой архитектуры
  • Крейсер «Аврора» — знаменитый военный корабль
  • Михайловский замок — почти мистическое место, где часто снимают исторические фильмы

Затем отправимся в Царское Село, где осмотрим Екатерининский дворец с золотыми анфиладами, роскошными залами и уютными гостиными. И непременно посетим Янтарную комнату.

Во время экскурсии:

  • Поговорим о главных событиях в истории Санкт-Петербурга
  • Вспомним литературные произведения, посвящённые Северной столице
  • Расскажем городские легенды и захватывающие факты из истории дворцов и храмов
  • Погрузимся в атмосферу балов и роскоши императорского дворца
  • Раскроем тайны Янтарной комнаты

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе Mercedes или Volkswagen
  • Рекомендуемый возраст 6+
  • Предусмотрен перерыв на кофе/перекус, а также фотостопы в нескольких локациях
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Во дворце экскурсию проводит гид музея

Дополнительные расходы (проход без очереди)
Вход в Екатерининский дворец и парк:
— до 1 апреля: взрослый билет — 1200 ₽, детский (до 14 лет) — 500 ₽
— с 1 апреля:: взрослый билет — 1650 ₽, детский (до 14 лет) — 750 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый6840 ₽
Дети до 16 лет5605 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5679 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
15 авг 2025
Мы в восторге! Надежда совершенно потрясающая! Ощущение, что она знает примерно ВСЕ! Очень интересно рассказывает, меняет маршрут по ходу запроса 💕💕💕попали на выстрел пушки в Петропавловской крепости, заехали в литейную
часть города- никогда там не были, очень интересные здания, легенды про них узнали. Все время с 11 до 18 Надежда нам рассказывала про Питер, людей, особняки, интересные места. Много чего рекомендовала посмотреть. Конечно, сам Екатерининский дворец в Царском селе впечатлил нас!!!! Еще и с погодой нам сильно повезло! Рекомендую от души!!!

Сабирзянова
Сабирзянова
18 июл 2025
Очень понравилось как была организована экскурсия, был очень жаркий день и долгая экскурсия, несмотря на это мы не устали. Организация на высшем уровне, автомобиль прибыл вовремя, водитель ехал аккуратно, машина
была чистая, ехать было одно удовольствие.
Наш гид, Елизавета, была заранее предупреждена обо всех моментах, которые я обговаривала при бронировании, что особенно приятно, чувствуется индивидуальный подход. Я попросила заранее забронировать для нас обед, нас проводили в ресторан, сориентировали по времени.
Экскурсия была очень интересной, мы посмотрели основные достопримечательности в городе Санкт- Петербург и далее отправились в Царское село. Рассказ был не скучным, были интересные факты и нескучные истории, что всегда добавляет ярокости и эмоций) в тоже время нас не перегрузили информацией, что особенно важно в современном мире.
В царском селе мы не стояли в очереди, нас провели через центральные ворота и бережно передали в руки местного гида (тк в царском работают только «свои» гиды), предварительно рассказав все тонкости, на что стоит обратить внимание, где можно пробежать). После окончания экскурсии во дворце, мы направились на прогулку по саду, к сожалению, нам удалось осмотреть лишь часть сада, тк поджимало время, однозначно стоит приехать еще, тк там много чего интересного. Рассказ был очень интересным и познавательным. Елизавета обладает даром рассказчика и знает очень много тонкостей, отвечает на абсолютно любой вопрос, нам было очень интересно ☺️
Рекомендую от души обращаться к ребятам. Все на высшем уровне от организации до наполнения. Были учтены все наши пожелания как во время подготовки к экскурсии, так и во время проведения 🙏🏻

А
Алексей
3 апр 2025
Были на экскурсии всей семьёй - 2 взрослых и 3 детей (от 9 до 15 лет). Очень довольны. Накануне с нами связлись, уточнили в какой гостинице и удобное время начала
экскурсии. В согласованное время нас уже ждали в лобио гостиницы. Подача материала очень лёгкая, с душой. Видно что для экскурсовода Валерии это не просто работа, а любимое дело. По ходу экскурсии по просьбе сына внесли коррективы и уделили Петропавловской крепости чуть больше внимания и удачно подгадали под выстрелы пушек. Валерия и водитель - видно что слаженная команда и с полуслова понимали как проехать, где нас высадить, где подобрать, где пообедать под наши пожеланиям. Итог - дети буквально с восторге, взрослые тоже очень довольны. Смело рекомендуем!

