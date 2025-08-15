Судьба города на Неве насыщена событиями. За один день мы обсудим 3 века его истории и вспомним Петра I, Екатерину II, Пушкина, Достоевского. Увидим главные дворцы и храмы, площади и набережные. Поговорим о балах, наводнениях, революции и блокаде.
А затем отправимся в Царское Село — место отдыха царей и аристократии, где посетим роскошный Екатерининский дворец и прогуляемся по парку.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Мы проедем по центру Петербурга и увидим его визитные карточки:
- Невский проспект — главную улицу города
- Набережные Невы, Мойки и Фонтанки, благодаря которым Петербург прозвали Северной Венецией
- Исаакиевский собор, Спас на Крови, Казанский собор — прекрасные образцы храмовой архитектуры
- Крейсер «Аврора» — знаменитый военный корабль
- Михайловский замок — почти мистическое место, где часто снимают исторические фильмы
Затем отправимся в Царское Село, где осмотрим Екатерининский дворец с золотыми анфиладами, роскошными залами и уютными гостиными. И непременно посетим Янтарную комнату.
Во время экскурсии:
- Поговорим о главных событиях в истории Санкт-Петербурга
- Вспомним литературные произведения, посвящённые Северной столице
- Расскажем городские легенды и захватывающие факты из истории дворцов и храмов
- Погрузимся в атмосферу балов и роскоши императорского дворца
- Раскроем тайны Янтарной комнаты
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе Mercedes или Volkswagen
- Рекомендуемый возраст 6+
- Предусмотрен перерыв на кофе/перекус, а также фотостопы в нескольких локациях
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Во дворце экскурсию проводит гид музея
Дополнительные расходы (проход без очереди)
Вход в Екатерининский дворец и парк:
— до 1 апреля: взрослый билет — 1200 ₽, детский (до 14 лет) — 500 ₽
— с 1 апреля:: взрослый билет — 1650 ₽, детский (до 14 лет) — 750 ₽
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6840 ₽
|Дети до 16 лет
|5605 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5679 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
15 авг 2025
Мы в восторге! Надежда совершенно потрясающая! Ощущение, что она знает примерно ВСЕ! Очень интересно рассказывает, меняет маршрут по ходу запроса 💕💕💕попали на выстрел пушки в Петропавловской крепости, заехали в литейную
Сабирзянова
18 июл 2025
Очень понравилось как была организована экскурсия, был очень жаркий день и долгая экскурсия, несмотря на это мы не устали. Организация на высшем уровне, автомобиль прибыл вовремя, водитель ехал аккуратно, машина
А
Алексей
3 апр 2025
Были на экскурсии всей семьёй - 2 взрослых и 3 детей (от 9 до 15 лет). Очень довольны. Накануне с нами связлись, уточнили в какой гостинице и удобное время начала
