была чистая, ехать было одно удовольствие.

Наш гид, Елизавета, была заранее предупреждена обо всех моментах, которые я обговаривала при бронировании, что особенно приятно, чувствуется индивидуальный подход. Я попросила заранее забронировать для нас обед, нас проводили в ресторан, сориентировали по времени.

Экскурсия была очень интересной, мы посмотрели основные достопримечательности в городе Санкт- Петербург и далее отправились в Царское село. Рассказ был не скучным, были интересные факты и нескучные истории, что всегда добавляет ярокости и эмоций) в тоже время нас не перегрузили информацией, что особенно важно в современном мире.

В царском селе мы не стояли в очереди, нас провели через центральные ворота и бережно передали в руки местного гида (тк в царском работают только «свои» гиды), предварительно рассказав все тонкости, на что стоит обратить внимание, где можно пробежать). После окончания экскурсии во дворце, мы направились на прогулку по саду, к сожалению, нам удалось осмотреть лишь часть сада, тк поджимало время, однозначно стоит приехать еще, тк там много чего интересного. Рассказ был очень интересным и познавательным. Елизавета обладает даром рассказчика и знает очень много тонкостей, отвечает на абсолютно любой вопрос, нам было очень интересно ☺️

Рекомендую от души обращаться к ребятам. Все на высшем уровне от организации до наполнения. Были учтены все наши пожелания как во время подготовки к экскурсии, так и во время проведения 🙏🏻