«Поедем в Царское Село! Казармы, парки и дворцы…» — поэт Серебряного века Осип Мандельштам зовёт своего друга в уютное Царское Село. Последуем его примеру и мы. Приглашаем вас познакомиться с летней резиденцией Романовых, впечатлиться Янтарной комнатой, прогуляться по Екатерининскому парку. Путешествие сквозь столетия дополнят рассказы гида об истории этих мест.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки

Мы начнём экскурсию символично — у памятника императрице Екатерине II, горячо любившей Царское Село. Проедем мимо Фонтанки, Обводного канала, Новодевичьего монастыря, парка Победы, Пулковских высот, въездных Египетских ворот города Пушкин и многих других мест.

По дороге профессиональный аккредитованный гид поделится увлекательными историческими фактами, а затем бережно передаст вашу группу музейному экскурсоводу.

По пути вы узнаете:

Как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках

Что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту

Какое название дорога получила позднее

Екатерининский дворец

Музейный сотрудник проведёт группу по дворцу, кропотливо восстановленному после ВОВ. Расскажет о его истории в разные эпохи. Вы полюбуетесь роскошными залами и, конечно, Янтарной комнатой.

Екатерининский парк

Вы увидите настоящие шедевры садового искусства — парковые павильоны, мостики, галереи, перголы, фонтаны и скульптуры. Оцените творчество современных садовников, которые ежегодно превращают парк в цветущий сад. Дойдёте до берега рукотворного водоёма с живописным островом. Окажетесь в Камероновой галерее — излюбленном месте прогулок Екатерины Великой. Гид сопроводит прогулку рассказами об истории, архитектуре и искусстве.

Организационные детали