Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены)
Приглашаем вас познакомиться с летней резиденцией Романовых, впечатлиться Янтарной комнатой, прогуляться по Екатерининскому парку. Путешествие сквозь столетия дополнят рассказы гида об истории этих мест.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 900 ₽
|Дети до 13 лет
|2 150 ₽
|Пенсионеры
|2 450 ₽
|Дети от 14 до 18 лет
|2 450 ₽
Описание
Что вас ожидает
Путевые заметки
Мы начнём экскурсию символично — у памятника императрице Екатерине II, горячо любившей Царское Село. Проедем мимо Фонтанки, Обводного канала, Новодевичьего монастыря, парка Победы, Пулковских высот, въездных Египетских ворот города Пушкин и многих других мест.
По дороге профессиональный аккредитованный гид поделится увлекательными историческими фактами, а затем бережно передаст вашу группу музейному экскурсоводу.
По пути вы узнаете:
- Как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках
- Что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту
- Какое название дорога получила позднее
Екатерининский дворец
Музейный сотрудник проведёт группу по дворцу, кропотливо восстановленному после ВОВ. Расскажет о его истории в разные эпохи. Вы полюбуетесь роскошными залами и, конечно, Янтарной комнатой.
Екатерининский парк
Вы увидите настоящие шедевры садового искусства — парковые павильоны, мостики, галереи, перголы, фонтаны и скульптуры. Оцените творчество современных садовников, которые ежегодно превращают парк в цветущий сад. Дойдёте до берега рукотворного водоёма с живописным островом. Окажетесь в Камероновой галерее — излюбленном месте прогулок Екатерины Великой. Гид сопроводит прогулку рассказами об истории, архитектуре и искусстве.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и входные билеты
- Вам не нужно беспокоиться о наличии билетов и их приобретении
- Экскурсию по дворцу для вас проведёт музейный сотрудник, экскурсию по парку — я или другой гид из нашей команды
в пятницу и субботу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и субботу в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.