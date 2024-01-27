Поедем в Царское Село
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены)

5
1 отзыв
«Поедем в Царское Село! Казармы, парки и дворцы…» — поэт Серебряного века Осип Мандельштам зовёт своего друга в уютное Царское Село. Последуем его примеру и мы.

Приглашаем вас познакомиться с летней резиденцией Романовых, впечатлиться Янтарной комнатой, прогуляться по Екатерининскому парку. Путешествие сквозь столетия дополнят рассказы гида об истории этих мест.
Поедем в Царское Село
Поедем в Царское Село
Поедем в Царское Село
Ближайшие даты:
9
фев
10
фев
16
фев
17
фев
23
фев
24
фев
1
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 900 ₽
Дети до 13 лет2 150 ₽
Пенсионеры2 450 ₽
Дети от 14 до 18 лет 2 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки

Мы начнём экскурсию символично — у памятника императрице Екатерине II, горячо любившей Царское Село. Проедем мимо Фонтанки, Обводного канала, Новодевичьего монастыря, парка Победы, Пулковских высот, въездных Египетских ворот города Пушкин и многих других мест.

По дороге профессиональный аккредитованный гид поделится увлекательными историческими фактами, а затем бережно передаст вашу группу музейному экскурсоводу.

По пути вы узнаете:

  • Как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках
  • Что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту
  • Какое название дорога получила позднее

Екатерининский дворец

Музейный сотрудник проведёт группу по дворцу, кропотливо восстановленному после ВОВ. Расскажет о его истории в разные эпохи. Вы полюбуетесь роскошными залами и, конечно, Янтарной комнатой.

Екатерининский парк

Вы увидите настоящие шедевры садового искусства — парковые павильоны, мостики, галереи, перголы, фонтаны и скульптуры. Оцените творчество современных садовников, которые ежегодно превращают парк в цветущий сад. Дойдёте до берега рукотворного водоёма с живописным островом. Окажетесь в Камероновой галерее — излюбленном месте прогулок Екатерины Великой. Гид сопроводит прогулку рассказами об истории, архитектуре и искусстве.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и входные билеты
  • Вам не нужно беспокоиться о наличии билетов и их приобретении
  • Экскурсию по дворцу для вас проведёт музейный сотрудник, экскурсию по парку — я или другой гид из нашей команды

в пятницу и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Екатерина
27 янв 2024
Экскурсия была в мини-группе, с отличным водителем и прекрасным экскурсоводом Евгенией. Материал интересный. Экскурсия познавательная. Очень понравилось.
Экскурсия была в мини-группе, с отличным водителем и прекрасным экскурсоводом Евгенией. Материал интересный. Экскурсия познавательная. ОченьЭкскурсия была в мини-группе, с отличным водителем и прекрасным экскурсоводом Евгенией. Материал интересный. Экскурсия познавательная. ОченьЭкскурсия была в мини-группе, с отличным водителем и прекрасным экскурсоводом Евгенией. Материал интересный. Экскурсия познавательная. ОченьЭкскурсия была в мини-группе, с отличным водителем и прекрасным экскурсоводом Евгенией. Материал интересный. Экскурсия познавательная. Очень

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