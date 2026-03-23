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Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня

Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и Рускеалу в автобусном туре из Санкт-Петербурга
На 2 дня вы оправитесь в зимнюю сказку Карелии: к заснеженным лесам, Ладожским шхерам, деревянным церквушкам и пейзажам Рускеалы.

В программе — известные локации и авторские маршруты, знакомство с карельскими легендами и треккинги к водопадам. Поверьте, этого с лихвой хватит, чтобы навсегда влюбиться в Край тысячи озер!
4.6
16 отзывов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня

Описание экскурсии

  • Семь водопадов Карелии: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия.
  • Горный парк Рускеала: вы прогуляетесь по живописной тропе к знаменитому мраморному каньону — одному из красивейших мест Карелии.
  • Парк Ваккосалми в Сортавале: поднимемся на гору Кухавуори, склоны которой густо поросли хвоей, вереском и черникой. А с вершины полюбуемся озером Айранне и Ладогой.
  • Ладожские шхеры. Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов.
  • Северная Фиваида, где вам откроется история монашества и православия на Русском Севере. На скалистом мысе вы увидите деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных часовен. И всё это — в окружении хвойной карельской природы.

Программа экскурсии

День 1

7:30 — отправление автобуса от м. «Пл. Восстания»
7:55 — 8:00 — прибытие и отправление от м. «Озерки»
10:00 — техническая остановка в дороге
11:00 — экопарк «Долина водопадов»
13:30 — обед в Сортавале
14:30 — водопады Ахинкоски
15:30 — горный парк Рускеала: экскурсия и свободное время
19:30 — выезд из парка
20:00 — 21:30 — прибытие в Сортавалу, расселение по отелям

День 2

08:00 — завтрак в отеле, сдача номеров
09:30 — сбор группы в автобусе
10:20 — подъём на гору Паасо
11:30 — экскурсия к скалистому берегу Кирьявалахти
12:00 — Северная Фиваида и музей «У Мастера»
14:00 — обед
15:00 — обзорная экскурсия Сортавале и парку Ваккосалми
17:30 — посещение минерального центра карельского шунгита
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
20:30 — техническая остановка в Приозерске
22:30 — ориентировочное прибытие к м. «Озерки»
23:00 — ориентировочное прибытие к м. «Пл. Восстания»

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На туристическом автобусе
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость

  • Завтраки (кроме отелей категории Бюджет)
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле в регионе Сортавала

Дополнительные расходы (по желанию и только наличными)

  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 ₽ за чел. + 350 ₽ за чел. за пропуск в нацпарк (оплата на сайте)
  • Комплексные обеды в туре: 750-900 ₽
  • Экотропа у водопадов Ахинкоски: 500 ₽ за чел.; дети до 7 лет — бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), жители РК, пенсионеры — 400 ₽ за чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала (по ценам парка)
  • Входные билеты в Горный парк Рускеала (по ценам парка)

ежедневно в 07:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Двухместное размещение14 300 ₽
Одноместное размещение20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2256 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
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экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Было все очень интересно и познавательно, гид Светлана была на высоте
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Виктор
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность гиду Ивану, который не давал нам скучать развлекая нас рассказами об обычаях местного населения,
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о достопримечательностях и просто отвечая на вопросы. В свободное вечернее время посоветую прогуляться по Сортавале и совершить пешее восхождение на одну из местных вершин (мы восходили на Кухавуори) откуда можно полюбоваться огнями вечернего города.

Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность+2
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
Очень интересная экскурсия! Крайне рекомендую! Обязательно езжайте в удобной обуви (лучше всего в кроссовках). Особая благодарность
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Я
Отличная экскурсия. Первый день был более насыщенный на впечатления. Водопады, кормление олений, парк Рускеала.
Во второй окрестности Сортавала, музей-магазин шунгита.

Отдельное спасибо нашему гиду Кириллу за интересные факты и организацию процессов.
Отличная экскурсия. Первый день был более насыщенный на впечатления. Водопады, кормление олений, парк Рускеала.
Отличная экскурсия. Первый день был более насыщенный на впечатления. Водопады, кормление олений, парк Рускеала.
Отличная экскурсия. Первый день был более насыщенный на впечатления. Водопады, кормление олений, парк Рускеала.
Отличная экскурсия. Первый день был более насыщенный на впечатления. Водопады, кормление олений, парк Рускеала.
Отличная экскурсия. Первый день был более насыщенный на впечатления. Водопады, кормление олений, парк Рускеала.
Отличная экскурсия. Первый день был более насыщенный на впечатления. Водопады, кормление олений, парк Рускеала.
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Swetlana
От поездки остались очень хорошие впечатления. Нашему гиду Екатерине большое спасибо. Профессионал с большой буквы. Очень корректная подача материала об истории Карельского перешейка. Познавательно, интересно, ярко. Вся поездка была выполнена четко и безукоризненно. Спасибо.
От поездки остались очень хорошие впечатления. Нашему гиду Екатерине большое спасибо. Профессионал с большой буквы. Очень
От поездки остались очень хорошие впечатления. Нашему гиду Екатерине большое спасибо. Профессионал с большой буквы. Очень
От поездки остались очень хорошие впечатления. Нашему гиду Екатерине большое спасибо. Профессионал с большой буквы. Очень
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Наталья
Гид Екатерина отличный как человек так и гид, с удовольствием отправилась с ней ещё раз.
Вот к организаторам есть над чем поработать, обед без выбора. Неужели нельзя сделать две позиции обеда чтоб был выбор … не все едят то что предлагают. Гостиницу при бронировании не говорят какая будет, то есть тоже без право выбора.
Гид Екатерина отличный как человек так и гид, с удовольствием отправилась с ней ещё раз.
Гид Екатерина отличный как человек так и гид, с удовольствием отправилась с ней ещё раз.
Гид Екатерина отличный как человек так и гид, с удовольствием отправилась с ней ещё раз.
Гид Екатерина отличный как человек так и гид, с удовольствием отправилась с ней ещё раз.
Гид Екатерина отличный как человек так и гид, с удовольствием отправилась с ней ещё раз.
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Оксана
22.08-23.08. Отличная экскурсия, с удовольствием съездила бы ещё раз! Карелия невероятно красива, двух дней мало, чтобы насмотреться.
Первый день более насыщенный, второй поспокойней. Посетили всё, что указано в программе, везде есть,
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на что посмотреть. У меня больше всего впечатлений от Горного парка Рускеала, а также от огромного количества открытой воды в окрестностях Сортавалы, но, я думаю, каждый найдет себе что-то по душе в этой поездке. На всех локациях хватало времени и послушать гидов, и погулять самостоятельно. Размещение в отеле г. Сортавала комфортное (отель Уют).

Прекрасная организация поездки, за что огромное спасибо гиду Ивану и водителю Александру! Пожалуй, первая в моей жизни экскурсия, так чётко спланированная по времени, что говорит о невероятном мастерстве гида и водителя. Рассказы Ивана можно слушать бесконечно!

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