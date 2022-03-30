Что вас ожидает

Семь водопадов Карелии : за один день вы увидите каскады рускеальских Ахвенкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия.

: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахвенкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия. Горный парк Рускеала : вы прогуляетесь по живописной тропе к знаменитому мраморному каньону — одному из красивейших мест Карелии.

: вы прогуляетесь по живописной тропе к знаменитому мраморному каньону — одному из красивейших мест Карелии. Парк Ваккосалми в Сортавале : поднимемся на гору Кухавуори, склоны которой густо поросли хвоей, вереском и черникой. А с вершины полюбуемся озером Айранне и Ладогой.

: поднимемся на гору Кухавуори, склоны которой густо поросли хвоей, вереском и черникой. А с вершины полюбуемся озером Айранне и Ладогой. Ладожские шхеры . Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов.

. Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов. Северная Фиваида, где вам откроется история монашества и православия на Русском Севере. На скалистом мысе вы увидите деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных часовен. И всё это — в окружении хвойной карельской природы.

Программа экскурсии

День 1

7:30 — отправление автобуса от м. «Пл. Восстания»

7:55 — 8:00 — прибытие и отправление от м. «Озерки»

10:00 — техническая остановка в дороге

11:00 — экопарк «Долина водопадов»

13:30 — обед в Сортавале

15:00 — водопады Ахвенкоски

16:30 — горный парк Рускеала: экскурсия и свободное время

19:00 — выезд из парка

20:00 — 21:30 — прибытие в Сортавалу, расселение по отелям

День 2

9:30 — отправление на автобусе

10:00 — экскурсия по национальному парку Ладожские шхеры

12:00 — экскурсия по Северной Фиваиде

14:30 — отправление в Сортавалу, обед, свободное время

16:00 — обзорная экскурсия Сортавале и парку Ваккосалми

17:30 — посещение центра карельского шунгита

18:30 — отправление в Санкт-Петербург

20:30 — техническая остановка в Приозерске

23:00 — ориентировочное прибытие к м. «Озерки»

23:30 — ориентировочное прибытие к м. «Пл. Восстания»

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На туристическом автобусе в группе до 10 человек

Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Для участия в экскурсии ПЦР -тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется

Что входит в стоимость

Завтраки (кроме отелей категории Стандарт)

Трансфер на комфортабельном автобусе

Проживание в отеле в регионе Сортавала (1 ночь)

Входные билеты в горный парк Рускеала

Дополнительные расходы (по желанию)