В программе — известные локации и авторские маршруты, знакомство с карельскими легендами и треккинги к водопадам. Поверьте, этого с лихвой хватит, чтобы навсегда влюбиться в Край тысячи озер!
Описание экскурсии
- Семь водопадов Карелии: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия.
- Горный парк Рускеала: вы прогуляетесь по живописной тропе к знаменитому мраморному каньону — одному из красивейших мест Карелии.
- Парк Ваккосалми в Сортавале: поднимемся на гору Кухавуори, склоны которой густо поросли хвоей, вереском и черникой. А с вершины полюбуемся озером Айранне и Ладогой.
- Ладожские шхеры. Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов.
- Северная Фиваида, где вам откроется история монашества и православия на Русском Севере. На скалистом мысе вы увидите деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных часовен. И всё это — в окружении хвойной карельской природы.
Программа экскурсии
День 1
7:30 — отправление автобуса от м. «Пл. Восстания»
7:55 — 8:00 — прибытие и отправление от м. «Озерки»
10:00 — техническая остановка в дороге
11:00 — экопарк «Долина водопадов»
13:30 — обед в Сортавале
14:30 — водопады Ахинкоски
15:30 — горный парк Рускеала: экскурсия и свободное время
19:30 — выезд из парка
20:00 — 21:30 — прибытие в Сортавалу, расселение по отелям
День 2
08:00 — завтрак в отеле, сдача номеров
09:30 — сбор группы в автобусе
10:20 — подъём на гору Паасо
11:30 — экскурсия к скалистому берегу Кирьявалахти
12:00 — Северная Фиваида и музей «У Мастера»
14:00 — обед
15:00 — обзорная экскурсия Сортавале и парку Ваккосалми
17:30 — посещение минерального центра карельского шунгита
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
20:30 — техническая остановка в Приозерске
22:30 — ориентировочное прибытие к м. «Озерки»
23:00 — ориентировочное прибытие к м. «Пл. Восстания»
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На туристическом автобусе
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость
- Завтраки (кроме отелей категории Бюджет)
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле в регионе Сортавала
Дополнительные расходы (по желанию и только наличными)
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 ₽ за чел. + 350 ₽ за чел. за пропуск в нацпарк (оплата на сайте)
- Комплексные обеды в туре: 750-900 ₽
- Экотропа у водопадов Ахинкоски: 500 ₽ за чел.; дети до 7 лет — бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), жители РК, пенсионеры — 400 ₽ за чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала (по ценам парка)
- Входные билеты в Горный парк Рускеала (по ценам парка)
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Двухместное размещение
|14 300 ₽
|Одноместное размещение
|20 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во второй окрестности Сортавала, музей-магазин шунгита.
Отдельное спасибо нашему гиду Кириллу за интересные факты и организацию процессов.
Вот к организаторам есть над чем поработать, обед без выбора. Неужели нельзя сделать две позиции обеда чтоб был выбор … не все едят то что предлагают. Гостиницу при бронировании не говорят какая будет, то есть тоже без право выбора.
Первый день более насыщенный, второй поспокойней. Посетили всё, что указано в программе, везде есть,