7:30 — отправление автобуса от м. «Пл. Восстания»
7:55 — 8:00 — прибытие и отправление от м. «Озерки»
10:00 — техническая остановка в дороге
11:00 — экопарк «Долина водопадов»
13:30 — обед в Сортавале
15:00 — водопады Ахвенкоски
16:30 — горный парк Рускеала: экскурсия и свободное время
19:00 — выезд из парка
20:00 — 21:30 — прибытие в Сортавалу, расселение по отелям
9:30 — отправление на автобусе
10:00 — экскурсия по национальному парку Ладожские шхеры
12:00 — экскурсия по Северной Фиваиде
14:30 — отправление в Сортавалу, обед, свободное время
16:00 — обзорная экскурсия Сортавале и парку Ваккосалми
17:30 — посещение центра карельского шунгита
18:30 — отправление в Санкт-Петербург
20:30 — техническая остановка в Приозерске
23:00 — ориентировочное прибытие к м. «Озерки»
23:30 — ориентировочное прибытие к м. «Пл. Восстания»