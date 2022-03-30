Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня

Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды

Групповая
На 2 дня в группе до 50 человек вы оправитесь в зимнюю сказку Карелии: к заснеженным лесам, Ладожским шхерам, деревянным церквушкам и пейзажам Рускеалы.

В программе — известные локации и авторские маршруты, знакомство с карельскими легендами и треккинги к водопадам.

Поверьте, этого с лихвой хватит, чтобы навсегда влюбиться в Край тысячи озер!
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Семь водопадов Карелии: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахвенкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия.
  • Горный парк Рускеала: вы прогуляетесь по живописной тропе к знаменитому мраморному каньону — одному из красивейших мест Карелии.
  • Парк Ваккосалми в Сортавале: поднимемся на гору Кухавуори, склоны которой густо поросли хвоей, вереском и черникой. А с вершины полюбуемся озером Айранне и Ладогой.
  • Ладожские шхеры. Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов.
  • Северная Фиваида, где вам откроется история монашества и православия на Русском Севере. На скалистом мысе вы увидите деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных часовен. И всё это — в окружении хвойной карельской природы.

Программа экскурсии

День 1

7:30 — отправление автобуса от м. «Пл. Восстания»
7:55 — 8:00 — прибытие и отправление от м. «Озерки»
10:00 — техническая остановка в дороге
11:00 — экопарк «Долина водопадов»
13:30 — обед в Сортавале
15:00 — водопады Ахвенкоски
16:30 — горный парк Рускеала: экскурсия и свободное время
19:00 — выезд из парка
20:00 — 21:30 — прибытие в Сортавалу, расселение по отелям

День 2

9:30 — отправление на автобусе
10:00 — экскурсия по национальному парку Ладожские шхеры
12:00 — экскурсия по Северной Фиваиде
14:30 — отправление в Сортавалу, обед, свободное время
16:00 — обзорная экскурсия Сортавале и парку Ваккосалми
17:30 — посещение центра карельского шунгита
18:30 — отправление в Санкт-Петербург
20:30 — техническая остановка в Приозерске
23:00 — ориентировочное прибытие к м. «Озерки»
23:30 — ориентировочное прибытие к м. «Пл. Восстания»

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На туристическом автобусе в группе до 10 человек
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
  • Для участия в экскурсии ПЦР-тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется

Что входит в стоимость

  • Завтраки (кроме отелей категории Стандарт)
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле в регионе Сортавала (1 ночь)
  • Входные билеты в горный парк Рускеала

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Экспедиция к месторождению граната с посещение питомника хаски: 2600 руб. /взр., 2100 руб. /дети до 12 лет (включительно)
  • Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 500 руб. /чел. (при покупке экскурсии к водопадам)
  • Комплексные обеды в туре: 350-450 руб. /взр. (на период январских праздников — 450-650 руб. /чел.)
  • Экотропа у водопадов Ахвенкоски: 300 руб. /чел.; дети до 7 лет — бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), жители РК, пенсионеры — 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала (по ценам парка)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🏞Парки🏞КарелияРускеала🗽ДостопримечательностиЛадожские шхерыСортавала💧Водопады

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
14 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
В этом автопутешествии, добравшись до Карелии, мы пересядем на катер, который нас повезет по ладожским шхерам! Водная
от 23 280 за 1 человека
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ярослав
5
1 отзыв
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная поездка по красотам Северного Приладожья
от 13 500 за 1-3 чел.
В Карелию на авто: Рускеала, водопады и немного волшебства
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
В Карелию на авто: Рускеала, водопады и немного волшебства
Яркое путешествие в горный парк Рускеала! По пути заедем на прогулку к водопадам, а потом отправимся на гору лесного
от 17 400 за 1 человека
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
CharmTravel
3.7
9 отзывов
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
Ладога - первое северное море Петербурга
2 800 за 1 человека
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
13 часов
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
Антон
5
22 отзыва
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
19 500 за 1-2 чел.
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
18 часов
🚌 На автобусе
Групповая
СканТур
4.7
27 отзывов
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
Эта экскурсия подарит вам возможность побывать в загадочных местах силы Карелии
2 560 за 1 человека
Рускеала и водопады Южной Карелии
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ярослав
5
10 отзывов
Рускеала и водопады Южной Карелии
Посетить самые знаменитые и красивые природные символы региона
от 13 500 за 1-3 чел.
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
16 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.4
481 отзыв
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
На экскурсии вы увидите самые яркие места Карелии и узнаете историю этого края
от 1 490 за 1 человека
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
18 часов
🚌 На автобусе
Групповая
СканТур
4.7
18 отзывов
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
Это удивительный архипелаг среди Ладожского озера часто сравнивают с норвежскими фьордами
3 250 за 1 человека
Лучшие места Карелии за два дня
1 день 16 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
CharmTravel
4.7
15 отзывов
Лучшие места Карелии за два дня
Отправляйтесь в один из самых живописных уголков нашей страны - Карелию
от 5 950 за 1 человека
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Филипп
4.4
212 отзывов
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
Исследовать мраморный каньон и провести день в окружении сказочной природы Карелии
32501 625 за 1 человека
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
12 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
Я предлагаю отправиться в живописную Карелию и провести день
от 15 050 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ