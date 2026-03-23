На 2 дня вы оправитесь в зимнюю сказку Карелии: к заснеженным лесам, Ладожским шхерам, деревянным церквушкам и пейзажам Рускеалы. В программе — известные локации и авторские маршруты, знакомство с карельскими легендами и треккинги к водопадам. Поверьте, этого с лихвой хватит, чтобы навсегда влюбиться в Край тысячи озер!

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Описание экскурсии

Семь водопадов Карелии : за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия.

: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия. Горный парк Рускеала : вы прогуляетесь по живописной тропе к знаменитому мраморному каньону — одному из красивейших мест Карелии.

: вы прогуляетесь по живописной тропе к знаменитому мраморному каньону — одному из красивейших мест Карелии. Парк Ваккосалми в Сортавале : поднимемся на гору Кухавуори, склоны которой густо поросли хвоей, вереском и черникой. А с вершины полюбуемся озером Айранне и Ладогой.

: поднимемся на гору Кухавуори, склоны которой густо поросли хвоей, вереском и черникой. А с вершины полюбуемся озером Айранне и Ладогой. Ладожские шхеры . Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов.

. Отправимся к заливу Кирьявалахти, похожему на норвежский фьорд, чтобы посмотреть на россыпи скалистых ладожских островов. Северная Фиваида, где вам откроется история монашества и православия на Русском Севере. На скалистом мысе вы увидите деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных часовен. И всё это — в окружении хвойной карельской природы.

Программа экскурсии

День 1

7:30 — отправление автобуса от м. «Пл. Восстания»

7:55 — 8:00 — прибытие и отправление от м. «Озерки»

10:00 — техническая остановка в дороге

11:00 — экопарк «Долина водопадов»

13:30 — обед в Сортавале

14:30 — водопады Ахинкоски

15:30 — горный парк Рускеала: экскурсия и свободное время

19:30 — выезд из парка

20:00 — 21:30 — прибытие в Сортавалу, расселение по отелям

День 2

08:00 — завтрак в отеле, сдача номеров

09:30 — сбор группы в автобусе

10:20 — подъём на гору Паасо

11:30 — экскурсия к скалистому берегу Кирьявалахти

12:00 — Северная Фиваида и музей «У Мастера»

14:00 — обед

15:00 — обзорная экскурсия Сортавале и парку Ваккосалми

17:30 — посещение минерального центра карельского шунгита

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

20:30 — техническая остановка в Приозерске

22:30 — ориентировочное прибытие к м. «Озерки»

23:00 — ориентировочное прибытие к м. «Пл. Восстания»

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На туристическом автобусе

Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость

Завтраки (кроме отелей категории Бюджет)

Трансфер на комфортабельном автобусе

Проживание в отеле в регионе Сортавала

Дополнительные расходы (по желанию и только наличными)