В первый день вы осмотрите кремль, прогуляете по городу, побываете в «Витославлицах» и Юрьевом монастыре. А во второй — отдохнёте и самостоятельно осмотрите местные музеи. Мы позаботимся, чтобы увлекательная поездка была комфортной и неутомительной.
Описание экскурсии
День первый: переезд из Петербурга — обзорная экскурсия по Великому Новгороду — Новгородский кремль — Юрьев-Георгиевский монастырь — Музей деревянного зодчества «Витославлицы» — заселение в отель
День второй: свободный день в Великом Новгороде — возвращение в Петербург
Ориентировочный тайминг:
7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
7:30 — отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
7:55 — остановка автобуса у ст. м. «Московская»
8:00 — отправление автобуса от ст. м. «Московская»
8:30 — трассовая экскурсия:
- о славянских, балтийских и финно-угорских племенах, которые жили в районе озера Ильмень
- приходе на славянские земли варягов Рюрика на заре истории государства
10:00 — техническая остановка с возможностью купить чай или кофе
12:00 — посещение Юрьев-Георгиевского монастыря на берегу реки Волхов:
- вы побываете на месте Рюрикова городища — Старого города, куда пришëл княжить Рюрик
- осмотрите один из древнейших монастырей на территории России и усыпальницу новгородских князей
- зайдёте в Георгиевский собор — редкий памятник древнерусской архитектуры домонгольского периода
13:00 — осмотр музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», где вы познакомитесь с деревенским бытом России и увидите образцы традиционной архитектуры из разных регионов страны
14:30 — обед в кафе, по желанию
15:30 — посещение Ярославова дворища на правом берегу Волхова:
- вы выясните, где располагался знаменитый новгородский Торг
- услышите о вереницах кораблей ганзейских купцов, которые стремились выгрузить и продать свой товар в рядах именно новгородских лавок
- увидите купеческие церквушки и княжеский храм 12 века, а также белокаменную аркаду петровского Гостиного Двора
16:00 — экскурсия по Новгородскому кремлю с посадником Сбыславом + дегустация новгородских пряников и средневековых напитков. Местный гид познакомит вас с сердцем Новгородской Руси:
- вы оцените мощь стен Кремля, благоговейную тишину Софийского собора
- узнаете историю колоколов на звоннице
- восхититесь грандиозным памятником «Тысячелетие России»
- увидите изящные церкви Андрея Стратилата и Входа Господня в Иерусалим
- пройдёте через таинственные Тайничные водяные ворота
17:00 — свободное время для ознакомления с достопримечательностями:
- Музей присутственных мест на территории кремля с коллекцией берестяных грамот, ремесленных изделий, воинского оружия и детских игрушек
- Грановитая (Владычная) палата, где прозвучал указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству
- Софийский собор — это духовный центр Новгородской республики
- Интерактивная выставка, посвящённую любимому развлечению русских царей — соколиной охоте
- Кремлёвский парк на месте Малого земляного города
18:30 — переезд в отель, размещение
12:00 следующего дня — выезд из отеля и свободное время
18:30 — отправление в Петербург
21:30 — возвращение на ст. м. «Московская»
22:00 — возвращение на ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- Окончательная стоимость зависит от выбранного варианта размещения
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объëма и качества услуг
- Рекомендуемый возраст 5+. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребёнка бустер с собой
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость входит:
- Поездка на комфортабельном автобусе туристического класса
- Проживание в отеле выбранной категории
- Завтрак в отеле
- Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков
- Входной билет с экскурсией в музей «Витославлицы»
- Обзорная театрализованная экскурсия по кремлю с местным гидом
Дополнительно по желанию на месте оплачиваются:
- Комплексные обеды в кафе — 800–950 ₽ за чел. за один обед
- Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля: по ценам музея
- Входной билет в Георгиевский собор в Юрьево-Георгиевском монастыре: по ценам в кассе
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|11 150 ₽
|Дети до 7 лет
|10 800 ₽
|Пенсионеры
|10 800 ₽
|Школьники
|11 050 ₽
|Студенты
|11 050 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|10 800 ₽