Мои заказы

Тысячелетний Новгород: у истоков Руси

За два дня познакомиться древней историей и увидеть главные достопримечательности - из Петербурга
Приглашаем вас посетить старинный город, в котором зародилась российская государственность.

В первый день вы осмотрите кремль, прогуляете по городу, побываете в «Витославлицах» и Юрьевом монастыре. А во второй — отдохнёте и самостоятельно осмотрите местные музеи. Мы позаботимся, чтобы увлекательная поездка была комфортной и неутомительной.
Тысячелетний Новгород: у истоков Руси
Тысячелетний Новгород: у истоков Руси
Тысячелетний Новгород: у истоков Руси

Описание экскурсии

День первый: переезд из Петербурга — обзорная экскурсия по Великому Новгороду — Новгородский кремль — Юрьев-Георгиевский монастырь — Музей деревянного зодчества «Витославлицы» — заселение в отель

День второй: свободный день в Великом Новгороде — возвращение в Петербург

Ориентировочный тайминг:

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

7:30 — отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»

7:55 — остановка автобуса у ст. м. «Московская»

8:00 — отправление автобуса от ст. м. «Московская»

8:30 — трассовая экскурсия:

  • о славянских, балтийских и финно-угорских племенах, которые жили в районе озера Ильмень
  • приходе на славянские земли варягов Рюрика на заре истории государства

10:00 — техническая остановка с возможностью купить чай или кофе

12:00 — посещение Юрьев-Георгиевского монастыря на берегу реки Волхов:

  • вы побываете на месте Рюрикова городища — Старого города, куда пришëл княжить Рюрик
  • осмотрите один из древнейших монастырей на территории России и усыпальницу новгородских князей
  • зайдёте в Георгиевский собор — редкий памятник древнерусской архитектуры домонгольского периода

13:00 — осмотр музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», где вы познакомитесь с деревенским бытом России и увидите образцы традиционной архитектуры из разных регионов страны

14:30 — обед в кафе, по желанию

15:30 — посещение Ярославова дворища на правом берегу Волхова:

  • вы выясните, где располагался знаменитый новгородский Торг
  • услышите о вереницах кораблей ганзейских купцов, которые стремились выгрузить и продать свой товар в рядах именно новгородских лавок
  • увидите купеческие церквушки и княжеский храм 12 века, а также белокаменную аркаду петровского Гостиного Двора

16:00 — экскурсия по Новгородскому кремлю с посадником Сбыславом + дегустация новгородских пряников и средневековых напитков. Местный гид познакомит вас с сердцем Новгородской Руси:

  • вы оцените мощь стен Кремля, благоговейную тишину Софийского собора
  • узнаете историю колоколов на звоннице
  • восхититесь грандиозным памятником «Тысячелетие России»
  • увидите изящные церкви Андрея Стратилата и Входа Господня в Иерусалим
  • пройдёте через таинственные Тайничные водяные ворота

17:00 — свободное время для ознакомления с достопримечательностями:

  • Музей присутственных мест на территории кремля с коллекцией берестяных грамот, ремесленных изделий, воинского оружия и детских игрушек
  • Грановитая (Владычная) палата, где прозвучал указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству
  • Софийский собор — это духовный центр Новгородской республики
  • Интерактивная выставка, посвящённую любимому развлечению русских царей — соколиной охоте
  • Кремлёвский парк на месте Малого земляного города

18:30 — переезд в отель, размещение

12:00 следующего дня — выезд из отеля и свободное время

18:30 — отправление в Петербург

21:30 — возвращение на ст. м. «Московская»

22:00 — возвращение на ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • Окончательная стоимость зависит от выбранного варианта размещения
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объëма и качества услуг
  • Рекомендуемый возраст 5+. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребёнка бустер с собой
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость входит:

  • Поездка на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Завтрак в отеле
  • Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков
  • Входной билет с экскурсией в музей «Витославлицы»
  • Обзорная театрализованная экскурсия по кремлю с местным гидом

Дополнительно по желанию на месте оплачиваются:

  • Комплексные обеды в кафе — 800–950 ₽ за чел. за один обед
  • Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля: по ценам музея
  • Входной билет в Георгиевский собор в Юрьево-Георгиевском монастыре: по ценам в кассе

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые11 150 ₽
Дети до 7 лет10 800 ₽
Пенсионеры10 800 ₽
Школьники11 050 ₽
Студенты11 050 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды10 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
СТ.М. «Пл. Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1710 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальшеуменьшить

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Тысячелетний Новгород: у истоков Руси»

Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
На машине
8 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Погрузитесь в историю Руси, посетив Старую Ладогу. Узнайте о князе Рюрике и древних монастырях, осмотрите крепость и курганы
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Истоки Руси: из Петербурга в Великий Новгород
На автобусе
13 часов
12 отзывов
Групповая
Истоки Руси: из Петербурга в Великий Новгород
От капища Перуна до стен Детинца - путешествие сквозь века
Начало: На Казанской площади
Расписание: в среду и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
2950 ₽ за человека
В древний Тихвин и Старую Ладогу из Санкт-Петербурга
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В древний Тихвин и Старую Ладогу из Санкт-Петербурга
Зайти в старинные монастыри, посетить первую столицу Руси и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
Завтра в 07:00
28 мая в 07:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Петербурга - в Великий Новгород
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Групповая
Из Петербурга - в Великий Новгород
Посетить духовный центр Новгородской Руси и один из древнейших храмов России
Начало: В районе станции метро «Невский проспект»
Расписание: во вторник и субботу в 07:30
Сегодня в 07:30
30 мая в 07:30
3800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
11 150 ₽ за человека