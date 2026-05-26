Приглашаем вас посетить старинный город, в котором зародилась российская государственность. В первый день вы осмотрите кремль, прогуляете по городу, побываете в «Витославлицах» и Юрьевом монастыре. А во второй — отдохнёте и самостоятельно осмотрите местные музеи. Мы позаботимся, чтобы увлекательная поездка была комфортной и неутомительной.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День первый: переезд из Петербурга — обзорная экскурсия по Великому Новгороду — Новгородский кремль — Юрьев-Георгиевский монастырь — Музей деревянного зодчества «Витославлицы» — заселение в отель

День второй: свободный день в Великом Новгороде — возвращение в Петербург

Ориентировочный тайминг:

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

7:30 — отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»

7:55 — остановка автобуса у ст. м. «Московская»

8:00 — отправление автобуса от ст. м. «Московская»

8:30 — трассовая экскурсия:

о славянских, балтийских и финно-угорских племенах, которые жили в районе озера Ильмень

приходе на славянские земли варягов Рюрика на заре истории государства

10:00 — техническая остановка с возможностью купить чай или кофе

12:00 — посещение Юрьев-Георгиевского монастыря на берегу реки Волхов:

вы побываете на месте Рюрикова городища — Старого города, куда пришëл княжить Рюрик

осмотрите один из древнейших монастырей на территории России и усыпальницу новгородских князей

зайдёте в Георгиевский собор — редкий памятник древнерусской архитектуры домонгольского периода

13:00 — осмотр музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», где вы познакомитесь с деревенским бытом России и увидите образцы традиционной архитектуры из разных регионов страны

14:30 — обед в кафе, по желанию

15:30 — посещение Ярославова дворища на правом берегу Волхова:

вы выясните, где располагался знаменитый новгородский Торг

услышите о вереницах кораблей ганзейских купцов, которые стремились выгрузить и продать свой товар в рядах именно новгородских лавок

увидите купеческие церквушки и княжеский храм 12 века, а также белокаменную аркаду петровского Гостиного Двора

16:00 — экскурсия по Новгородскому кремлю с посадником Сбыславом + дегустация новгородских пряников и средневековых напитков. Местный гид познакомит вас с сердцем Новгородской Руси:

вы оцените мощь стен Кремля, благоговейную тишину Софийского собора

узнаете историю колоколов на звоннице

восхититесь грандиозным памятником «Тысячелетие России»

увидите изящные церкви Андрея Стратилата и Входа Господня в Иерусалим

пройдёте через таинственные Тайничные водяные ворота

17:00 — свободное время для ознакомления с достопримечательностями:

Музей присутственных мест на территории кремля с коллекцией берестяных грамот, ремесленных изделий, воинского оружия и детских игрушек

Грановитая (Владычная) палата, где прозвучал указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству

Софийский собор — это духовный центр Новгородской республики

Интерактивная выставка, посвящённую любимому развлечению русских царей — соколиной охоте

Кремлёвский парк на месте Малого земляного города

18:30 — переезд в отель, размещение

12:00 следующего дня — выезд из отеля и свободное время

18:30 — отправление в Петербург

21:30 — возвращение на ст. м. «Московская»

22:00 — возвращение на ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

Окончательная стоимость зависит от выбранного варианта размещения

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объëма и качества услуг

Рекомендуемый возраст 5+. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребёнка бустер с собой

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость входит:

Поездка на комфортабельном автобусе туристического класса

Проживание в отеле выбранной категории

Завтрак в отеле

Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков

Входной билет с экскурсией в музей «Витославлицы»

Обзорная театрализованная экскурсия по кремлю с местным гидом

Дополнительно по желанию на месте оплачиваются: