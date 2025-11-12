Мы покажем вам места, где вершилась история России.
От языческого Перынского скита до величественных стен Детинца, от деревянных храмов «Витославлиц» до белокаменного Софийского собора.
Вы посетите монастыри и музеи, услышите истории о князьях и вечевых собраниях, полюбуетесь панорамой Рюрикова городища и завершите день у Варлаамо-Хутынской обители.
От языческого Перынского скита до величественных стен Детинца, от деревянных храмов «Витославлиц» до белокаменного Софийского собора.
Вы посетите монастыри и музеи, услышите истории о князьях и вечевых собраниях, полюбуетесь панорамой Рюрикова городища и завершите день у Варлаамо-Хутынской обители.
Описание экскурсии
7:15 — отправление от Казанского собора
В 8:00 — посадка у станции метро «Московская».
8:15–10:50 — трассовая экскурсия
Истории о князьях, вечевых собраниях и торговых путях, древнем новгородском кремле и Ярославовом дворище.
10:50–11:10 — Перынский скит
Место силы, где в дохристианские времена находилось святилище Перуна.
11:15–12:00 — Юрьев монастырь
Вид на руины Рюрикова городища, рассказы о его основании и роли в распространении христианства.
12:10–13:10 — Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Подлинные избы, храмы и часовни 16–19 веков.
13:30–14:15 — обед в ресторане Великого Новгорода
14:30–15:00 — Ярославово дворище
Торговые ряды, купеческие суда, шумные вече.
15:00–16:00 — Детинец (новгородский кремль)
Древнейший кремль России, истории о Владимире Крестителе, Александре Невском, Ярославе Мудром.
16:40–17:20 — свободное время: прогулки, сувениры, фотографии
17:45–18:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь
21:00–21:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Вы узнаете:
- как языческое капище Перуна стало православным монастырём
- как строили избы и храмы без гвоздей
- как Александр Невский прославил Новгород
- что решалось на вечевых собраниях Ярославова дворища
- почему Юрьев монастырь называют вратами в Великий Новгород
- а также легенду о каменном голубе Софийского собора и историю создания памятника «Тысячелетие России»
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных автобусах туристического класса с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой. Свободная рассадка, подача за 15–30 минут до выезда
- Обеды и ужины — за доплату (можно заказать заранее или взять с собой)
- Оплата остатка стоимости возможна онлайн по ссылке из SMS, в офисе, банковским переводом или по счёту
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2550 ₽
|Дети до 7 лет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽
|Школьники
|2500 ₽
|Студенты
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1107 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
12 ноя 2025
Я не особо люблю групповые экскурсии, потому что вечно "галопом по Европам".. но тут отмечу хороший тайминг, когда можно не торопясь самостоятельно прогуляться осмотреть достопримечательности (а тут было что осматривать),
Ирина
6 ноя 2025
Хочу порекомендовать этот маршрут с гидом Германом. Столько полезной информации, которая укладывалась в голове по полочкам.
Герман - гид с историческим образованием. Мне эти очень важно и я рада что попала именно в эту группу
Сама экскурсия логистически удобна - просмотрели много новых мест, прикоснулись к истории и начало Русской империи, Руси. Рюриковичи.
очень много исторических фактов узнала
рекомендую 👍
Герман - гид с историческим образованием. Мне эти очень важно и я рада что попала именно в эту группу
Сама экскурсия логистически удобна - просмотрели много новых мест, прикоснулись к истории и начало Русской империи, Руси. Рюриковичи.
очень много исторических фактов узнала
рекомендую 👍
Наталья
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия с гидом Германом
Н
Наталья
25 окт 2025
Здравствуйте!
Хочется поблагодарить гида Германа за отличную поездку, очень грамотную и интересную подачу информации, хотелось слушать и слушать, не пропустить ни одного слово.
Очень приятный голос, очень спокойный и корректный, все объяснял
Хочется поблагодарить гида Германа за отличную поездку, очень грамотную и интересную подачу информации, хотелось слушать и слушать, не пропустить ни одного слово.
Очень приятный голос, очень спокойный и корректный, все объяснял
Л
Лариса
3 окт 2025
Экскурсия интересная и познавательная, однозначно порекомендую любителям старины. Немного не соответствовала лично моим ожиданиям, но это только моя вина - надо лучше знать историю. Ожидала увидеть Великий Новгород как величественный
И
Истомина
21 сен 2025
Экскурсия была очень познавательной и увлекательной, все понравилось, рекомендую.
Л
Любовь
31 авг 2025
Гид отличный. Было бы здорово если бы увеличили время в кремлёвском парке, не хватило.
Что смутило: в инфо (прилагаю) написано что завтрак включен - завтрака не было. Есть информация о том
Что смутило: в инфо (прилагаю) написано что завтрак включен - завтрака не было. Есть информация о том
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 9 чел.
Петербург сквозь века: обзорная экскурсия
Увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о величии и тайнах города на Неве
Начало: У метро Восстания
Сегодня в 10:00
Завтра в 19:30
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Погрузитесь в историю Руси, посетив Старую Ладогу. Узнайте о князе Рюрике и древних монастырях, осмотрите крепость и курганы
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.