Истоки Руси: из Петербурга в Великий Новгород

От капища Перуна до стен Детинца - путешествие сквозь века
Мы покажем вам места, где вершилась история России.

От языческого Перынского скита до величественных стен Детинца, от деревянных храмов «Витославлиц» до белокаменного Софийского собора.

Вы посетите монастыри и музеи, услышите истории о князьях и вечевых собраниях, полюбуетесь панорамой Рюрикова городища и завершите день у Варлаамо-Хутынской обители.
4.6
7 отзывов
Описание экскурсии

7:15 — отправление от Казанского собора

В 8:00 — посадка у станции метро «Московская».

8:15–10:50 — трассовая экскурсия

Истории о князьях, вечевых собраниях и торговых путях, древнем новгородском кремле и Ярославовом дворище.

10:50–11:10 — Перынский скит

Место силы, где в дохристианские времена находилось святилище Перуна.

11:15–12:00 — Юрьев монастырь

Вид на руины Рюрикова городища, рассказы о его основании и роли в распространении христианства.

12:10–13:10 — Музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Подлинные избы, храмы и часовни 16–19 веков.

13:30–14:15 — обед в ресторане Великого Новгорода

14:30–15:00 — Ярославово дворище

Торговые ряды, купеческие суда, шумные вече.

15:00–16:00 — Детинец (новгородский кремль)

Древнейший кремль России, истории о Владимире Крестителе, Александре Невском, Ярославе Мудром.

16:40–17:20 — свободное время: прогулки, сувениры, фотографии

17:45–18:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь

21:00–21:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Вы узнаете:

  • как языческое капище Перуна стало православным монастырём
  • как строили избы и храмы без гвоздей
  • как Александр Невский прославил Новгород
  • что решалось на вечевых собраниях Ярославова дворища
  • почему Юрьев монастырь называют вратами в Великий Новгород
  • а также легенду о каменном голубе Софийского собора и историю создания памятника «Тысячелетие России»

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных автобусах туристического класса с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой. Свободная рассадка, подача за 15–30 минут до выезда
  • Обеды и ужины — за доплату (можно заказать заранее или взять с собой)
  • Оплата остатка стоимости возможна онлайн по ссылке из SMS, в офисе, банковским переводом или по счёту
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2550 ₽
Дети до 7 лет2500 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Школьники2500 ₽
Студенты2500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1107 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
1
2
1
Юлия
Юлия
12 ноя 2025
Я не особо люблю групповые экскурсии, потому что вечно "галопом по Европам".. но тут отмечу хороший тайминг, когда можно не торопясь самостоятельно прогуляться осмотреть достопримечательности (а тут было что осматривать),
и экскурсоводов в нормальном темпе послушать. Маршрут хорошо продуман, не только с точки зрения достопримечательностей, но и вполне себе бытовых проблем как питание и туалеты (это важно ибо экскурсия длится больше 12 часов). В самом Кремле группу разделили на две части, и у каждой был свой экскурсовод по Кремлю - это очень здорово, потому что изначально группа была большая, и это разделение позволило все и увидеть, и услышать. Отдельно отмечу Отца Дмитрия- его речь в самое сердце. Нашим экскурсоводом был Герман ставлю десять из десяти, не только за интересный рассказ, но и за заботу о группе.

Ирина
Ирина
6 ноя 2025
Хочу порекомендовать этот маршрут с гидом Германом. Столько полезной информации, которая укладывалась в голове по полочкам.
Герман - гид с историческим образованием. Мне эти очень важно и я рада что попала именно в эту группу

Сама экскурсия логистически удобна - просмотрели много новых мест, прикоснулись к истории и начало Русской империи, Руси. Рюриковичи.

очень много исторических фактов узнала

рекомендую 👍
Наталья
Наталья
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия с гидом Германом
Н
Наталья
25 окт 2025
Здравствуйте!
Хочется поблагодарить гида Германа за отличную поездку, очень грамотную и интересную подачу информации, хотелось слушать и слушать, не пропустить ни одного слово.
Очень приятный голос, очень спокойный и корректный, все объяснял
и показывал, также не оставлял без внимания дополнительные вопросы, всегда на них отвечал и давал необходимую информацию.
Отдельная благодарность водителю Константину ща приятную поездку.
Конечно времени не хватает все более подробнее рассмотреть за такую короткую поездку, но очень много узнали и посмотрели в Великом Новгороде 🔥.

А вот работа представителя агента Елены, оставляет желать лучшего, очень долго отвечает на вопросы и то не на все.

Л
Лариса
3 окт 2025
Экскурсия интересная и познавательная, однозначно порекомендую любителям старины. Немного не соответствовала лично моим ожиданиям, но это только моя вина - надо лучше знать историю. Ожидала увидеть Великий Новгород как величественный
город с древними строениями не только в части Храмов и Кремля, но и непосредственно улиц (а откуда было бы взять старинные дома целого города, если их почти все разбомбили фашисты?). Зато какие великолепные Храмы, Соборы, Монастырь, скит, и древние деревянные церкви и терема! Если Вам это близко - то не пожалеете!

И
Истомина
21 сен 2025
Экскурсия была очень познавательной и увлекательной, все понравилось, рекомендую.
Л
Любовь
31 авг 2025
Гид отличный. Было бы здорово если бы увеличили время в кремлёвском парке, не хватило.
Что смутило: в инфо (прилагаю) написано что завтрак включен - завтрака не было. Есть информация о том
что можно остаток оплатить по безналу, в итоге на месте просили только наличку. Так же задала вопрос организатору Елене в приложении до сих пор не ответила, хотя прошло уже 15 часов

