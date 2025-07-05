На этой экскурсии вы погрузитесь в историю и культуру Руси. Полюбуетесь древнерусской архитектурой.
Увидите старинные монастыри и кремль, который основал князь Владимир для защиты города от вражеских набегов в далёком 11 веке. А ещё сделаете атмосферные кадры с Софийской звонницы.
Увидите старинные монастыри и кремль, который основал князь Владимир для защиты города от вражеских набегов в далёком 11 веке. А ещё сделаете атмосферные кадры с Софийской звонницы.
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
07:30–11:00 — отправление автобуса, путевая экскурсия «Сказания земли Русской», техническая остановка по маршруту на отдых и перекус
11:00–12:00 — посещение Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря. Здание считается шедевром новгородской архитектуры 15 века. Здесь покоится прах русского поэта Гавриила Державина
12:00–13:00 — посещение Свято-Юрьевого монастыря. Это духовный центр Новгородской Руси и усыпальница новгородских князей. Его главная святыня — Георгиевский собор, в котором сохранились фрески 12 века
13:00–14:00 — обед
14:00–17:30 — посещение Великого Новгорода
- экскурсия в Новгородском кремле. Вы осмотрите девять сохранившихся башен, звонницу, церковь Андрея Стратилата и другие постройки. В Софийском соборе увидите икону Божией Матери «Знамение» и старинный иконостас. После экскурсии самостоятельно прогуляетесь по окрестностям
- в летний период (май — октябрь) — часовая прогулка на теплоходе по Волхову до озера Ильмень
- в межсезонье и зимний период (ноябрь — апрель) — посещение музея деревянного зодчества «Витославлицы»
На экскурсии вы узнаете:
- Что символизирует голубь на кресте Софийского собора
- Где молились Александр Невский и Иван Грозный
- Почему переделывались башни кремля
- Как строили прочные стены
- Какие подвиги совершали славные дружинники
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены все билеты и трансфер на туристическом автобусе King Long, Yutong или минивэне Mercedes — в зависимости от размера группы
- Дополнительно оплачивается обед — по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 07:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3800 ₽
|Дети 8-16 лет
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|1750 ₽
|Пенсионеры
|3600 ₽
|Студенты
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 12645 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 1 чел.
Завтра в 12:30
6 июл в 12:30
1300 ₽ за человека
Водная прогулка
SUP-прогулка по историческому центру Петербурга
Начало: Наб. реки Мойка (между 1 и 2 Садовым мостом)
Завтра в 06:00
6 июл в 06:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.