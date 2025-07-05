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Из Петербурга - в Великий Новгород

Посетить духовный центр Новгородской Руси и один из древнейших храмов России
На этой экскурсии вы погрузитесь в историю и культуру Руси. Полюбуетесь древнерусской архитектурой.

Увидите старинные монастыри и кремль, который основал князь Владимир для защиты города от вражеских набегов в далёком 11 веке. А ещё сделаете атмосферные кадры с Софийской звонницы.
Из Петербурга - в Великий Новгород
Из Петербурга - в Великий Новгород
Из Петербурга - в Великий Новгород
Ближайшие даты:
5
июл8
июл12
июл15
июл19
июл22
июл26
июл
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

07:30–11:00отправление автобуса, путевая экскурсия «Сказания земли Русской», техническая остановка по маршруту на отдых и перекус
11:00–12:00посещение Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря. Здание считается шедевром новгородской архитектуры 15 века. Здесь покоится прах русского поэта Гавриила Державина
12:00–13:00посещение Свято-Юрьевого монастыря. Это духовный центр Новгородской Руси и усыпальница новгородских князей. Его главная святыня — Георгиевский собор, в котором сохранились фрески 12 века
13:00–14:00обед
14:00–17:30посещение Великого Новгорода

  • экскурсия в Новгородском кремле. Вы осмотрите девять сохранившихся башен, звонницу, церковь Андрея Стратилата и другие постройки. В Софийском соборе увидите икону Божией Матери «Знамение» и старинный иконостас. После экскурсии самостоятельно прогуляетесь по окрестностям
  • в летний период (май — октябрь) — часовая прогулка на теплоходе по Волхову до озера Ильмень
  • в межсезонье и зимний период (ноябрь — апрель) — посещение музея деревянного зодчества «Витославлицы»
17:30–21:00возвращение в Санкт-Петербург к месту отправления

На экскурсии вы узнаете:

  • Что символизирует голубь на кресте Софийского собора
  • Где молились Александр Невский и Иван Грозный
  • Почему переделывались башни кремля
  • Как строили прочные стены
  • Какие подвиги совершали славные дружинники

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены все билеты и трансфер на туристическом автобусе King Long, Yutong или минивэне Mercedes — в зависимости от размера группы
  • Дополнительно оплачивается обед — по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и субботу в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3800 ₽
Дети 8-16 лет3500 ₽
Дети до 7 лет1750 ₽
Пенсионеры3600 ₽
Студенты3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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