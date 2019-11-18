Что вас ожидает

Наводнения и знаменитые достопримечательности

Вы узнаете, в чем причина петербургских наводнений, какой символ указывает на их приближение, кого из известных людей погубила местная грозная вода и где в Петербурге хранится память о своенравной стихии. Кроме того, раскроете, как связаны с наводнениями гостиница Англетер, памятник Николаю I, Мариинский дворец, Адмиралтейство и дом Лобанова-Ростовского.

Петербургские секреты

Вы разгадаете загадку Синего моста и Водомерного столба. Поймете, почему район Сенной часто страдал от наводнений, а Медный всадник — настоящий памятник стихии. А еще услышите, где указаны даты самых знаменитых наводнений, на что был похож Исаакиевский собор в момент затопления, где прятались от наводнений литературные герои и в чем спасение города от водного демона.

Кому подойдет экскурсия

Детям от 7 лет и взрослым. Все загадки не требуют дополнительных знаний и решаются с помощью наблюдательности и внимания.