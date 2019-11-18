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Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты

Вика
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Вика – ваш гид
За свою историю Северная столица пережила более 300 наводнений.

Вы узнаете, как они повлияли на облик города, что помогает Петербургу жить наперекор ландшафту, как удавалось спасать от подступающей воды старинные храмы и дворцы и где прятались от стихии известные книжные персонажи.
1000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Адмиралтейская
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»

Что вас ожидает

Наводнения и знаменитые достопримечательности
Вы узнаете, в чем причина петербургских наводнений, какой символ указывает на их приближение, кого из известных людей погубила местная грозная вода и где в Петербурге хранится память о своенравной стихии. Кроме того, раскроете, как связаны с наводнениями гостиница Англетер, памятник Николаю I, Мариинский дворец, Адмиралтейство и дом Лобанова-Ростовского.

Петербургские секреты
Вы разгадаете загадку Синего моста и Водомерного столба. Поймете, почему район Сенной часто страдал от наводнений, а Медный всадник — настоящий памятник стихии. А еще услышите, где указаны даты самых знаменитых наводнений, на что был похож Исаакиевский собор в момент затопления, где прятались от наводнений литературные герои и в чем спасение города от водного демона.

Кому подойдет экскурсия

Детям от 7 лет и взрослым. Все загадки не требуют дополнительных знаний и решаются с помощью наблюдательности и внимания.

Организационные детали

Экскурсия начнется у метро Адмиралтейская и закончится у метро Сенная площадь.

Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»
Экскурсия-квест «Петербург — город наводнений»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Адмиралтейская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вика
Вика
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вика, я филолог и литературный краевед. Живу в Петербурге с рождения. Разрабатываю и провожу экскурсии-квесты, с помощью которых превращаю прогулку по городу в приключение-исследование с занимательным сюжетом.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 ноября 2019
В ноябрьской поездке хотели больше посмотреть и узнать об исторических фактах, самобытности Питера. Экскурсия про наводнения была как раз в этой тематике и своевременно. Адаптирована для детей 8 и 9 лет. С элементами квеста. Когда не просто читаешь, а погружаешься в событие, находясь в его эпицентре, проживаешь его, это по-другому представляется и запоминается. Воочию видишь следы исторических фактов на предметах улицы, в названиях. Вике это удалось. С детьми прекрасно нашла общий язык и сумела заинтересовать.
Советуем экскурсию дополнить музеем «Вселенная воды».
Вика, спасибо!

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