Это водная прогулка по рекам и каналам Петербурга в формате «никого лишнего». Вы пройдёте по Ждановке, Карповке и Малой Невке, выйдете в парадную Неву и увидите город с нового ракурса — без суеты, в своём ритме.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 9000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Маршрут по малым рекам и Неве

Пройдём по Ждановке, Карповке, Малой и Средней Невке, а затем выйдем в парадную Неву.

Петроградская сторона с воды

Увидите более камерный и атмосферный Петербург — с набережными, мостами и зелёными островами.

Главные достопримечательности

С воды откроются виды на крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Адмиралтейство, Летний сад и другие знаковые места.

До 25 мостов

За время прогулки пройдёте под множеством мостов.

Формат отдыха

Можно включить музыку, устроить встречу с друзьями или просто спокойно насладиться видами.

Организационные детали

Это прогулка без гида: с вами буду я, капитан, готов ответить на разные вопросы

Поездка проходит на катере Crownline 210

На борту: каюта с туалетом, тент, музыка, подсветка, стол, бокалы, обогрев, спасжилеты

Перед отправлением проводится инструктаж

Можно взять с собой еду и напитки (кроме красящих)

Увеличение времени прогулки — 8000 ₽ за час

