Это водная прогулка по рекам и каналам Петербурга в формате «никого лишнего».
Вы пройдёте по Ждановке, Карповке и Малой Невке, выйдете в парадную Неву и увидите город с нового ракурса — без суеты, в своём ритме.
Вы пройдёте по Ждановке, Карповке и Малой Невке, выйдете в парадную Неву и увидите город с нового ракурса — без суеты, в своём ритме.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Маршрут по малым рекам и Неве
Пройдём по Ждановке, Карповке, Малой и Средней Невке, а затем выйдем в парадную Неву.
Петроградская сторона с воды
Увидите более камерный и атмосферный Петербург — с набережными, мостами и зелёными островами.
Главные достопримечательности
С воды откроются виды на крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Адмиралтейство, Летний сад и другие знаковые места.
До 25 мостов
За время прогулки пройдёте под множеством мостов.
Формат отдыха
Можно включить музыку, устроить встречу с друзьями или просто спокойно насладиться видами.
Организационные детали
- Это прогулка без гида: с вами буду я, капитан, готов ответить на разные вопросы
- Поездка проходит на катере Crownline 210
- На борту: каюта с туалетом, тент, музыка, подсветка, стол, бокалы, обогрев, спасжилеты
- Перед отправлением проводится инструктаж
- Можно взять с собой еду и напитки (кроме красящих)
- Увеличение времени прогулки — 8000 ₽ за час
Опции за доплату
- Экскурсия с гидом
- Изменение маршрута (Фонтанка, Крюков канал, Зимняя канавка, стрелка ВО и др.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный капитан катера в Петербурге. У меня оформлена лицензия для работы с путешественниками, есть нужные допуски, страховка. На катере есть всё необходимое. Я очень общителен и с удовольствием поддержу любую беседу.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По воде Петербурга: прогулка на катере»
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
Аудиогид
Северная Венеция - по малым рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка по главным водным артериям города с аудиогидом
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Петербург с воды: индивидуальная экскурсия на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
Завтра в 14:30
29 мая в 00:00
от 15 000 ₽ за человека
от 9000 ₽ за экскурсию