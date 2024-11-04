Петербург читающий, Петербург в стиле модерн, Петербург дворцов и музеев — какой он ваш? На этой прогулке мы перенесёмся в прошлое, где самые драгоценные моменты жизни снимали на плёнку.
Вы отыщете свой уникальный Санкт-Петербург, а я сохраню вашу личную историю любви к городу на тёплых и душевных плёночных фотографиях.
Вы отыщете свой уникальный Санкт-Петербург, а я сохраню вашу личную историю любви к городу на тёплых и душевных плёночных фотографиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Мы побываем в РОСФОТО, пройдём по Исаакиевской площади и набережной Мойки. А если захотите, заглянем в уютные дворики или парки, кафе или другие музеи. Обсудим, как в Ленинграде развивалось фотоискусство, найдём самые любимые фотолокации местных и секретные ракурсы на знаменитые достопримечательности.
Основой нашей фотопрогулки станет ваша личная история. А я сохраню на плёнке ваши интересы, уникальный взгляд на город. И конечно, особенную, только вашу любовь к Петербургу.
Организационные детали
- Через четыре дня после прогулки вы получите 10-15 неповторимых плёночных фотографий (оцифрованные сканы)
- Съёмка проводится на плёночные фотоаппараты Зенит-11, Любитель-2 или Praktica P90
- Дополнительно оплачивается входной билет в РОСФОТО: взрослый — 300 ₽, льготный — 200 ₽
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Давайте знакомиться! Меня зовут Ксения. Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий поЗадать вопрос
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