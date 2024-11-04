Петербург читающий, Петербург в стиле модерн, Петербург дворцов и музеев — какой он ваш? На этой прогулке мы перенесёмся в прошлое, где самые драгоценные моменты жизни снимали на плёнку. Вы отыщете свой уникальный Санкт-Петербург, а я сохраню вашу личную историю любви к городу на тёплых и душевных плёночных фотографиях.

Описание фото-прогулки

Мы побываем в РОСФОТО, пройдём по Исаакиевской площади и набережной Мойки. А если захотите, заглянем в уютные дворики или парки, кафе или другие музеи. Обсудим, как в Ленинграде развивалось фотоискусство, найдём самые любимые фотолокации местных и секретные ракурсы на знаменитые достопримечательности.

Основой нашей фотопрогулки станет ваша личная история. А я сохраню на плёнке ваши интересы, уникальный взгляд на город. И конечно, особенную, только вашу любовь к Петербургу.

Организационные детали