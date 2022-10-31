Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В этом приключении картинки со знаменитых петербургских открыток оживут на ваших глазах! Вы уже успели прогуляться вдоль самых главных достопримечательностей города? Мы предлагаем вам уникальное путешествие, в ходе которого вы сделаете новые фотокарточки, где главным героем станете именно вы.
Вас ждут Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови… Мы придумали невероятное множество сюжетов для вашей будущей фотогалереи!
Наш профессиональный гид-фотограф проведет вас по центральным улицам города, по пути поймает все важные моменты прогулки и оставит вам на память чудесные кадры. В процессе съемки вам заботливо помогут побороть стеснение перед камерой, расскажут о позах и ракурсах, в которых вы будете чувствовать себя комфортно.
На этом маршруте вы узнаете все истории и тайны главных достопримечательностей Петербурга. Это отличный способ увлекательно погрузиться в историю города и получить незабываемые впечатления!
Все экскурсии — индивидуальные, только для вас и вашей группы.
Вы получите 30-50 обработанных фото на почту в течение 7 дней после прогулки.
По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации.
Максимальное число людей в группе – 4. Также можно увеличить число участников, доплата составит 600 руб. /чел. – для компании 5-9 человек, и 400 руб. /чел. – для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.
Начало экскурсии у метро Адмиралтейская. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость входит прогулка с гидом-фотографом и 30-50 фото в обработке
Которые придут вам в течение 7 дней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завершение: Казанский собор, Казанская пл. , 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Здравствуйте! Это команда Follow Your Guide:) Поздравляем, вы забронировали экскурсию "Фотопрогулка: парадный центр Петербурга". Мы получили ваш заказ и видим его в системе.
Место и время встречи указано у вас в билете. Ваш гид будет назначен накануне экскурсии, он обязательно с вами свяжется – сохраните его номер. Когда вы приедете на место встречи, он вам ещё раз позвонит, чтобы найтись – вы точно не потеряетесь:)
Примерный маршрут вы можете увидеть в тексте предложения об экскурсии. Если у вас есть дополнительные вопросы или пожелания по маршруту – можете поговорить об этом с гидом, когда он с вами свяжется.
В случае сильной непогоды мы предложим перенос или отмену с возвратом предоплаты, но лёгкий дождик нам не помешает. По желанию можно увеличить количество участников. Необходима будет только пропорциональная доплата.
Если вы захотите поменять дату или время встречи – сообщите не менее, чем за двое суток до начала и мы постараемся найти эту возможность. Оплата остальной части производится в конце экскурсии – наличными или переводом вашему гиду.
Любые дополнительные вопросы вы сможете обсудить с вашим гидом, когда он с вами свяжется. До встречи!:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга