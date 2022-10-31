В этом приключении картинки со знаменитых петербургских открыток оживут на ваших глазах! Вы уже успели прогуляться вдоль самых главных достопримечательностей города? Мы предлагаем вам уникальное путешествие, в ходе которого вы сделаете новые фотокарточки, где главным героем станете именно вы.

Вас ждут Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови… Мы придумали невероятное множество сюжетов для вашей будущей фотогалереи!

Наш профессиональный гид-фотограф проведет вас по центральным улицам города, по пути поймает все важные моменты прогулки и оставит вам на память чудесные кадры. В процессе съемки вам заботливо помогут побороть стеснение перед камерой, расскажут о позах и ракурсах, в которых вы будете чувствовать себя комфортно.

На этом маршруте вы узнаете все истории и тайны главных достопримечательностей Петербурга. Это отличный способ увлекательно погрузиться в историю города и получить незабываемые впечатления!

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Организационные детали: