По дороге в Пушкин вы узнаете об истории Царского Села, его дворцах и знаменитых жителях. Поговорим о первой в России железной дороге, соединявшей императорскую резиденцию с Петербургом. Вспомним годы, проведённые Александром Пушкиным в Лицее.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Про непростую судьбу «восьмого чуда света» – Янтарной комнаты – слышали все. Однако во время немецкой оккупации были разграблены и другие роскошные интерьеры Екатерининского дворца. Казалось, они утрачены навсегда… Но реставраторы совершили чудо: в декабре 2024 года для посетителей впервые открылись 10 восстановленных залов Зубовского флигеля.
Вы увидите:
- Зубовский флигель, построенный для Екатерины II и её фаворитов
- Экзотическое убранство 10 залов, в том числе Китайский зал, Лионский зал, Табакерку, Опочивальню и Зеркальный кабинет
- Екатерининский парк с павильоном Эрмитаж, Агатовыми комнатами, Галереей Камерона, живописным прудом, мраморной скульптурой и изящными мостиками
- В летнее время – фонтан в собственном садике Императрицы
Вы узнаете:
- По какому рецепту готовили кофе для Екатерины II
- Сколько у неё было фаворитов и какие обязанности были у придворных дам
- С какими философами вела переписку императрица
- Интересные детали дворцового быта российских монархов
Организационные детали
- Экскурсия по парку проведу для вас я, а в Зубовском флигеле вы присоединитесь к группе (до 10 человек) с штатным гидом
- Я сотрудничаю с опытными водителями: поездки для 1-2 путешественников проходят на комфортабельных седанах. Если вас больше, мы поедем на минивэне (в этом случае детали и стоимость уточняйте в переписке)
- По желанию время экскурсии может быть продлено: 1 час — 2000 ₽
Дополнительные расходы (билеты в парк и флигель приобретаются заранее!)
- Екатерининский парк (билеты для путешественников и гида): с 31.10 по 11.04 — вход бесплатный, в летний период — 400 ₽ за чел., есть льготы пенсионерам, детям, студентам
- Зубовский флигель (билеты для путешественников): 1100 ₽ за чел., есть льготы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 906 туристов
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Царское Село. Век Екатерины II
Познакомиться с интерьерами Екатерининского дворца и личными покоями царицы, открытыми в 2024 году
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
14 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
5300 ₽
5888 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Узнайте о дворцах Санкт-Петербурга и раскройте тайны Юсуповского за 4 часа. Погрузитесь в историю и архитектуру города
Начало: Дворцовая Площадь
15 ноя в 11:00
22 ноя в 11:00
3650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
История и тайны Царскосельской дороги
Посетите роскошную резиденцию императоров, узнайте тайны Янтарной комнаты и насладитесь прогулкой по парку, где творил Пушкин
Начало: В центе города
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.