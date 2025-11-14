Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 906 туристов

читать дальше его достопримечательности гостям, дарить людям положительные эмоции и самой от них заряжаться. На моих экскурсиях вам точно не будет скучно — даже самые серьёзные истории я расскажу легко и с юмором.

С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга и