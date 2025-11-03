По старинной Царскосельской дороге вы отправитесь в город Пушкин, где находится одна из резиденций Романовых. С гидами музея-заповедника посетите Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и Зубовский флигель с восстановленными комнатами императрицы. Погуляете по Екатерининскому парку. И узнаете больше о времени, когда Россия стараниями Екатерины II встала в один ряд с европейскими державами эпохи Просвещения.

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. По пути из Петербурга вы услышите, как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках; что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту; какое название дорога получила позднее.

Екатерининский парк. Вы познакомитесь с историей и дизайном парка. Увидите павильоны, мостики, галереи, фонтаны и скульптуры. Оцените творчество современных садовников. Дойдёте до берега рукотворного водоёма. И посетите излюбленное место прогулок Екатерины II — Камероновую галерею.

Екатерининский дворец. В сопровождении музейного сотрудника вы рассмотрите роскошные залы. Представите, как выглядел дворец в разные эпохи, как отражал эстетические вкусы императоров и моду времени, а также узнаете о восстановлении сооружения после Великой Отечественной войны. И конечно, услышите историю драгоценной Янтарной комнаты, возрождённой в 2003 году благодаря профессиональному подвигу наших реставраторов.

Зубовский флигель. Также штатный гид музея-заповедника познакомит вас с личными покоями императрицы. В годы войны здание было сильно разрушено, а внутренняя отделка залов полностью утрачена. После кропотливой работы мастеров, наших современников, в конце 2024 года здесь открыли выставку «Екатерина II. Личное пространство».

Организационные детали

В стоимость включён трансфер на минивэне Mercedes Viano или микроавтобусе Mercedes Sprinter и экскурсионное сопровождение. Если необходимо кресло для ребенка, пожалуйста, сообщайте заранее

Дополнительные расходы: билеты во дворец и парк: 2600 ₽ — взрослые, 1500 ₽ — учащиеся от 14 лет/пенсионеры, 1000 ₽ — дети до 14 лет, 3600 ₽ — иностранцы. В цену включены экскурсии по экспозициям в составе сборной группы из 15–25 человек. Для их покупки нам потребуются ваши Ф. И. О.