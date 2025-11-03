Мои заказы

Царское Село. Век Екатерины II

Познакомиться с интерьерами Екатерининского дворца и личными покоями царицы, открытыми в 2024 году
По старинной Царскосельской дороге вы отправитесь в город Пушкин, где находится одна из резиденций Романовых.

С гидами музея-заповедника посетите Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и Зубовский флигель с восстановленными комнатами императрицы. Погуляете по Екатерининскому парку.

И узнаете больше о времени, когда Россия стараниями Екатерины II встала в один ряд с европейскими державами эпохи Просвещения.
5
8 отзывов
Царское Село. Век Екатерины II© Ирина
Царское Село. Век Екатерины II© Ирина
Царское Село. Век Екатерины II© Ирина
Ближайшие даты:
14
ноя16
ноя17
ноя21
ноя23
ноя24
ноя28
ноя
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. По пути из Петербурга вы услышите, как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках; что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту; какое название дорога получила позднее.

Екатерининский парк. Вы познакомитесь с историей и дизайном парка. Увидите павильоны, мостики, галереи, фонтаны и скульптуры. Оцените творчество современных садовников. Дойдёте до берега рукотворного водоёма. И посетите излюбленное место прогулок Екатерины II — Камероновую галерею.

Екатерининский дворец. В сопровождении музейного сотрудника вы рассмотрите роскошные залы. Представите, как выглядел дворец в разные эпохи, как отражал эстетические вкусы императоров и моду времени, а также узнаете о восстановлении сооружения после Великой Отечественной войны. И конечно, услышите историю драгоценной Янтарной комнаты, возрождённой в 2003 году благодаря профессиональному подвигу наших реставраторов.

Зубовский флигель. Также штатный гид музея-заповедника познакомит вас с личными покоями императрицы. В годы войны здание было сильно разрушено, а внутренняя отделка залов полностью утрачена. После кропотливой работы мастеров, наших современников, в конце 2024 года здесь открыли выставку «Екатерина II. Личное пространство».

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на минивэне Mercedes Viano или микроавтобусе Mercedes Sprinter и экскурсионное сопровождение. Если необходимо кресло для ребенка, пожалуйста, сообщайте заранее
  • Дополнительные расходы: билеты во дворец и парк: 2600 ₽ — взрослые, 1500 ₽ — учащиеся от 14 лет/пенсионеры, 1000 ₽ — дети до 14 лет, 3600 ₽ — иностранцы. В цену включены экскурсии по экспозициям в составе сборной группы из 15–25 человек. Для их покупки нам потребуются ваши Ф. И. О.
  • Экскурсию по пути и в Екатерининском парке проведу я или другой гид из нашей команды, в Екатерининском дворце и Зубовском флигеле вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Царское Село»

в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5300 ₽
Дети до 13 лет4760 ₽
Пенсионеры5120 ₽
Дети от 14 до 18 лет5120 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2645 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии по
читать дальше

необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
К
Кристина
3 ноя 2025
Экскурсия очень понравилось! Нас сопровождал водитель-гид Кирилл, всю дорогу до Царского села рассказывал историю становления города, про царскую фамилию и правителей. Было интересно и познавательно!
В
Вячеслав
31 окт 2025
Самое главное в этой экскурсии — великолепный труд гида. Ирина полностью владеет информацией обо всех достопримечательностях, которые встречаются на пути, и о знаменательных исторических событиях и личностях, с ними связанных.
читать дальше

Чувствуется, что для неё большая радость открывать гостям историю и красоты родных мест.

Экскурсия тематическая: из всего объёма экспозиций Царскосельского музея в программу включены те, которые непосредственно связаны с Екатерининскими временами. Во время осмотра парка большое внимание также уделяется именно достопримечательностям, имеющим отношение к Екатерине II. Из-за этого вся информация воспринимается хорошо, как единое целое, без "прыжков" между эпохами.

Программа (исходя из нашего опыта, традиционно для экскурсий от Ирины) очень хорошо подготовлена, грамотно спланирована и проходит без спешки.

Благодарим за замечательную поездку и искренне рекомендуем!

И
Ирина
3 окт 2025
Ирина, просто супер экскурсовод! Все очень понравилось! Было очень четко и интересно!!! Спасибо
Елена
Елена
24 авг 2025
Экскурсия получилась индивидуальной для нас троих. Но была разной в плане эмоций. Наш гид и водитель Кирилл приехал сам за нами, и вернул в город к месту куда попросили. По
читать дальше

пути был внимателен к дорожной ситуации и успевал разговаривать с нами, попутно рассказывая о Петербурге и многом другом и отвечая на наши вопросы. В Царском селе у нас было запланировано 3 экскурсии. Первая по маршруту 1 во дворце- это кошмар! Толпы одна за одной людей, подпирающих друг друга или вытесняющих друг друга. Экскурсовод, который делает все, чтобы ты уснул на ходу и все это "полируется" духотой и теснотой. Но тут претензии только к организаторам и экскурсоводу. Выбравшись, мы отлично прогулялись по саду с Кириллом, может быть мне иногда не хватало информации по ходу движения от него, но это уже на любителя. Следующая экскурсия была в зубовском флигеле-это сказка. Экскурсовод Наталья Корнеева просто мастер, гуру и профессионал своего дела! С таким огоньком она ее провела! удовольствие получили все и муж и дочь 10 лет и я, мы были очень довольны. Затем с Кириллом мы посетили летний сад и галерею в греческом стиле и завершили прогулку просмотром на Екатерининский дворец с парадной стороны.

Экскурсия получилась индивидуальной для нас троих. Но была разной в плане эмоций. Наш гид и водительЭкскурсия получилась индивидуальной для нас троих. Но была разной в плане эмоций. Наш гид и водительЭкскурсия получилась индивидуальной для нас троих. Но была разной в плане эмоций. Наш гид и водительЭкскурсия получилась индивидуальной для нас троих. Но была разной в плане эмоций. Наш гид и водительЭкскурсия получилась индивидуальной для нас троих. Но была разной в плане эмоций. Наш гид и водительЭкскурсия получилась индивидуальной для нас троих. Но была разной в плане эмоций. Наш гид и водитель
И
Ирина
11 июл 2025
Спасибо большое, Ирине, великолепный рассказчик, обоятельный, интеллигентный, умный человек, очень довольны экскурсией, общением, отношением к гостям Северной столицы, образованностью, познанием, воспитанностью. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ. ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК Ирина, жизнь была бы интересней, ярче, чище. Мы влюблены в профессионализм и её любовь к Питеру.
Лариса
Лариса
24 июн 2025
Большое спасибо нашему гиду Марии и организаторам. Очень красивое, увлекательное, познавательное и организованное путешествие в историю. Хочется отметить профессионализм и глубокие знания гида. Спасибо водителю.
Ольга
Ольга
14 июн 2025
Замечательная организация! Всё четко! Спасибо!
Анжела
Анжела
4 фев 2025
Я с огромным удовольствием провела время во время экскурсии. Очень опытный и знающий гид. Было рассказано так хорошо, что у меня сложилось впечатление, как будто я оказалась в прошлом. Очень рекомендую 👍 ❤️🥰

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Царское Село: Екатерининский и Александровский дворцы в мини-группе
На автобусе
6 часов
50 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Царское Село: Екатерининский и Александровский дворцы в мини-группе
Начало: Пл. Островского
Расписание: Четверг и суббота в 10:00
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
3600 ₽ за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
772 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
6190 ₽ за человека
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
На машине
4.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
История и тайны Царскосельской дороги
Посетите роскошную резиденцию императоров, узнайте тайны Янтарной комнаты и насладитесь прогулкой по парку, где творил Пушкин
Начало: В центе города
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге