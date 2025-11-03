Трассовая экскурсия. По пути из Петербурга вы услышите, как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках; что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту; какое название дорога получила позднее.
Екатерининский парк. Вы познакомитесь с историей и дизайном парка. Увидите павильоны, мостики, галереи, фонтаны и скульптуры. Оцените творчество современных садовников. Дойдёте до берега рукотворного водоёма. И посетите излюбленное место прогулок Екатерины II — Камероновую галерею.
Екатерининский дворец. В сопровождении музейного сотрудника вы рассмотрите роскошные залы. Представите, как выглядел дворец в разные эпохи, как отражал эстетические вкусы императоров и моду времени, а также узнаете о восстановлении сооружения после Великой Отечественной войны. И конечно, услышите историю драгоценной Янтарной комнаты, возрождённой в 2003 году благодаря профессиональному подвигу наших реставраторов.
Зубовский флигель. Также штатный гид музея-заповедника познакомит вас с личными покоями императрицы. В годы войны здание было сильно разрушено, а внутренняя отделка залов полностью утрачена. После кропотливой работы мастеров, наших современников, в конце 2024 года здесь открыли выставку «Екатерина II. Личное пространство».
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на минивэне Mercedes Viano или микроавтобусе Mercedes Sprinter и экскурсионное сопровождение. Если необходимо кресло для ребенка, пожалуйста, сообщайте заранее
Дополнительные расходы: билеты во дворец и парк: 2600 ₽ — взрослые, 1500 ₽ — учащиеся от 14 лет/пенсионеры, 1000 ₽ — дети до 14 лет, 3600 ₽ — иностранцы. В цену включены экскурсии по экспозициям в составе сборной группы из 15–25 человек. Для их покупки нам потребуются ваши Ф. И. О.
Экскурсию по пути и в Екатерининском парке проведу я или другой гид из нашей команды, в Екатерининском дворце и Зубовском флигеле вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Царское Село»
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2645 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии по читать дальше
необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Кристина
3 ноя 2025
Экскурсия очень понравилось! Нас сопровождал водитель-гид Кирилл, всю дорогу до Царского села рассказывал историю становления города, про царскую фамилию и правителей. Было интересно и познавательно!
В
Вячеслав
31 окт 2025
Самое главное в этой экскурсии — великолепный труд гида. Ирина полностью владеет информацией обо всех достопримечательностях, которые встречаются на пути, и о знаменательных исторических событиях и личностях, с ними связанных. читать дальше
Чувствуется, что для неё большая радость открывать гостям историю и красоты родных мест.
Экскурсия тематическая: из всего объёма экспозиций Царскосельского музея в программу включены те, которые непосредственно связаны с Екатерининскими временами. Во время осмотра парка большое внимание также уделяется именно достопримечательностям, имеющим отношение к Екатерине II. Из-за этого вся информация воспринимается хорошо, как единое целое, без "прыжков" между эпохами.
Программа (исходя из нашего опыта, традиционно для экскурсий от Ирины) очень хорошо подготовлена, грамотно спланирована и проходит без спешки.
Благодарим за замечательную поездку и искренне рекомендуем!
И
Ирина
3 окт 2025
Ирина, просто супер экскурсовод! Все очень понравилось! Было очень четко и интересно!!! Спасибо
Елена
24 авг 2025
Экскурсия получилась индивидуальной для нас троих. Но была разной в плане эмоций. Наш гид и водитель Кирилл приехал сам за нами, и вернул в город к месту куда попросили. По читать дальше
пути был внимателен к дорожной ситуации и успевал разговаривать с нами, попутно рассказывая о Петербурге и многом другом и отвечая на наши вопросы. В Царском селе у нас было запланировано 3 экскурсии. Первая по маршруту 1 во дворце- это кошмар! Толпы одна за одной людей, подпирающих друг друга или вытесняющих друг друга. Экскурсовод, который делает все, чтобы ты уснул на ходу и все это "полируется" духотой и теснотой. Но тут претензии только к организаторам и экскурсоводу. Выбравшись, мы отлично прогулялись по саду с Кириллом, может быть мне иногда не хватало информации по ходу движения от него, но это уже на любителя. Следующая экскурсия была в зубовском флигеле-это сказка. Экскурсовод Наталья Корнеева просто мастер, гуру и профессионал своего дела! С таким огоньком она ее провела! удовольствие получили все и муж и дочь 10 лет и я, мы были очень довольны. Затем с Кириллом мы посетили летний сад и галерею в греческом стиле и завершили прогулку просмотром на Екатерининский дворец с парадной стороны.
И
Ирина
11 июл 2025
Спасибо большое, Ирине, великолепный рассказчик, обоятельный, интеллигентный, умный человек, очень довольны экскурсией, общением, отношением к гостям Северной столицы, образованностью, познанием, воспитанностью. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ. ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК Ирина, жизнь была бы интересней, ярче, чище. Мы влюблены в профессионализм и её любовь к Питеру.
Лариса
24 июн 2025
Большое спасибо нашему гиду Марии и организаторам. Очень красивое, увлекательное, познавательное и организованное путешествие в историю. Хочется отметить профессионализм и глубокие знания гида. Спасибо водителю.
Ольга
14 июн 2025
Замечательная организация! Всё четко! Спасибо!
Анжела
4 фев 2025
Я с огромным удовольствием провела время во время экскурсии. Очень опытный и знающий гид. Было рассказано так хорошо, что у меня сложилось впечатление, как будто я оказалась в прошлом. Очень рекомендую 👍 ❤️🥰