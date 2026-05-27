Мои заказы

Валдайский Звон: Путешествие к Сердцу России

Присоединяйтесь к однодневной насыщенной поездке, насладитесь безграничными красотами русской природы и позвольте колокольному звону зарядить ваш дух! Вы посетите Валдайский Иверский монастырь, совершите прогулку вдоль живописного берега местного озера, и увезете с собой не только сувениры, но и яркие воспоминания!
Валдайский Звон: Путешествие к Сердцу России
Валдайский Звон: Путешествие к Сердцу России
Валдайский Звон: Путешествие к Сердцу России

Описание экскурсии

Валдайский Звон: однодневный тур с посещением Валдайского Иверского монастыря, прогулкой по живописному берегу Валдайского озера и возможностью приобрести сувениры на память. Узнайте об истории монастыря, насладитесь красотой русской природы и услышьте знаменитый валдайский колокольный звон, который считается одним из символов России. Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
  • При посадке в автобус потребуется паспорт (свидетельство о рождении детей).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Иверский монастырь
  • Посещение колокольного центра
  • Музей уездного города
  • Программа «Валдайские традиции» с чаепитием из настоящего самовара на дровах (по желанию за доп. плату)
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
  • Трассовые тематические экскурсии на протяжении тура
  • Экскурсия в Валдайский Иверский мужской монастырь
  • Экскурсия в Валдайском Иверском мужском монастыре
  • Экскурсия по колокольному центру
  • Экскурсия в музее уездного города
Что не входит в цену
  • ПО ЖЕЛАНИЮ:/nИнтерактивная программа «Валдайские традиции» с чаепитием: 1300 руб. /чел. /n*Программа будет подтверждена от 6 человек в группе
  • Комплексные обеды в кафе - 800-1000 р. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Завершение: СТ.М. Купчино, СТ.М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
  • При посадке в автобус потребуется паспорт (свидетельство о рождении детей)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Валдайский Звон: Путешествие к Сердцу России»

Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
На машине
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на индивидуальной фото-прогулке. Вас ждут яркие снимки на фоне исторических зданий и панорамный вид с крыши. 📷
Начало: В районе метро Адмиралтейская
30 мая в 13:00
31 мая в 13:00
6900 ₽ за всё до 3 чел.
Музей политической истории России
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Музей политической истории России
Доступно и наглядно - о важных этапах прошлого
Начало: Около Музея политической истории
29 мая в 10:00
2 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
В музей Фаберже с лучшим гидом России
Пешая
1.5 часа
-
25%
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
В музей Фаберже с лучшим гидом России
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
5400 ₽7200 ₽ за всё до 7 чел.
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
Начало: На площади Островского
30 мая в 11:00
31 мая в 11:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
5400 ₽ за человека