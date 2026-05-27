Присоединяйтесь к однодневной насыщенной поездке, насладитесь безграничными красотами русской природы и позвольте колокольному звону зарядить ваш дух! Вы посетите Валдайский Иверский монастырь, совершите прогулку вдоль живописного берега местного озера, и увезете с собой не только сувениры, но и яркие воспоминания!
Описание экскурсииВалдайский Звон: однодневный тур с посещением Валдайского Иверского монастыря, прогулкой по живописному берегу Валдайского озера и возможностью приобрести сувениры на память. Узнайте об истории монастыря, насладитесь красотой русской природы и услышьте знаменитый валдайский колокольный звон, который считается одним из символов России.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иверский монастырь
- Посещение колокольного центра
- Музей уездного города
- Программа «Валдайские традиции» с чаепитием из настоящего самовара на дровах (по желанию за доп. плату)
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
- Трассовые тематические экскурсии на протяжении тура
- Экскурсия в Валдайский Иверский мужской монастырь
- Экскурсия по колокольному центру
- Экскурсия в музее уездного города
Что не входит в цену
- ПО ЖЕЛАНИЮ:/nИнтерактивная программа «Валдайские традиции» с чаепитием: 1300 руб. /чел. /n*Программа будет подтверждена от 6 человек в группе
- Комплексные обеды в кафе - 800-1000 р. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Завершение: СТ.М. Купчино, СТ.М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
- При посадке в автобус потребуется паспорт (свидетельство о рождении детей)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
