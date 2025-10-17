Погружение в мир старинной фотографии ждёт каждого, кто решится на эту уникальную фото-прогулку. Участники окажутся в настоящей фотолаборатории, где до сих пор вручную проявляют плёнки.
Здесь можно увидеть коллекцию старинных камер и объективов, а также узнать историю первых фотографических процессов. Главное - это создание собственного стеклянного портрета по технологии 19 века. Такой опыт станет незабываемым и подарит уникальные эмоции
Здесь можно увидеть коллекцию старинных камер и объективов, а также узнать историю первых фотографических процессов. Главное - это создание собственного стеклянного портрета по технологии 19 века. Такой опыт станет незабываемым и подарит уникальные эмоции
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальный стеклянный портрет
- 🕰 Погружение в атмосферу 19 века
- 📚 История первых фотопроцессов
- 🎥 Винтажная крупноформатная камера
- 🔬 Аутентичная фотолаборатория
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Коллекция камер «Зенит»
- Старинные фотообъективы
Описание фото-прогулки
Приглашаю вас в аутентичную лабораторию — профессиональное пространство для ручной печати. Я покажу вам коллекцию старинного оборудования и расскажу историю первых фотографических процессов. А главное — мы вместе создадим ваш стеклянный портрет по старинной технологии!
Итак, вы увидите:
- Коллекцию камер «Зенит», «Смена», «Киев»
- Старинные фотообъективы
- Фотоувеличители, ванночки для проявки, экспонометры
- Детали интерьера в стиле ретро: винтажные чемоданы, часы и книги
Вы узнаете:
- Как появились дагеротипия, калотипия и амбротипия
- Почему фотографы работали с опасными химикатами
- Чем стеклянный снимок отличается от цифрового
- Как воспринималась революционная техника светописи
- Все ли были благосклонны к появлению «бессмертных» портретов
- О чём шутили первые фотографы и за что Шарль Бодлер критиковал новую моду
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 16+
- Мастер-класс не требует специальных знаний
- Вы получите один портрет на стекле. Он будет выслан в течение недели почтой России или СДЭКом. Доставка платная
- Дополнительный снимок по договорённости — 3000 ₽
Важно
- На финальную обработку снимка уходит минимум двое суток. Если вы будете в городе, можем договориться о встрече и передачи готового портрета
- Технологическая особенность съёмочного процесса не позволяет сделать качественное фото, на котором больше двух человек
- Сделать более двух портретов за один сеанс не получится
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Смольного собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1615 туристов
Жить в Петербурге было моим сознательным выбором. В начале 2000-х годов моё знакомство с городом начиналось в мире коллекционирования предметов старины. Затем оно переросло в увлечение историей и получение профессииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
17 окт 2025
Порой мы принимаем как должное возможность делать фото в любой момент, когда нам хочется, а ведь за этим стоит целая история, годы трудов, пробы и ошибки. Очень понравилась небольшая лекция от Максима и сам процесс, одно дело послушать, а другое - посмотреть и потрогать. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем, кому смогу😁 Большое спасибо!
Д
Диана
14 окт 2025
Никогда не думала, что процесс фотографирования на стекло может быть настолько увлекательным! Спасибо Максиму за эту невероятную экскурсию.
Знаете, когда он начал рассказывать про химию для создания фотографии на стекле, я
Знаете, когда он начал рассказывать про химию для создания фотографии на стекле, я
Д
Дарина
8 окт 2025
Данное мероприятие решила сделать подруге как подарок, очень переживала, что возможно будет не так интересно, но мы остались в восторге. Интересно было узнать историю фото с самого зарождения. Очень атмосферно
Владимир
7 сен 2025
Погружение в историю - это всегда увлекательное путешествие, а когда его совершаешь вместе с таким интересным рассказчиком, как Максим, вдвойне! Тем более тема фотографии настолько многогранна и познавательна! При этом
Алямовская
1 сен 2025
Супер!!!
Это просто волшебство 💖
И на память забрали сувенир из города на Неве.
Прекрасно провели время, похимичили немного 😀👍
Это просто волшебство 💖
И на память забрали сувенир из города на Неве.
Прекрасно провели время, похимичили немного 😀👍
Tatiana
23 июл 2025
Максим — превосходный рассказчик. Было интересно узнать от него об истории фотографии, а главное, о людях, которые с ней связаны: Ньепсе, Дагере, Тальботе и других. И это были не сухие
С
Сергей
14 июл 2025
Большое спасибо Максиму, всё было очень интересно, и историческая часть и практическая в лаборатории
В
Владислав
12 июл 2025
Мастер-класс нам с женой понравился, так как увлекаемся историей фотографии, и нам было интересно перенестись во времени и своими глазами увидеть принципы работы фотографа на заре становления фотографии. Максим отвел нас в фотолабораторию, все объяснил, показал, на все вопросы ответил. Запомнилась отсылка к творчеству Бодлера.
Диана
30 июн 2025
Очень интересная экскурсия, узнали много нового про историю фотографии. Видно, что Максим очень увлечен своим делом и горит им всей душой, от этого слушать становится еще интереснее. Сделали фотографии методом каллоида с серебром на стекле, посмотрели как их проявляют, магия!
Если с фотографией что-то не так - Максим предлагает переделать и пытается добиться идеального результата!
Если с фотографией что-то не так - Максим предлагает переделать и пытается добиться идеального результата!
Денис
29 июн 2025
Очень понравилось! Не просто небольшое погружение в историю фотографии, а буквально прикосновение к этой истории.
Захватывающее путешествие во вторую половину 19 века с возможностью захватить оттуда сувенир.
Спасибо, Максим!
Обязательно к посещению
Захватывающее путешествие во вторую половину 19 века с возможностью захватить оттуда сувенир.
Спасибо, Максим!
Обязательно к посещению
Ю
Юлия
28 июн 2025
Всем привет! Вчера посетили мастер класс по фотографии, на котором мы не только узнали, но и посмотрели, как это делали на заре фотографирования) Эти 2 часа пролетели незаметно, но послевкусие
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург Балабанова: индивидуальная экскурсия по местам съемок
Прогулка по знаковым местам режиссера Балабанова, обсуждение его творчества и знаменитых картин, таких как "Брат" и "Кочегар"
Начало: В районе станции метро Приморская
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5700 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборСекретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5760 ₽
6400 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4760 ₽
5600 ₽ за всё до 4 чел.