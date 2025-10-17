Анастасия Порой мы принимаем как должное возможность делать фото в любой момент, когда нам хочется, а ведь за этим стоит целая история, годы трудов, пробы и ошибки. Очень понравилась небольшая лекция от Максима и сам процесс, одно дело послушать, а другое - посмотреть и потрогать. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем, кому смогу😁 Большое спасибо!

Д Диана



Знаете, когда он начал рассказывать про химию для создания фотографии на стекле, я читать дальше мысленно попрощалась с пониманием происходящего 😄 Но это только добавило волшебства! А его рассказы о семейном фотоделе — просто находка. Так интересно узнавать, как всё начиналось!



Однозначно рекомендую всем, кто хочет окунуться в атмосферу прошлого и получить массу впечатлений!



Большой привет вам из города, где ветер играет с пуховыми платками, а воздух пропитан ароматом степных трав ❤️



Г. Оренбург. Кирилл и Диана, 13.10.2025. Никогда не думала, что процесс фотографирования на стекло может быть настолько увлекательным! Спасибо Максиму за эту невероятную экскурсию.Знаете, когда он начал рассказывать про химию для создания фотографии на стекле, я

Д Дарина читать дальше и антуражно было в лаборатории, где мы проявляли снимок. Подруге так понравилось, что она задумалась о том, почему бы не попробовать устроить что-то подобное дома, и углубиться в создание фото на стекле. Также спасибо большое Максиму, что сподвиг нас посетить фотовыставку в Манеже. Мы успели сходить в последний день и посмотрели снимки, сделанные теми способами, о которых нам рассказывали. Спасибо! Данное мероприятие решила сделать подруге как подарок, очень переживала, что возможно будет не так интересно, но мы остались в восторге. Интересно было узнать историю фото с самого зарождения. Очень атмосферно

Владимир читать дальше Максиму гармонично сочетает теорию с практикой - и вот вы вместе с ним готовите пластину для фотосьемки, «ловите птичку», а потом в свете красных ламп проявляете получившееся!

Резюмируя: прекрасная экскурсия - мастер-класс, которую могу порекомендовать каждому вне зависимости от наличия знаний теории фотографии! А на память вам останется шикарный фотопортрет на стекле, словно вы перенесли ь на полтора века назад! 👍🏻 Погружение в историю - это всегда увлекательное путешествие, а когда его совершаешь вместе с таким интересным рассказчиком, как Максим, вдвойне! Тем более тема фотографии настолько многогранна и познавательна! При этом

Алямовская Супер!!!

Это просто волшебство 💖

И на память забрали сувенир из города на Неве.

Прекрасно провели время, похимичили немного 😀👍

Tatiana читать дальше факты об изобретателях, а живой рассказ об их взаимоотношениях.

Кульминация экскурсии — ваш снимок, который проявляется в лаборатории на стеклянной пластине, покрытой тонким слоем серебра. Представляю, как это восхищало и, вероятно, пугало людей в середине XIX века, если даже у меня пошли мурашки.

Благодарю Максима за этот уникальный опыт, новые знания и внимательное отношение в процессе съёмки. И рекомендую эту экскурсию тем, кто интересуется фотографией или просто любит узнавать что-то новое. Максим — превосходный рассказчик. Было интересно узнать от него об истории фотографии, а главное, о людях, которые с ней связаны: Ньепсе, Дагере, Тальботе и других. И это были не сухие

С Сергей Большое спасибо Максиму, всё было очень интересно, и историческая часть и практическая в лаборатории

В Владислав Мастер-класс нам с женой понравился, так как увлекаемся историей фотографии, и нам было интересно перенестись во времени и своими глазами увидеть принципы работы фотографа на заре становления фотографии. Максим отвел нас в фотолабораторию, все объяснил, показал, на все вопросы ответил. Запомнилась отсылка к творчеству Бодлера.

Диана Очень интересная экскурсия, узнали много нового про историю фотографии. Видно, что Максим очень увлечен своим делом и горит им всей душой, от этого слушать становится еще интереснее. Сделали фотографии методом каллоида с серебром на стекле, посмотрели как их проявляют, магия!

Если с фотографией что-то не так - Максим предлагает переделать и пытается добиться идеального результата!

Денис Очень понравилось! Не просто небольшое погружение в историю фотографии, а буквально прикосновение к этой истории.

Захватывающее путешествие во вторую половину 19 века с возможностью захватить оттуда сувенир.



Спасибо, Максим!

Обязательно к посещению