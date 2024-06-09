Вы приехали в Петербург в одиночку или просто хотите, чтобы сегодня с вами кто-то прогулялся, поболтал, показал что-то необычное и сфотографировал по-особенному? Петербургская подруга наблюдательна, поэтому устроит небанальную фотопрогулку в красивом районе города.
А ещё проведёт по неочевидным городским местам, в стильную кофейню и значимые в своих нишах магазинчики.
А ещё проведёт по неочевидным городским местам, в стильную кофейню и значимые в своих нишах магазинчики.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Мы посетим таинственное местечко, которое любят использовать для модных съёмок местные бренды. Его также можно заметить в некоторых фильмах
- Окажемся рядом со скульптурной мастерской и двухэтажной библиотекой, построенной в 19 веке
- Найдём дворик как будто из советского мультфильма
- В стильной кофейне попьём фильтр или не-чай облепиху
- Обязательно заглянем по пути в несколько магазинчиков с мелочами, редкостями и, конечно, книгами
По пути можем говорить о чём угодно, на любые интересные вам темы. Я, в свою очередь, расскажу о том, что важного происходит в городе.
Организационные детали
- В течение двух дней вы получите около 30 фотографий в лёгкой ретуши через облачное хранилище
- Напитки в кофейне оплачиваете самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 121 туриста
Меня зовут Диана. Я люблю Петербург, пешие прогулки и необычные вещи. Редактор по образованию, 10 лет пишу обзоры, заметки об одежде, рецензии на магазины и бренды. Знаю почти всё о российских дизайнерах и точно покажу город с новой стороны.Задать вопрос
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