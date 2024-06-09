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Вы приехали в Петербург в одиночку или просто хотите, чтобы сегодня с вами кто-то прогулялся, поболтал, показал что-то необычное и сфотографировал по-особенному? Петербургская подруга наблюдательна, поэтому устроит небанальную фотопрогулку в красивом районе города.



А ещё проведёт по неочевидным городским местам, в стильную кофейню и значимые в своих нишах магазинчики.