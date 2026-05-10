19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды — это лишь малая часть того, что я для вас приготовила! Вы пройдете по лабиринтам дворов-колодцев, оцените роскошные старинные особняки и очутитесь там, куда не доходят туристы. А я расскажу о местной культуре и запечатлею на снимках ваши чувства и эмоции.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Петербург изнутри

Вы раскроете секреты дома Архитекторов и старинного Исаакиевского собора, пройдете по набережной Мойки и оцените единственный подвесной мост в городе. А также отыщете старинные лестницы и знаменитые дворики-колодцы, подниметесь на крышу и рассмотрите Северную столицу с высоты птичьего полета. Кроме того, я расскажу о современной культуре Петербурга и посоветую нетуристические бары и кафе.

Остановись, мгновение!

Петербург — идеальный город для фотопрогулки. Здесь множество интересных локаций, за каждым поворотом скрывается особенная композиция домов и дворов. Я поймаю в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научу позировать легко и непринужденно и подготовлю профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне!

Организационные детали