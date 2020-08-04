19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»

Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки

Тася
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Тася – представитель гидов
Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды — это лишь малая часть того, что я для вас приготовила! Вы пройдете по лабиринтам дворов-колодцев, оцените роскошные старинные особняки и очутитесь там, куда не доходят туристы.

А я расскажу о местной культуре и запечатлею на снимках ваши чувства и эмоции.

7500 ₽3750 за экскурсиюскидка50%

У этой экскурсии19 отзывов
4.53
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»

Что вас ожидает

Петербург изнутри
Вы раскроете секреты дома Архитекторов и старинного Исаакиевского собора, пройдете по набережной Мойки и оцените единственный подвесной мост в городе. А также отыщете старинные лестницы и знаменитые дворики-колодцы, подниметесь на крышу и рассмотрите Северную столицу с высоты птичьего полета. Кроме того, я расскажу о современной культуре Петербурга и посоветую нетуристические бары и кафе.

Остановись, мгновение!
Петербург — идеальный город для фотопрогулки. Здесь множество интересных локаций, за каждым поворотом скрывается особенная композиция домов и дворов. Я поймаю в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научу позировать легко и непринужденно и подготовлю профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне!

Организационные детали

  • В течение 5 дней после фотопрогулки вы получите от 20 до 40 обработанных фото
  • Мы пройдем около 3 км
  • Фотопрогулку для вас проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тася
Тася
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2020
В описании экскурсии указано, что мы посетим крышу, рассмотрим Северную столицу с высоты птичьего полёта, отыщем старинные лестницы и знаменитые дворики-колодцы и многое другое. По итогу, фотограф была девушка Наталья, а не Тася или ее муж (имейте в виду) к Наталье претензий нет, мы получили ТОЛЬКО фото, на которых не видно особо что это Петербург, хотя я несколько раз повторила что мы хотим памятные фото Петербурга, но там видно только в основном наши лица. Посетили мы самые банальные места Питера, ни о каких крышах и остальном и речи нет. Рассказов про Питер не было вообще. Из обещанного ничего выполнено не было. Не советую.
4 августа 2020
Если вам надоели банальные фотографии, а качество снимков оставляет желать лучшего, то данная фотопрогулка- отличный выход. На память остались качественные красивые снимки и приятные эмоции от общения с фотографом Натальей. Фотографии были готовы даже раньше, чем ожидали. Спасибо.
4 августа 2020
Экскурсия понравилась. Фотографии хорошего качества, побольше бы разнообразия и было бы шикарно. Спасибо
3 августа 2020
Фото отличные, гид хороший, но программа короткая, ожидали большей программы, возможно из за того что опоздали.
3 августа 2020
Напишу отзыв, исключительно для информации других заказчикам. Экскурсии как таковой нет. Это просто фотосессия. Не рассчитывайте на рассказы, это во-первых. Во-вторых, у "Тася" много исполнителей, сама она является вертуальной. А вот Мария, которая нас досталась, - прекрасная милая Фотограф. Мария, спасибо за проведенное время. Надеемся фото будет соответствовать уровню!
2 августа 2020
Прекрасная, веселая девушка! Исполнила наше желание сделать совместные фотки в Северной столице на все сто. Ждём скорее результат)
1 августа 2020
Моя мечта сбылась фотосессия в любимом городе с замечательным фотографом Анастасией. Жаль что время было ограничено, хотелось провести целый день в ее обществе. Уверена, что фотографии будут бомбическими. Позитивные эмоции переполняют от маршрутов, которые она предложила посетить, мы увидели действительно неизведанный Санкт-Петербург.
30 июля 2020
Фотопрогулка прошла очень интересно, Тася - отличный гид и фотограф и просто интересный человек! Рассказала нам много интересного про Питер, нам очень понравилось!
30 июля 2020
На фотопрогулку впервые ходили семьёй. Очень переживала, что мы все будем чувствовать себя скованно, но оказалось переживала зря. Сразу обсудили маршрут движения и пустились в путь. Хочу отметить, что действительно провели время НА ПРОГУЛКЕ: болтали, шутили и смеялись, менялись впечатлениями + еще и фото у нас остались яркие и классные. Евгений (фотограф) подсказывал, направлял нас и рекомендовал что и как делать для красивых кадров, даже сначала предланал варианты на выбор, показывал как этотбудет выглядеть в целом, плэтому даже нам совсем неопытным деревянным чайникам уже становилось понятно и мы просто повторяли его рекомендации. Время прогулки пролетело совсем незаметно, по окончании пришлось буквально отрывать"сына от Евгения, чтобы он не ушел с Женей и просто уже позволил закончить работу))). Ребёнок в восторге, мужу понравилось, а я то вообще довольна втройне. Уверена, что это наше первое и точно НЕ ПОСЛЕДНЕЕ приключение именно с этими ребятами. Спасибо вам и до встречи! Рекомендую гулять по "Неизведанному Петербургу" 😃👍
29 июля 2020
Сегодня отлично провели время и получили удовольствие от общения с прекрасной девушкой Лери! В итоге получили суперские фотографии и остались очень довольны! Обязательно вернёмся за новой порцией приятных впечатлений и замечательных фотографий!!!
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