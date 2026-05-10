19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды — это лишь малая часть того, что я для вас приготовила! Вы пройдете по лабиринтам дворов-колодцев, оцените роскошные старинные особняки и очутитесь там, куда не доходят туристы. А я расскажу о местной культуре и запечатлею на снимках ваши чувства и эмоции.
Вы раскроете секреты дома Архитекторов и старинного Исаакиевского собора, пройдете по набережной Мойки и оцените единственный подвесной мост в городе. А также отыщете старинные лестницы и знаменитые дворики-колодцы, подниметесь на крышу и рассмотрите Северную столицу с высоты птичьего полета. Кроме того, я расскажу о современной культуре Петербурга и посоветую нетуристические бары и кафе.
Остановись, мгновение!
Петербург — идеальный город для фотопрогулки. Здесь множество интересных локаций, за каждым поворотом скрывается особенная композиция домов и дворов. Я поймаю в объектив самые эмоциональные и важные моменты вашего знакомства с городом, научу позировать легко и непринужденно и подготовлю профессиональную фотоисторию, которая станет чудесным напоминанием об этом дне!
Организационные детали
В течение 10 дней после фотопрогулки вы получите от 20 до 40 снимков с цветокоррекцией
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 1200D
Мы пройдём около 3 км
Вход на крышу оплачивается дополнительно на месте — 500 ₽
С вами буду я или другой профессиональный фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 15779 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести читать дальшеуменьшить
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 409 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Для нас это был первый опыт совместной фотосессии, немного стеснялись, но нам попался просто замечательный фотограф-Владис! С ним было очень комфортно, мой молодой человек не очень любит фотографироваться, но даже ему все понравилось!) Владис выполнил свою работу на все 120%, фотографии супер! Нам все безумно понравилось)
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Ольга
Была в Петербурге по работы, были ровно сутки на свидание с ним! Долго изучала информацию в интернете и зашла на сайт Трипстер. Чисто случайно ткнула в тамилу экскурсию! Это наверно было где то читать дальшеуменьшить
свыше предрешено! Тася, невероятная! Я не знаю, что у нас было?! Экскурсия, встреча со старым другом, которого ты не видел миллион лет и у тебя всего час, чтобы наговориться с ним! Спасибо за Штоллен, Аннекирхен и Подписные издания! Спасибо за то, что дали такую возможность встречи с Тасей! Спасибо 💜💜💜
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Сара
Хотим выразить великое удовольствие от гида Таси ☺️ Узнали историю питерских коммуналок, входных зон, очень интересные факты о самих домах… ведь когда сам гуляешь, этого всего мы знать не можем читать дальшеуменьшить
☺️ Поэтому такие Гиды как Тася очень греют душу☺️ Ну и конечно вишенкой на торте - это сами фотографии во время экскурсии 🙌🏼🤗 они получаются такими же волшебными, таинственными как и сама история Неизведанного Петербурга. . мы остались очень довольны и уже порекомендовали нашим друзьям с Якутии воспользоваться вашими услугами. Летом планируем к вам снова вернуться 🫰🏻😉
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Юлия
Как нам повезло попасть в объектив этой чудесной девушки! Увлекательная беседа, небольшая интересная экскурсия по центру Питера, фотосессия у Исаакиевского собора и на крыше с панорамным видом. Яркие и очень теплые воспоминания запечатлены на пленке и останутся в памяти навсегда. Обязательно постараемся попасть на новую экскурсию во время следующей поездки. Спасибо за внимание к деталям и любовь к своему делу!
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С
Светлана
Не смотря на неблагоприятные погодные условия прогулка прошла отлично и скрасила недолгое прибывание в Санкт-Петербурге! Очень понравилось интересное увлекательное и нетривиальное содержание экскурсии и легкость, с которой гид преподносила материал (я гуляла с Тасей). Помимо традиционных достопримечательностей мы заглянули в дворики, парадные, в которых сам точно никогда не побываешь. От экскурсии осталась в восторге, фото тоже великолепные!
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Т
Татьяна
Побывала на фотопрогулке "Неизведанный Петербург" с замечательной Мариной. Видно, что девушка обожает этот город, может рассказать о нем много интересного. Провела по вроде бы центральным улочкам, но интересными и действительно нестандартными тропами:) В итоге у меня теперь море впечатлений и просто бомбические, нестандартные фотографии на память о прекрасном весеннем дне:) Спасибо Марине и команде Трипстера за организацию!
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