Здесь эстетика прошлого пересекается с настоящим, здесь вас любят и ждут, здесь расскажут и покажут много всего любопытного, накормят лакомствами, приготовленными с душой. Ваши ноги будут ступать по дубовому паркету 100-летней давности, а взор усладят подлинная лепнина на потолке и изящная печь с короной.

Описание экскурсии

Жизнь в доходном доме: тогда и сегодня

В гостиной мы поговорим о том, как выглядела эта часть города 120 лет назад и каким было жизнеустройство горожан в доходных домах. Вы рассмотрите архитектурный облик и благоустройство моего дома: полюбуетесь изяществом лепнины на потолке, старинной печью с короной, ощутите надёжность и прочность дубового паркета 120-летней давности.

Ознакомитесь с планировками квартир, предназначением и функционированием комнат и тремя важными принципами меблировки. Удивитесь специфике квартирной аренды, узнав, сколько комнат необходимо для проживания семьи, а ещё узнаете о семиступенчатой субаренде.

Беседы об этикете, чаепитие и старинные игры

Особое внимание я уделю этикету и эстетике того времени — обсудим гостевую культуру и то, как она трансформировалась за последние 1,5 века.

За красиво сервированным столом попьём чай с традиционными домашними угощениями. Порассуждаем о пищевых традициях и алгоритмах. Я расскажу, что сервировка была не только для красоты, но и для насыщения, как посты усиливали ощущение праздника и какими были застольные развлечения. Представим, как проходили домашние праздники в 19 веке — о чём беседовали и во что играли.

Сами попробуем поиграть в старинные игры. Вы узнаете о множестве символов и намёков, окутывающих это действо — тут и цвет костюма, и языки веера, взгляда, позы.

Организационные детали