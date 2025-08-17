Мои заказы

В гости к петербурженке - в дом со шпилем на Петроградской стороне

Окунуться в атмосферу прекрасного очарования старины, где уютно, вкусно и интересно
Здесь эстетика прошлого пересекается с настоящим, здесь вас любят и ждут, здесь расскажут и покажут много всего любопытного, накормят лакомствами, приготовленными с душой.

Ваши ноги будут ступать по дубовому паркету 100-летней давности, а взор усладят подлинная лепнина на потолке и изящная печь с короной.
5
2 отзыва
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Жизнь в доходном доме: тогда и сегодня

В гостиной мы поговорим о том, как выглядела эта часть города 120 лет назад и каким было жизнеустройство горожан в доходных домах. Вы рассмотрите архитектурный облик и благоустройство моего дома: полюбуетесь изяществом лепнины на потолке, старинной печью с короной, ощутите надёжность и прочность дубового паркета 120-летней давности.

Ознакомитесь с планировками квартир, предназначением и функционированием комнат и тремя важными принципами меблировки. Удивитесь специфике квартирной аренды, узнав, сколько комнат необходимо для проживания семьи, а ещё узнаете о семиступенчатой субаренде.

Беседы об этикете, чаепитие и старинные игры

Особое внимание я уделю этикету и эстетике того времени — обсудим гостевую культуру и то, как она трансформировалась за последние 1,5 века.

За красиво сервированным столом попьём чай с традиционными домашними угощениями. Порассуждаем о пищевых традициях и алгоритмах. Я расскажу, что сервировка была не только для красоты, но и для насыщения, как посты усиливали ощущение праздника и какими были застольные развлечения. Представим, как проходили домашние праздники в 19 веке — о чём беседовали и во что играли.

Сами попробуем поиграть в старинные игры. Вы узнаете о множестве символов и намёков, окутывающих это действо — тут и цвет костюма, и языки веера, взгляда, позы.

Организационные детали

  • Вы почувствуете себя комфортнее, если возьмёте с собой сменную обувь (без каблуков). Но бахилы я предоставляю
  • Мероприятие подходит взрослым и детям от 10 лет, если им интересна эта тематика

Стоимость экскурсии

Стоимость
Стандартный билет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Неподалёку от метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Елизавета, и моя семья живёт в Петербурге с начала 20 века. Не так давно я решила открыть двери своего дома для тех, кто пожелает прикоснуться к прекрасному, попробовать
читать дальше

что-то новое и поностальгировать по прошлому, где вы, возможно, даже и не были. Мой жизненный опыт, природные качества и профессиональное образование в сфере искусствоведения и востоковедения помогут наполнить вечер, проведённый у меня в гостях, особыми эмоциями. Вы испытаете новый опыт, прикасаясь к мудрости прошлого, усладите ваш взор, созерцая прекрасное, отведаете домашних угощений, приготовленных с душой, и повеселитесь как дитя, играя в любопытные игры. Буду рада видеть вас у себя в гостях 💖

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
Юлия
17 авг 2025
Познавательные посиделки с чаем и вареньем в квартире бывшего доходного дома с элементами старинной мебели и аксесуарами. Организатор Елизавета с прекрасной эмоциональной речью, повествование легкое, присутствуют элементы игры и бытовой магии😆
Вообщем, эдакий слет Василис по обмену премудростями.
А
Анастасия
8 июн 2025
Оригинальная программа, душевная хозяйка, замечательный вечер, который хочется повторить 🩷

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

