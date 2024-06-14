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Более 14 лет я занимаюсь профессиональной съёмкой. И умею выстроить кадр так, что даже самые обычные локации становятся суперфотогеничными. Но в Петербурге обычных не будет — мы прогуляемся по самым красивым.



Фотографии из этого путешествия станут вашими любимыми — обещаю! А позирование после нашей съёмки превратиться в одно из самых приятных занятий.