Более 14 лет я занимаюсь профессиональной съёмкой. И умею выстроить кадр так, что даже самые обычные локации становятся суперфотогеничными. Но в Петербурге обычных не будет — мы прогуляемся по самым красивым.
Фотографии из этого путешествия станут вашими любимыми — обещаю! А позирование после нашей съёмки превратиться в одно из самых приятных занятий.
Фотографии из этого путешествия станут вашими любимыми — обещаю! А позирование после нашей съёмки превратиться в одно из самых приятных занятий.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Казанский собор — популярное и весьма фотогеничное место
- Дом книги. При желании можем зайти и сделать кадры внутри
- Набережная канала Грибоедова и живописные мостики рядом
- Малая Конюшенная улица, напоминающая тёплую Италию
- Спас на Крови и красивый мост с брусчаткой
- Михайловский сад с великолепной оградой и пышной растительностью
- При желании можем дойти до мостика с знаменитыми золотыми грифонами
Я не провожу экскурсии с рассказами об исторических событиях, но делаю отличные фотографии и могу немного рассказать о городе с точки зрения человека, который в нём живёт.
Что вы получите
- Отдаю 60-80 фотографий в цветокоррекции в течение недели после съёмки. Отправляю ссылку на красивую и удобную фотогалерею, где снимки будут хранится год
- В ходе прогулки делаю небольшие видеобэкстейджи на телефон и могу отправить их вам в этот же день в Телеграм
Организационные детали
- Возможно проведение фотосъёмки для большего количества людей (до 5 человек): +1000 руб. за каждого дополнительного участника
- Для более красивых и атмосферных кадров можете подготовить удобную одежду и обувь базовых спокойных цветов
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я Анна — фотограф с большим опытом из Санкт-Петербурга. В фотографии более 14 лет. Добрый и открытый человек. Помогу с позированием — как на индивидуальной съёмке, так и для парыЗадать вопрос
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