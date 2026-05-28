Что может демонстрировать чепец на картине? Кто украл портрет Пушкина? Что такое халатный стиль? Ответы ждут вас на выставке проникновенного портретиста Василия Тропинина.
Здесь представлено более 100 его работ из собраний страны, что позволяет познакомиться с наследием мастера максимально полно. Мы расскажем о нелёгкой судьбе живописца и его творческих поисках.
Описание экскурсии
Мы пройдём по 10 залам музея, чтобы увидеть не только признанные шедевры художника — «Автопортрет», «Кружевница», «Портрет А. С. Пушкина», но и малоизвестные его произведения, включая графические листы, отреставрированные полотна и заново атрибутированные картины.
Обсудим:
- судьбу крепостного художника и те удары, которые он стойко сносил
- великих людей, которых писал мастер
- авторские повторения, реставрационные находки и переатрибуцию некоторых работ
- сложность труда кружевниц или как стать «русским Грёзом»
- интересные параллели с творчеством Кипренского и дружбу с Брюлловым
Организационные детали
- Билеты в Мраморный дворец нужно купить заранее, в том числе и для гида: стандартный — 700 ₽ за чел., льготный — 500 ₽ за чел.
- Экскурсия подтверждается при наличии билетов на сайте музея
- Можно провести для большего количества человек — до 3. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- Возможно проведение экскурсии на иностранном языке — детали в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мраморном дворце
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3238 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
