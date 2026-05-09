Прогулка начнётся от исторического причала рядом с Дворцовой площадью — это место идеально, чтобы увидеть ключевые достопримечательности. Вы послушаете рассказы, записанные опытными гидами, а в перерывах — классическую и джазовую музыку.
Потрясающие виды в парадной подсветке, тихий плеск воды, торжественная красота — добро пожаловать в волшебство.
Описание экскурсии
- На уютном теплоходе пройдём по Неве, Фонтанке, Мойке, каналам Крюкова и Грибоедова.
- Вы увидите Инженерный (Михайловский) замок, Марсово поле, Спас на Крови, Семимостье, Новую Голландию, десятки старинных зданий и низких питерских мостов.
- Узнаете интересные факты о каждом историческом месте, созерцая живую картину прошлого и настоящего города.
- Между рассказами аудиогида послушаете классическую и джазовую музыку.
Организационные детали
- На теплоходе будет транслироваться авторский аудиогид на русском языке (без наушников).
- На борту есть: открытая палуба, салон с панорамным остеклением, туалет, столики и стулья (можете взять еду и напитки с собой — бара и ресторана на теплоходе нет).
- Чтобы прогулка была комфортной даже в прохладную погоду, мы предоставим пледы. Однако в дождь пледы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|885 ₽
|Дети до 7 лет
|585 ₽
|Пенсионеры
|788 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 959 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Не успели на экскурсию, надеюсь, всё прошло хорошо)
