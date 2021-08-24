Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта

Туда, где случаются лучшие закаты в Петербурге!

Групповая
О нашей «кукурузине» столько спорят — пора увидеть стеклянную башню Газпрома своими глазами.

Вы сделаете это оригинальный способом, плавая на сап-борде.

Полюбуетесь небом и природой города почти что с поверхности воды.

А мы научим вас управлять сапом, обеспечим безопасность и сделаем классные фото.
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Приключение с комфортом

Прежде чем бороздить водные просторы, вы получите от нас все необходимые инструкции и спасательные жилеты. Научитесь держать весло и стоять на сапе. На прогулке с вами все время будут профессиональные инструкторы. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным Петербургом.

Старый новый район

Вы расслабленно прокатитесь на сапах по Лахтинскому Разливу вдоль Юнтоловского заказника и увидите современные жилые комплексы. По пути мы будем вас фотографировать: главные кадры — конечно, на фоне небоскреба Лахта-центра.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 12 лет (до 18 лет в сопровождении взрослых). Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится.

Организационные детали

  • Всё оборудование и фотографии включены в стоимость
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно
  • Возьмите с собой запасную одежду (на всякий случай)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Богатырском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
24 авг 2021
Вопросы в анкете немного странные, так как экскурсия не ставит себе цели снабжать нас информацией или пройти как можно больше. Это скорее такая необычная прогулка по воде на сапах. Лично я катался на них впервые, и мне очень понравилось. Дима (наш руководитель) прекрасно объяснил, как ими управлять и делал красивые фотографии. Всем советую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеВодные🗽Достопримечательности🌇ВечерниеЛахта Центр

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

SUP-прогулка «Закат у Лахты»
2.5 часа
🏄 SUP прогулки
Мини-группа
Руслан
Нет отзывов
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
Полюбоваться пейзажами Лахтинского Разлива и встретить один из самых красивых закатов в городе
23001 955 за 1 человека
Пешком по вечернему Петербургу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ТурсервисСПб
5
1 отзыв
Пешком по вечернему Петербургу
Вечерний Петербург так отличается от города, который вы видели при свете дня
от 2 000 за 1 человека
Сап прогулка Лахтинский Разлив «Закат у Лахты»
2 часа
Мини-группа
SupWalkSpb
Нет отзывов
Сап прогулка Лахтинский Разлив «Закат у Лахты»
2 300 за 1 человека
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
1 час
Индивидуальная
Николай
Нет отзывов
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
8 000 за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
1 час
Индивидуальная
Sputnik
4.8
13 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
от 6 000 за 1-6 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Мария
5
2 отзыва
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века
900 за 1 человека
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
1 час 45 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
Театр-проект
4.6
8 отзывов
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга, но
18 000 за 1-15 чел.
Прогулка по городским садам Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
3 отзыва
Прогулка по городским садам Петербурга
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
от 990 за 1 человека
Сап прогулка «Каменный остров / Крестовский остров»
2 часа
🏄 SUP прогулки
Мини-группа
SupWalkSpb
Нет отзывов
Сап прогулка «Каменный остров / Крестовский остров»
Предлагаем Вам активно отдохнуть и совершить прогулку по рекам на сапах
2 300 за 1 человека
Закат в Парке на байдарке
2.5 часа
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
EasyRide
Нет отзывов
Закат в Парке на байдарке
Прогулка на байдарках вдоль парка 300-летия Санкт-Петербурга
1 900 за 1 человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
2 часа 45 минут
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.3
658 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Совершите вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга на лучших джазовых теплоходах города
от 1 800 за 1 человека
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
1 час 45 минут
🛳 Круизы
Круиз
Светлана
4.8
40 отзывов
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Вечерний Петербург настолько отличается от того, каким мы видим его днем! Приглашаем вас присоединиться к нашей прогулке
от 1 250 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ