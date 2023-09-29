Экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе: вечерний тур по историческому центру
Вечерний Петербург прекрасен совсем не так, как днем, и в этом вам предстоит убедиться на нашей экскурсии.
Вы увидите, как хороши после заката главные городские площади и архитектурные доминанты исторического центра: Казанский, Исаакиевский и Смольный соборы.
Вы полюбуетесь дворцами, мостами и монументами в сиянии ночной подсветки, когда дневная суета отступит на второй план и город предстанет перед вами во всей своей красе.
Вы увидите, как хороши после заката главные городские площади и архитектурные доминанты исторического центра: Казанский, Исаакиевский и Смольный соборы.
Вы полюбуетесь дворцами, мостами и монументами в сиянии ночной подсветки, когда дневная суета отступит на второй план и город предстанет перед вами во всей своей красе.
Ближайшие даты:
7
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площади: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая
- Невский проспект
- Аничков дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Строгановский дворец
- Аничков мост
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Казанский собор
- Храм Спас-на-Крови
- Нева
- Петропавловский собор
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Медный всадник
- Кунсткамера
- Смольный собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Петербург — прекрасный город, но после захода солнца он становится особенно красив: необычная и красочная подсветка мостов, памятников и зданий представляют ансамбль Северной столицы в новом обличье. Что вас ожидает:
- Знакомство с историческим центром Петербурга;
- Знаменитые площади города: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая;
- Невский и другие центральные улицы и проспекты;
- Уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спас на Крови;
- красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость;
- Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Кунсткамера, Смольный собор.
Ежедневно в 16:30 и 17:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
- Личные расходы
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 16:30 и 17:30Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 409 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 сен 2023
Е
Елена
28 сен 2023
Очень познавательно. Экскурсовод замечательная, знает много интересных подробностей по истории города, грамотная речь. Сочетание поездки с пешими остановками. Понравилось. Рекомендую.
У
Ульяна
26 сен 2023
Купили данную экскурссию в офисе компании. Пришли за полчаса. В назначенное время автобуса не было. Оказалось, что нам не правильно обьяснили, место стоянки. Деньги на ветер.
О
Ольга
25 сен 2023
Прекрасный экскурсовод, продуманный маршрут. спасибо
Л
Лариса
23 сен 2023
П
Пермякова
23 сен 2023
Это была худшая экскурсия, на которых я была. Во-первых, темно, памятников особо не видно. Во-вторых, микрофон в автобусе очень плохой, поэтому гида хорошо не слышно. Да она особо и не старалась, то ли уставшая была, но голос монотонный, ничем не привлекает. В автобусе сзади сидевшие между собой разговаривали, а ей безразлично. Всю информацию, которую она выдала можно спокойно найти в интернете, а памятные достопримечательности спокойно можно пешком обойти днем, что я и сделала.
U
Uavarlam
23 сен 2023
Е
Екатерина
22 сен 2023
Великолепный экскурсовод и водитель, но было уже очень темно и ничего не видно особо. Покатались, послушали. Лучше брать на 17 часов, чтобы было ещё не очень темно
О
Ольга
21 сен 2023
Е
Екатерина
20 сен 2023
Е
Елена
20 сен 2023
Экскурсия скучная. Из двух часов 10 минут стоянка у Спаса, 10 минут у Авроры, 30 минут в сувенирном магазине на Ваське. Во время стоянок экскурсовод скучала. Ничего нового или интересного, минимум сухой информации о таком прекрасном городе.
К
Каракалов
19 сен 2023
L
Lisa_lis
18 сен 2023
С
Селезнева
16 сен 2023
Изменили время экскурсии.
Экскурсовод Лидия скучна,косноязычна
Экскурсовод Лидия скучна,косноязычна
Л
Людмила
14 сен 2023
Ещё 394 отзыва
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