На автобусе по вечернему Петербургу

Экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе: вечерний тур по историческому центру

4.6
409 отзывов
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Вечерний Петербург прекрасен совсем не так, как днем, и в этом вам предстоит убедиться на нашей экскурсии.

Вы увидите, как хороши после заката главные городские площади и архитектурные доминанты исторического центра: Казанский, Исаакиевский и Смольный соборы.

Вы полюбуетесь дворцами, мостами и монументами в сиянии ночной подсветки, когда дневная суета отступит на второй план и город предстанет перед вами во всей своей красе.
На автобусе по вечернему Петербургу
На автобусе по вечернему Петербургу
На автобусе по вечернему Петербургу
На автобусе по вечернему Петербургу
На автобусе по вечернему Петербургу
На автобусе по вечернему Петербургу
Ближайшие даты:
7
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11
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Что вас ожидает:

  • Площади: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая
  • Невский проспект
  • Аничков дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Строгановский дворец
  • Аничков мост
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Казанский собор
  • Храм Спас-на-Крови
  • Нева
  • Петропавловский собор
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Кунсткамера
  • Смольный собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Петербург — прекрасный город, но после захода солнца он становится особенно красив: необычная и красочная подсветка мостов, памятников и зданий представляют ансамбль Северной столицы в новом обличье. Что вас ожидает:
  • Знакомство с историческим центром Петербурга;
  • Знаменитые площади города: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая;
  • Невский и другие центральные улицы и проспекты;
  • Уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спас на Крови;
  • красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость;
  • Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Кунсткамера, Смольный собор.

Ежедневно в 16:30 и 17:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
  • Личные расходы
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 409 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
311
4
53
3
27
2
6
1
10
С
29 сен 2023
Е
28 сен 2023
Очень познавательно. Экскурсовод замечательная, знает много интересных подробностей по истории города, грамотная речь. Сочетание поездки с пешими остановками. Понравилось. Рекомендую.
У
26 сен 2023
Купили данную экскурссию в офисе компании. Пришли за полчаса. В назначенное время автобуса не было. Оказалось, что нам не правильно обьяснили, место стоянки. Деньги на ветер.
О
25 сен 2023
Прекрасный экскурсовод, продуманный маршрут. спасибо
Л
23 сен 2023
П
23 сен 2023
Это была худшая экскурсия, на которых я была. Во-первых, темно, памятников особо не видно. Во-вторых, микрофон в автобусе очень плохой, поэтому гида хорошо не слышно. Да она особо и не старалась, то ли уставшая была, но голос монотонный, ничем не привлекает. В автобусе сзади сидевшие между собой разговаривали, а ей безразлично. Всю информацию, которую она выдала можно спокойно найти в интернете, а памятные достопримечательности спокойно можно пешком обойти днем, что я и сделала.
U
23 сен 2023
Е
22 сен 2023
Великолепный экскурсовод и водитель, но было уже очень темно и ничего не видно особо. Покатались, послушали. Лучше брать на 17 часов, чтобы было ещё не очень темно
О
21 сен 2023
Е
20 сен 2023
Е
20 сен 2023
Экскурсия скучная. Из двух часов 10 минут стоянка у Спаса, 10 минут у Авроры, 30 минут в сувенирном магазине на Ваське. Во время стоянок экскурсовод скучала. Ничего нового или интересного, минимум сухой информации о таком прекрасном городе.
К
19 сен 2023
L
18 сен 2023
С
16 сен 2023
Изменили время экскурсии.
Экскурсовод Лидия скучна,косноязычна
Л
14 сен 2023
Ещё 394 отзыва

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