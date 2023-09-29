Это была худшая экскурсия, на которых я была. Во-первых, темно, памятников особо не видно. Во-вторых, микрофон в автобусе очень плохой, поэтому гида хорошо не слышно. Да она особо и не старалась, то ли уставшая была, но голос монотонный, ничем не привлекает. В автобусе сзади сидевшие между собой разговаривали, а ей безразлично. Всю информацию, которую она выдала можно спокойно найти в интернете, а памятные достопримечательности спокойно можно пешком обойти днем, что я и сделала.