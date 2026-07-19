Вы пройдёте по 11 тематическим залам и поймёте, как разнились идеалы красоты, представления о женской роли и художественные приёмы в те или иные эпохи.
От идеализированных канонов — к живым индивидуальным характерам, от таинственной незнакомки Ивана Крамского — до известной балерины Валентина Серова.
От идеализированных канонов — к живым индивидуальным характерам, от таинственной незнакомки Ивана Крамского — до известной балерины Валентина Серова.
Описание экскурсии
Это будет последовательное путешествие по образам женщины в русском искусстве:
- таинственные героини: от «русской Джоконды» Крамского до самозванки Флавицкого
- «Великие княгини» кисти Робертсон, Флеминга, мемориальный уголок, посвящённый Елизавете Фёдоровне, и иконографические материалы, связанные с хозяйкой дворца Еленой Павловной
- разделы «Женщины света» и «Плоды просвещения», а также назидательные «картушки» Ивана Бельского
- лиричные и тонкие по настроению залы «Волшебство акварели» и «Музы». Здесь впервые экспонируются работы младшей сестры Николая II
- «Великие актрисы» и «Звёзды Серебряного века» — самые яркие и эмоциональные разделы выставки, где женщина предстаёт как творец своей эпохи
О чём мы поговорим на экскурсии:
- какую тайну хранит «Неизвестная» Крамского и почему Третьяков отказался покупать эту картину
- как связаны «Амазонка» Нестерова и фильм «Девчата»
- что нам досталось в наследство от «смолянок»
- чей портрет Суриков назвал «безобразием», а Репин «гальванизированным трупом»
- кто одевал трёх императриц и работал в соавторстве с Cartier
- по каким признакам узнавали даму полусвета
- как менялась мода и почему веер стал орудием кокетства
- в чём состоял главный рецепт женской красоты по Маковскому
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей, в том числе для гида — 1000 ₽ за взрослого, 600 ₽ льготные
- Перед бронированием уточняйте наличие билетов. Поможем с покупкой при необходимости
- Экскурсия возможна для большего количества гостей. Детали уточняйте в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
- Выставка работает до 11 января 2027 года
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Михайловском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 683 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге — прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом —
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на ««Великая. Образ женщины в русском искусстве». С гидом по выставке в Русском музее»
Билеты
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
Завтра в 10:00
22 июл в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Наш авангард» в Русском музее
Погрузиться в мир ярчайшего явления искусства 20 века - русского авангарда
Начало: У корпуса Бенуа
Завтра в 10:30
22 июл в 10:30
от 8451 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия по маршруту «Великий Карл» в Русском музее
Рассмотреть картины Брюллова и поговорить об академической живописи первой половины 19 века
Начало: На площади Искусств
22 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 7200 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Русский музей от иконы до мирискусников
Познакомиться с шедеврами русской живописи 12-19 веков и предметами народного искусства
Начало: Площадь Искусств (у памятника А.С. Пушкину)
Завтра в 10:00
22 июл в 10:00
от 9600 ₽ за всё до 3 чел.
от 6400 ₽ за экскурсию