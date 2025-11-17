Мои заказы

Билет и аудиогид по главным шедеврам Русского музея в Михайловском дворце

Проследить, как развивалось русское искусство: от одухотворённых икон до полотен начала 20 века
Вы исследуете коллекцию Русского музея с аудиоэкскурсией в приложении. Прогуляетесь по дворцу, который принадлежал младшему брату двух императоров.

Увидите, как развивалось русское наследие с 12 века и совершенствовалось мастерство живописцев и скульпторов. Узнаете о бунтарях в искусстве и многом другом.
4.4
3 отзыва
Описание билета

Вы познакомитесь с главными вехами в русском искусстве и узнаете:

  • Как на протяжении нескольких веков развивалась иконопись
  • Как изменился взгляд на искусство в эпоху Петра Великого
  • Какое произведение считалось самым известным в 19 веке
  • Какие шедевры размещены в музее с момента его открытия
  • И многое другое

Внимание! Билет и аудиоэкскурсия не включают посещение временных выставок.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур1390 ₽
Школьники от 16 лет: билет + аудиотур990 ₽
Дети 7-14 лет: билет + аудиотур390 ₽
Пенсионеры: билет + аудиотур990 ₽
Школьники от 14 лет: билет + аудиотур490 ₽
Дети до 7 лет: билет + аудиотур190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Русский музей, Михайловский дворец
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16348 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Г
Городецкий
17 ноя 2025
Спасибо!
Л
Лео
5 ноя 2025
1. Сначала не загружался билет, пришлось звонить в поддержку и выяснять в течение 15 минут почему за наши деньги что-то не подгружается.
Стоимость услуги дороже чем у подобной же услуги от Русского музея, поэтому у вас, ребята всё должно "шуршать' и "летать" в 2 раза быстрее
2. В конце маршрута гид повёл непонятно куда, поэтому пришлось его отключить.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо большое, что поделились впечатлениями. Нам очень жаль, что у вас возникли сложности — это действительно не тот опыт, который
читать дальше

мы хотим дарить.

То, что пришлось тратить время на выяснение в поддержке — неприятно, и мы полностью это понимаем. К сожалению из-за блокировок в России возникают подобные ошибки.

Касательно маршрут в конце экскурсии. Спасибо, что указали на путаницу с финальной точкой. Мы уже передали этот момент редакторам и доработаем навигационные подсказки, чтобы гид корректно вел по залам до самого завершения маршрута.

Нам важно, чтобы в следующий раз впечатления были только положительными. Спасибо, что не остались равнодушны и дали обратную связь 🙏

А
Александр
20 окт 2025
Гид - высший класс! Даже после экскурсии были даны ответы на дополнительные вопросы, очень подробно и квалифицировано. Удачи Вам и вашим сотрудникам!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

