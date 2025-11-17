Вы исследуете коллекцию Русского музея с аудиоэкскурсией в приложении. Прогуляетесь по дворцу, который принадлежал младшему брату двух императоров.
Увидите, как развивалось русское наследие с 12 века и совершенствовалось мастерство живописцев и скульпторов. Узнаете о бунтарях в искусстве и многом другом.
Описание билета
Вы познакомитесь с главными вехами в русском искусстве и узнаете:
- Как на протяжении нескольких веков развивалась иконопись
- Как изменился взгляд на искусство в эпоху Петра Великого
- Какое произведение считалось самым известным в 19 веке
- Какие шедевры размещены в музее с момента его открытия
- И многое другое
Внимание! Билет и аудиоэкскурсия не включают посещение временных выставок.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|1390 ₽
|Школьники от 16 лет: билет + аудиотур
|990 ₽
|Дети 7-14 лет: билет + аудиотур
|390 ₽
|Пенсионеры: билет + аудиотур
|990 ₽
|Школьники от 14 лет: билет + аудиотур
|490 ₽
|Дети до 7 лет: билет + аудиотур
|190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Русский музей, Михайловский дворец
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16348 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Городецкий
17 ноя 2025
Спасибо!
Л
Лео
5 ноя 2025
1. Сначала не загружался билет, пришлось звонить в поддержку и выяснять в течение 15 минут почему за наши деньги что-то не подгружается.
Стоимость услуги дороже чем у подобной же услуги от Русского музея, поэтому у вас, ребята всё должно "шуршать' и "летать" в 2 раза быстрее
2. В конце маршрута гид повёл непонятно куда, поэтому пришлось его отключить.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо большое, что поделились впечатлениями. Нам очень жаль, что у вас возникли сложности — это действительно не тот опыт, который
А
Александр
20 окт 2025
Гид - высший класс! Даже после экскурсии были даны ответы на дополнительные вопросы, очень подробно и квалифицировано. Удачи Вам и вашим сотрудникам!
