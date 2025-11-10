Мои заказы

Два дня в Великом Новгороде: тур из Петербурга

Отправиться вместе с гидом к древним памятникам архитектуры (проживание не включено)
Великий Новгород не случайно называют городом-музеем Древней Руси. Ни один город России не сохранил столько прекрасных памятников древнерусской архитектуры.

В этом путешествии вы увидите всё то, без чего невозможно представить Великий Новгород, — от кремля, монастырей и храмов до традиционного деревянного зодчества в музее под открытым небом.
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

День 1

7:00–10:00 — отправление от станции метро «Московская». Трассовая экскурсия, в ходе которой мы поговорим об истории Новгородской земли. При необходимости сделаем cанитарную остановку
10:00–12:00 — Новгородский кремль-детинец (осмотр с экскурсией)
12:00–13:00 — обед в траттории «Тепло» или в другом месте по выбору
13:30–14:00 — Перынский скит (осмотр с экскурсией)
14:10–14:50 — Юрьев монастырь (осмотр с экскурсией)
15:00–17:00 — музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»
17:00–17:30 — возвращение в Великий Новгород, размещение в гостинице или квартире (варианты согласовываем заранее)

День 2

9:30—10:00 — отправление
10:30–11:30 — Рюриково городище (осмотр с экскурсией)
11:40–12:10 — церковь Спаса в Нередицах (работает только в сухую погоду)
12:40–13:30 — Ярославово дворище (осмотр с экскурсией)
13:30–14:30 — обед
15:00–15:50 — Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский женский монастырь (осмотр с экскурсией)
15:50–19:00 — дорога в Санкт-Петербург с санитарной остановкой в пути

В программу можно добавить:

  • Боевой ход Кремля, а также любой из музеев, находящихся на его территории
  • Церковь Спаса Преображения на Торговой стороне 14 века — единственное место, где сохранились фрески Феофана Грека, доступна в тёплое время года
  • Усадебный дом графини А. А. Орловой-Чесменской

Организационные детали

Что включено в стоимость экскурсии

  • Услуги профессионального гида
  • Транспортное обслуживание

Оплачивается отдельно

  • Проживание. Вариантов много, стоимость от 4500 ₽ до 15000 ₽ за ночь. Подберём оптимальный под ваши условия. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (стоимость делится на всех участников)
  • Билеты. Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» — 300 ₽. Церковь Спаса в Нередицах — 150 ₽. Музеи по желанию
  • Питание. По меню

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.

в среду, пятницу и субботу в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
читать дальше

уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

