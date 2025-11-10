Великий Новгород не случайно называют городом-музеем Древней Руси. Ни один город России не сохранил столько прекрасных памятников древнерусской архитектуры. В этом путешествии вы увидите всё то, без чего невозможно представить Великий Новгород, — от кремля, монастырей и храмов до традиционного деревянного зодчества в музее под открытым небом.

Описание экскурсии

День 1

7:00–10:00 — отправление от станции метро «Московская». Трассовая экскурсия, в ходе которой мы поговорим об истории Новгородской земли. При необходимости сделаем cанитарную остановку

10:00–12:00 — Новгородский кремль-детинец (осмотр с экскурсией)

12:00–13:00 — обед в траттории «Тепло» или в другом месте по выбору

13:30–14:00 — Перынский скит (осмотр с экскурсией)

14:10–14:50 — Юрьев монастырь (осмотр с экскурсией)

15:00–17:00 — музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

17:00–17:30 — возвращение в Великий Новгород, размещение в гостинице или квартире (варианты согласовываем заранее)

День 2

9:30—10:00 — отправление

10:30–11:30 — Рюриково городище (осмотр с экскурсией)

11:40–12:10 — церковь Спаса в Нередицах (работает только в сухую погоду)

12:40–13:30 — Ярославово дворище (осмотр с экскурсией)

13:30–14:30 — обед

15:00–15:50 — Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский женский монастырь (осмотр с экскурсией)

15:50–19:00 — дорога в Санкт-Петербург с санитарной остановкой в пути

В программу можно добавить:

Боевой ход Кремля, а также любой из музеев, находящихся на его территории

Церковь Спаса Преображения на Торговой стороне 14 века — единственное место, где сохранились фрески Феофана Грека, доступна в тёплое время года

Усадебный дом графини А. А. Орловой-Чесменской

Организационные детали

Что включено в стоимость экскурсии

Услуги профессионального гида

Транспортное обслуживание

Оплачивается отдельно

Проживание. Вариантов много, стоимость от 4500 ₽ до 15000 ₽ за ночь. Подберём оптимальный под ваши условия. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (стоимость делится на всех участников)

Вариантов много, стоимость от 4500 ₽ до 15000 ₽ за ночь. Подберём оптимальный под ваши условия. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (стоимость делится на всех участников) Билеты. Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» — 300 ₽. Церковь Спаса в Нередицах — 150 ₽. Музеи по желанию

Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» — 300 ₽. Церковь Спаса в Нередицах — 150 ₽. Музеи по желанию Питание. По меню

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.