7:00–10:00 — отправление от станции метро «Московская». Трассовая экскурсия, в ходе которой мы поговорим об истории Новгородской земли. При необходимости сделаем cанитарную остановку 10:00–12:00 — Новгородский кремль-детинец (осмотр с экскурсией) 12:00–13:00 — обед в траттории «Тепло» или в другом месте по выбору 13:30–14:00 — Перынский скит (осмотр с экскурсией) 14:10–14:50 — Юрьев монастырь (осмотр с экскурсией) 15:00–17:00 — музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» 17:00–17:30 — возвращение в Великий Новгород, размещение в гостинице или квартире (варианты согласовываем заранее)
День 2
9:30—10:00 — отправление 10:30–11:30 — Рюриково городище (осмотр с экскурсией) 11:40–12:10 — церковь Спаса в Нередицах (работает только в сухую погоду) 12:40–13:30 — Ярославово дворище (осмотр с экскурсией) 13:30–14:30 — обед 15:00–15:50 — Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский женский монастырь (осмотр с экскурсией) 15:50–19:00 — дорога в Санкт-Петербург с санитарной остановкой в пути
В программу можно добавить:
Боевой ход Кремля, а также любой из музеев, находящихся на его территории
Церковь Спаса Преображения на Торговой стороне 14 века — единственное место, где сохранились фрески Феофана Грека, доступна в тёплое время года
Усадебный дом графини А. А. Орловой-Чесменской
Организационные детали
Что включено в стоимость экскурсии
Услуги профессионального гида
Транспортное обслуживание
Оплачивается отдельно
Проживание. Вариантов много, стоимость от 4500 ₽ до 15000 ₽ за ночь. Подберём оптимальный под ваши условия. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (стоимость делится на всех участников)
Билеты. Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» — 300 ₽. Церковь Спаса в Нередицах — 150 ₽. Музеи по желанию
Питание. По меню
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
