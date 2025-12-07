Экскурсия раскроет для вас многовековую историю Великого Новгорода. На прогулке по кремлю, Ярославову Дворищу и музею деревянного зодчества вы познакомитесь с культурой, архитектурой и повседневной жизнью древнего города. А во время посещения знаковых монастырей прочувствуете атмосферу Средневековья.

Описание экскурсии

7:30 — отправление из центра Петербурга

При желании вы можете присоединиться к группе у метро «Московская».

Трассовая экскурсия (~ 3 часа)

По дороге гид поделится интересными фактами и легендами о Новгородской республике — от биографий князей до знаковых событий, формировавших историю города.

10:30 — Обзорная экскурсия по Великому Новгороду

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями:

— увидите величественные храмы и памятники

— попробуете традиционные новгородские угощения

— прогуляетесь по набережной могучего Волхова, наслаждаясь атмосферой старины

11:15 — Свято-Юрьев мужской монастырь

Архитектурный комплекс расположен на левом берегу Волхова. Это первый православный монастырь Новгородских земель, основанный великим киевским князем Ярославом Мудрым.

12:00 — Витославлицы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Музей бережно сохраняет традиции народной архитектуры. Самое древнее его сооружение — церковь Рождества Богородицы 16 века.

Дополнительно вы можете посетить мини-зоопарк и хозяйственный двор: покормить оленей, сов и других животных, сделать памятные фотографии или прокатиться на лошади.

13:30 — обед

Предлагаем подкрепиться в местном кафе (оплачивается дополнительно).

15:00 — Новгородский кремль

Экскурсия по древнейшему кремлю России с опытным местным гидом:

— монумент «Тысячелетие России», изображающий 128 значимых фигур из истории страны

— Софийский собор — древнейший каменный храм Русского Севера с частично сохранившейся фресковой живописью 12 века

16:10 — Ярославово дворище

Прогулка по общественно-политическому центру древнего Новгорода на Торговой стороне.

16:40 — свободное время

Возможность самостоятельно осмотреть окрестности, сделать фотографии и насладиться атмосферой города.

18:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь

Женская обитель монастырь с главным собором — усыпальницей преподобного Варлаама Хутынского и поэта Гавриила Державина.

Обратная дорога в Петербург

Прибытие ориентировочно в 22:30–23:00. Время может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

В стоимость включено

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему маршруту

Сопровождение одного из гидов нашей команды

Страховка

Посещение кремля, Софийского Собора, Ярославова дворища, Юрьева и Варлаамо-Хутынского монастырей

Оплачивается на месте (по желанию)

Обед — от 650 ₽ с чел. (комплексное меню)

Посещение хозяйственного уголка — 120 ₽

Катание на лошадях — 250 ₽ взрослый, 200 ₽ детский

Входной билет в «Витославлицы» — 300 ₽ взрослый, 200 ₽ студентам, дети до 14 лет — бесплатно

