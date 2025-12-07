Мои заказы

Увлекательное путешествие из Петербурга в Великий Новгород

Раскрыть историю и культуру города, посетив кремль, Ярославово Дворище и старинные храмы
Экскурсия раскроет для вас многовековую историю Великого Новгорода.

На прогулке по кремлю, Ярославову Дворищу и музею деревянного зодчества вы познакомитесь с культурой, архитектурой и повседневной жизнью древнего города. А во время посещения знаковых монастырей прочувствуете атмосферу Средневековья.
Описание экскурсии

7:30 — отправление из центра Петербурга

При желании вы можете присоединиться к группе у метро «Московская».

Трассовая экскурсия (~ 3 часа)

По дороге гид поделится интересными фактами и легендами о Новгородской республике — от биографий князей до знаковых событий, формировавших историю города.

10:30 — Обзорная экскурсия по Великому Новгороду

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями:
— увидите величественные храмы и памятники
— попробуете традиционные новгородские угощения
— прогуляетесь по набережной могучего Волхова, наслаждаясь атмосферой старины

11:15 — Свято-Юрьев мужской монастырь

Архитектурный комплекс расположен на левом берегу Волхова. Это первый православный монастырь Новгородских земель, основанный великим киевским князем Ярославом Мудрым.

12:00 — Витославлицы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Музей бережно сохраняет традиции народной архитектуры. Самое древнее его сооружение — церковь Рождества Богородицы 16 века.

Дополнительно вы можете посетить мини-зоопарк и хозяйственный двор: покормить оленей, сов и других животных, сделать памятные фотографии или прокатиться на лошади.

13:30 — обед

Предлагаем подкрепиться в местном кафе (оплачивается дополнительно).

15:00 — Новгородский кремль

Экскурсия по древнейшему кремлю России с опытным местным гидом:
— монумент «Тысячелетие России», изображающий 128 значимых фигур из истории страны
— Софийский собор — древнейший каменный храм Русского Севера с частично сохранившейся фресковой живописью 12 века

16:10 — Ярославово дворище

Прогулка по общественно-политическому центру древнего Новгорода на Торговой стороне.

16:40 — свободное время

Возможность самостоятельно осмотреть окрестности, сделать фотографии и насладиться атмосферой города.

18:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь

Женская обитель монастырь с главным собором — усыпальницей преподобного Варлаама Хутынского и поэта Гавриила Державина.

Обратная дорога в Петербург

Прибытие ориентировочно в 22:30–23:00. Время может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

В стоимость включено

  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему маршруту
  • Сопровождение одного из гидов нашей команды
  • Страховка
  • Посещение кремля, Софийского Собора, Ярославова дворища, Юрьева и Варлаамо-Хутынского монастырей

Оплачивается на месте (по желанию)

  • Обед — от 650 ₽ с чел. (комплексное меню)
  • Посещение хозяйственного уголка — 120 ₽
  • Катание на лошадях — 250 ₽ взрослый, 200 ₽ детский
  • Входной билет в «Витославлицы» — 300 ₽ взрослый, 200 ₽ студентам, дети до 14 лет — бесплатно

Условия бронирования и оплаты

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ
  • Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала
  • Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета

в субботу в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3590 ₽
Дети до 12 лет3090 ₽
Пенсионеры3090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2751 туриста
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальше

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

