На прогулке по кремлю, Ярославову Дворищу и музею деревянного зодчества вы познакомитесь с культурой, архитектурой и повседневной жизнью древнего города. А во время посещения знаковых монастырей прочувствуете атмосферу Средневековья.
Описание экскурсии
7:30 — отправление из центра Петербурга
При желании вы можете присоединиться к группе у метро «Московская».
Трассовая экскурсия (~ 3 часа)
По дороге гид поделится интересными фактами и легендами о Новгородской республике — от биографий князей до знаковых событий, формировавших историю города.
10:30 — Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями:
— увидите величественные храмы и памятники
— попробуете традиционные новгородские угощения
— прогуляетесь по набережной могучего Волхова, наслаждаясь атмосферой старины
11:15 — Свято-Юрьев мужской монастырь
Архитектурный комплекс расположен на левом берегу Волхова. Это первый православный монастырь Новгородских земель, основанный великим киевским князем Ярославом Мудрым.
12:00 — Витославлицы — музей деревянного зодчества под открытым небом
Музей бережно сохраняет традиции народной архитектуры. Самое древнее его сооружение — церковь Рождества Богородицы 16 века.
Дополнительно вы можете посетить мини-зоопарк и хозяйственный двор: покормить оленей, сов и других животных, сделать памятные фотографии или прокатиться на лошади.
13:30 — обед
Предлагаем подкрепиться в местном кафе (оплачивается дополнительно).
15:00 — Новгородский кремль
Экскурсия по древнейшему кремлю России с опытным местным гидом:
— монумент «Тысячелетие России», изображающий 128 значимых фигур из истории страны
— Софийский собор — древнейший каменный храм Русского Севера с частично сохранившейся фресковой живописью 12 века
16:10 — Ярославово дворище
Прогулка по общественно-политическому центру древнего Новгорода на Торговой стороне.
16:40 — свободное время
Возможность самостоятельно осмотреть окрестности, сделать фотографии и насладиться атмосферой города.
18:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь
Женская обитель монастырь с главным собором — усыпальницей преподобного Варлаама Хутынского и поэта Гавриила Державина.
Обратная дорога в Петербург
Прибытие ориентировочно в 22:30–23:00. Время может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.
Организационные детали
В стоимость включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему маршруту
- Сопровождение одного из гидов нашей команды
- Страховка
- Посещение кремля, Софийского Собора, Ярославова дворища, Юрьева и Варлаамо-Хутынского монастырей
Оплачивается на месте (по желанию)
- Обед — от 650 ₽ с чел. (комплексное меню)
- Посещение хозяйственного уголка — 120 ₽
- Катание на лошадях — 250 ₽ взрослый, 200 ₽ детский
- Входной билет в «Витославлицы» — 300 ₽ взрослый, 200 ₽ студентам, дети до 14 лет — бесплатно
Условия бронирования и оплаты
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ
- Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала
- Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета
в субботу в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3590 ₽
|Дети до 12 лет
|3090 ₽
|Пенсионеры
|3090 ₽