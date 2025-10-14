Приглашаем на насыщенную экскурсию, чтобы осмотреть всё самое важное в комфортном для вас ритме: Перынский скит, Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы», Ярославово дворище, Детинец, кремль, Софийский собор и Варлаамо-Хутынский монастырь.
Вы узнаете, как выглядели древние новгородцы, что отличало их от жителей других частей страны и многое другое!
Описание экскурсии
Мы расскажем:
- Какое значение имел Великий Новгород для истории государства
- Что предшествовало возникновению города
- Почему на протяжении трёх веков он не делился и не менял своих границ
- Что означает окаменевший голубь на куполе Софийского собора
- Как спасались древние новгородцы от страшного пожара
- Что писали в скандинавских сагах о Новгороде
- Куда делся уникальный и самый красивые дворец в Европе — дворец Ярослава Мудрого
- Почему в Новгороде построили церковь в честь норвежского конунга
- И многое другое!
Тайминг программы:
08:00 — отправление от вашего отеля и путевая экскурсия. Вы узнаете, как зарождался Великий Новгород и что этому предшествовало
10:30 — Перынский скит
11:15 — Юрьев монастырь
12:10 — музей деревянного зодчества «Витославлицы», конюшня и хозяйственный уголок, контактный мини-зоопарк
13:30 — Время на обед
14:30 — Ярославово дворище
14:30 — Детинец — Новгородский кремль — Софийский собор, памятник «Тысячелетие России»
16:00 — свободное время, когда вы сможете пройти по ярмарке и посмотреть гуляния в центре
17:45 — Варлаамо-Хутынский монастырь
22:30–23:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом авто или минивэне Volkswagen (зависит от количества человек)
- При необходимости установки детского кресла, дополнительно оплачивается его аренда — 1500 ₽ в сутки
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— в музей деревянного зодчества «Витославлицы»: взрослый — 300 ₽, учащиеся (с 14 лет) — 200 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
— Юрьев монастырь: 600 ₽ (экскурсионный сбор за человека) и 250 ₽ (входной билет)
— Детинец — 670 ₽
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Стоимость для 4–7 путешественников — 29 500 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 14144 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации туров и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Viktor
14 окт 2025
Гидом в поезде в Великий Новгород был Станислав. Вся поездка прошла на одном дыхании несмотря на продолжительность 12 часов. Очень профессионально погрузил Нас в историю Российского государства, в православие, культуру и ответил на всё вопросы. Рекомендую.
M
Marina
18 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность сотруднику вашей организации Станиславу за отлично организованную экскурсию в г. Великий Новгород. Большое спасибо ему за высокий профессионализм и культуру.
