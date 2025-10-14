Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 14144 туристов

читать дальше гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебренному ожерелью России. Я и моя команда ждем встречи с вами!

Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации туров и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных