Мои заказы

Добро пожаловать в Великий Новгород - из Петербурга

Увидеть достопримечательности города и окрестностей, включая Юрьев монастырь и «Витославлицы»
Приглашаем на насыщенную экскурсию, чтобы осмотреть всё самое важное в комфортном для вас ритме: Перынский скит, Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы», Ярославово дворище, Детинец, кремль, Софийский собор и Варлаамо-Хутынский монастырь.

Вы узнаете, как выглядели древние новгородцы, что отличало их от жителей других частей страны и многое другое!
5
2 отзыва
Добро пожаловать в Великий Новгород - из Петербурга© Дарья
Добро пожаловать в Великий Новгород - из Петербурга© Дарья
Добро пожаловать в Великий Новгород - из Петербурга© Дарья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Мы расскажем:

  • Какое значение имел Великий Новгород для истории государства
  • Что предшествовало возникновению города
  • Почему на протяжении трёх веков он не делился и не менял своих границ
  • Что означает окаменевший голубь на куполе Софийского собора
  • Как спасались древние новгородцы от страшного пожара
  • Что писали в скандинавских сагах о Новгороде
  • Куда делся уникальный и самый красивые дворец в Европе — дворец Ярослава Мудрого
  • Почему в Новгороде построили церковь в честь норвежского конунга
  • И многое другое!

Тайминг программы:

08:00 — отправление от вашего отеля и путевая экскурсия. Вы узнаете, как зарождался Великий Новгород и что этому предшествовало
10:30 — Перынский скит
11:15 — Юрьев монастырь
12:10 — музей деревянного зодчества «Витославлицы», конюшня и хозяйственный уголок, контактный мини-зоопарк
13:30 — Время на обед
14:30 — Ярославово дворище
14:30 — Детинец — Новгородский кремль — Софийский собор, памятник «Тысячелетие России»
16:00 — свободное время, когда вы сможете пройти по ярмарке и посмотреть гуляния в центре
17:45 — Варлаамо-Хутынский монастырь
22:30–23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом авто или минивэне Volkswagen (зависит от количества человек)
  • При необходимости установки детского кресла, дополнительно оплачивается его аренда — 1500 ₽ в сутки
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — в музей деревянного зодчества «Витославлицы»: взрослый — 300 ₽, учащиеся (с 14 лет) — 200 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
    — Юрьев монастырь: 600 ₽ (экскурсионный сбор за человека) и 250 ₽ (входной билет)
    — Детинец — 670 ₽
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Стоимость для 4–7 путешественников — 29 500 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 14144 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации туров и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных
читать дальше

гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебренному ожерелью России. Я и моя команда ждем встречи с вами!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
V
Viktor
14 окт 2025
Гидом в поезде в Великий Новгород был Станислав. Вся поездка прошла на одном дыхании несмотря на продолжительность 12 часов. Очень профессионально погрузил Нас в историю Российского государства, в православие, культуру и ответил на всё вопросы. Рекомендую.
Гидом в поезде в Великий Новгород был Станислав. Вся поездка прошла на одном дыхании несмотря наГидом в поезде в Великий Новгород был Станислав. Вся поездка прошла на одном дыхании несмотря наГидом в поезде в Великий Новгород был Станислав. Вся поездка прошла на одном дыхании несмотря наГидом в поезде в Великий Новгород был Станислав. Вся поездка прошла на одном дыхании несмотря наГидом в поезде в Великий Новгород был Станислав. Вся поездка прошла на одном дыхании несмотря на
M
Marina
18 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность сотруднику вашей организации Станиславу за отлично организованную экскурсию в г. Великий Новгород. Большое спасибо ему за высокий профессионализм и культуру.
Хотим выразить огромную благодарность сотруднику вашей организации Станиславу за отлично организованную экскурсию в г. Великий Новгород.Хотим выразить огромную благодарность сотруднику вашей организации Станиславу за отлично организованную экскурсию в г. Великий Новгород.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Истоки Руси: из Петербурга в Великий Новгород
На автобусе
13 часов
-
50%
6 отзывов
Групповая
Истоки Руси: из Петербурга в Великий Новгород
От капища Перуна до стен Детинца - путешествие сквозь века
Начало: На Казанской площади
12 ноя в 07:00
15 ноя в 07:00
2550 ₽5100 ₽ за человека
Великие женщины Петербурга
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Великие женщины Петербурга
Авторская экскурсия по местам легендарных поэтесс, актрис, дворянок, жён и матерей (в мини-группе)
Начало: В районе станций метро "Владимирская" и "Достоевск...
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Великий Новгород: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
На автобусе
16 часов
25 отзывов
Групповая
Великий Новгород: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
Начало: Казанская пл., д. 2, парковка за Казанским собором
Расписание: По субботам в 7:15
15 ноя в 07:15
22 ноя в 07:15
3590 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге