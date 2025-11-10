Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Добро пожаловать в мир моторов и двух колёс! На пассажирском сидении легендарного мотоцикла Harley Davidson вы промчите около 400 км по трассе СПб-Новгород-СПб.



В Великом Новгороде посмотрите на главные памятники архитектуры и окунётесь в их многовековую историю. По всему маршруту мы будем делать для вас классные фото на байке на фоне достопримечательностей.