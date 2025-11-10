Добро пожаловать в мир моторов и двух колёс! На пассажирском сидении легендарного мотоцикла Harley Davidson вы промчите около 400 км по трассе СПб-Новгород-СПб.
В Великом Новгороде посмотрите на главные памятники архитектуры и окунётесь в их многовековую историю. По всему маршруту мы будем делать для вас классные фото на байке на фоне достопримечательностей.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
В Новгороде мы проведём 4–5 часов. За это время посетим:
- Главную набережную и памятник Александру Невскому
- Рюриково городище
- Ярославово дворище с видом на кремль
- Территорию кремля, включая осмотр собора Святой Софии
- Юрьев монастырь (по желанию)
- Набережную у Новгородского театра драмы им. Достоевского
Расскажем вам о многовековой истории Великого Новгорода и обсудим влияние исторических событий на современность города.
После насыщенной прогулки устроим обед в заведении по рекомендации местных жителей и отправимся обратно в Санкт-Петербург.
Организационные детали
- Сезон поездки — с апреля по октябрь (когда ночью нет заморозков)
- Вы поедете пассажиром на мотоцикле Harley Davidson. Всю необходимую защитную экипировку мы предоставляем
- Дети — строго от 12 лет
- Ограничение веса участника — 105 кг. При этом если вес пассажира от 95 до 105 кг — +2000 ₽ к стоимости поездки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Обед
- По дополнительному согласованию — входные билеты в музеи. В основной программе посещение музеев не предусмотрено
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 666 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2449 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильномЗадать вопрос
