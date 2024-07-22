Какими людьми были Романовы? Как они жили, чем занимались, на что влияли и чем платили за своё положение? Осматривая дворцы и особняки, мы поговорим о влиятельных родственниках венценосных особ. Вы посмотрите на них как на живых людей и через их судьбы откроете город с новой стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Великокняжеская история России — в памятниках Петербурга
Мы увидим и попробуем населить людьми дворцы, связанные с правящей династией. Вы услышите о военачальниках и поэтах, бурных романах и запретных морганатических браках. Вспомним истории любви, за которыми следила вся Европа. Обсудим, может ли внучка русского императора стать супермоделью, какое отношение имеют Романовы к духам Chanel № 5 и многое другое.
Нашими героями станут:
- Сын Александра ll, великий князь Алексей Александрович и красавица фрейлина Александра Жуковская
- Эпатажный Феликс Юсупов и юная племянница Николая ll Ирина
- Великая княгиня Мария Николаевна и блестящий гвардеец граф Георгий Строганов
- Великий князь Павел Александрович и дерзкая красавица Ольга Карнович
Мы осмотрим дворцы:
- Великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны
- Зинаиды Богарне-Скобелевой и Евгения Максимиллиановича Богарне
- Великого князя Алексея Александровича
- Бобринских
- Великого князя Павла Александровича (Штиглицей)
- Великого князя Михаила Александровича
- Великого князя Николая Николаевича (Николаевский)
- А также особняк Половцова, Мариинский и Юсуповский дворцы
Кому подойдёт экскурсия
Местным жителям и гостям города, включая тех, кто приезжает к нам впервые — вы познакомитесь не только с историей Романовых, но и получите представление об историко-культурном образе Петербурга.
Организационные детали
- Материал экскурсии ориентирован на взрослых и подростков с 14 лет
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок и одежде по сезону
- Посещение объектов показа не запланировано
- Я могу варьировать содержание программы и расставлять акценты в зависимости от интересов слушателей
- На маршруте будет санитарная и кофе-остановка
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я петербурженка в четвёртом поколении, знаю и люблю свой город, имею высшее и профильное образование как экскурсовод, гид-переводчик и гид по странам Скандинавии, опыт работы 14 лет. Весёлая и лёгкая в общении.Задать вопрос
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