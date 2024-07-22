Какими людьми были Романовы? Как они жили, чем занимались, на что влияли и чем платили за своё положение? Осматривая дворцы и особняки, мы поговорим о влиятельных родственниках венценосных особ. Вы посмотрите на них как на живых людей и через их судьбы откроете город с новой стороны.

Описание экскурсии

Великокняжеская история России — в памятниках Петербурга

Мы увидим и попробуем населить людьми дворцы, связанные с правящей династией. Вы услышите о военачальниках и поэтах, бурных романах и запретных морганатических браках. Вспомним истории любви, за которыми следила вся Европа. Обсудим, может ли внучка русского императора стать супермоделью, какое отношение имеют Романовы к духам Chanel № 5 и многое другое.

Нашими героями станут:

Сын Александра ll, великий князь Алексей Александрович и красавица фрейлина Александра Жуковская

Эпатажный Феликс Юсупов и юная племянница Николая ll Ирина

Великая княгиня Мария Николаевна и блестящий гвардеец граф Георгий Строганов

Великий князь Павел Александрович и дерзкая красавица Ольга Карнович

Мы осмотрим дворцы:

Великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны

Зинаиды Богарне-Скобелевой и Евгения Максимиллиановича Богарне

Великого князя Алексея Александровича

Бобринских

Великого князя Павла Александровича (Штиглицей)

Великого князя Михаила Александровича

Великого князя Николая Николаевича (Николаевский)

А также особняк Половцова, Мариинский и Юсуповский дворцы

Кому подойдёт экскурсия

Местным жителям и гостям города, включая тех, кто приезжает к нам впервые — вы познакомитесь не только с историей Романовых, но и получите представление об историко-культурном образе Петербурга.

Организационные детали