Дворцы — символ Петербурга и гордость его архитектуры. Их облик пестрит интереснейшими деталями, стоит только присмотреться внимательнее.
В группе до 10 человек вы раскроете исторические места города и их связь с семейными хрониками Романовых.
Увидите неожиданную сторону жизни властных правителей и насладитесь атмосферой Петербурга конца 19-го века.
В группе до 10 человек вы раскроете исторические места города и их связь с семейными хрониками Романовых.
Увидите неожиданную сторону жизни властных правителей и насладитесь атмосферой Петербурга конца 19-го века.
Описание экскурсии
Наследие Романовых
Пожалуй, ни в одном другом русском городе не найти столько дворцов, как в Петербурге. Здесь на одной только Дворцовой набережной их сразу 5. От зимней резиденции до летней, мимо императорских и великокняжеских дворцов — таким будет наш маршрут. По пути поговорим о том, как жилось наследникам престола и как непросто складывались взаимоотношения между ними. Вы узнаете, из-за чего внука Николая I вычеркнули из списков императорского дома, каким роковым красавицам удалось завладеть сердцами царственных особ и какие трогательные послания оставляли друг другу на окнах дворца Николай II и его супруга.
По царскому Петербургу
- Начнём прогулку с Дворцовой площади — того самого места, где был положен конец эпохе скромных жилищ в Петербурге. Рассмотрим торжественное здание Зимнего дворца, его колонны, барочный портик и статуи на фасаде.
- На нашем пути встретится Владимирский дворец, скрывающий историю некоронованной особы, которая не оставляла попыток заполучить власть в свои руки.
- Пройдём вдоль Ново-Михайловского дворца, где порассуждаем про воспитание детей в императорской семье. Выясним, какие игрушки они получали в детстве и как это влияло на становление их характеров.
- Заглянем во дворик Мраморного дворца, где увидим карикатурный памятник царю-миротворцу. Вы услышите рассказ про всех хозяев здания и поймёте, почему его называли малым Константиновским дворцом.
- Свернём в уютный Летний сад, где отыщем жилище Петра I, совсем не похожее на дворец. Вспомним, какие непростые взаимоотношения у царя были с сыном Алексеем и почему первый российский император так и не оставил завещания.
- После окончания пешеходной экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть Мраморный дворец (филиал Русского музея).
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Посещение Мраморного дворца осуществляется самостоятельно и за дополнительную плату. Входной билет: 500 ₽ — взрослый, 400 ₽ — льготный
в понедельник в 10:30, 12:00, 14:00 и 16:00, в среду, четверг и пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:30, 12:00, 14:00 и 16:00, в среду, четверг и пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2355 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Выражаем благодарность нашему экскурсоводу Ирине, за интереснейшую экскурсию которую она с нами провела. Прекрасная подача информации и материала, грамотная речь-слушать Ирину было очень интересно! Погода была не совсем для прогулки, но Ирина нас так увлекла своим рассказом о династии Романовых, что время для нас пролетело быстро и незаметно. Для путешественников однозначно рекомендуем эту прогулку и маршрут с Ириной.
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была на экскурсии 16.11.25. Благодарю гида Ирину за замечательную экскурсию. Подача и изложение и все локации - всё продумано, познавательно и интересно. Проведённое время на экскурсии оставило только положительные эмоции. Однозначно рекомендую))).
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a
Огромное спасибо за волшебное погружения в эпоху Романовых, в культуру и традиции этого времени. Было опасения, что эта экскурсия не понравится - расстояние небольшое (от Эрмитажа до Летнего сада), здания
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О
Ирина прекрасный рассказчик, профессиональный гид, бездонная шкатулка знаний, историй и легенд! Спокойная прогулка вдоль Дворцовой набережной от Эрмитажа до Мраморного дворца познакомила с несколькими жилищами именитых представителей царской фамилии. Интересно было узнать не только справки о самих зданиях, архитекторах, но и интересные факты биографий их владельцев и жильцов.
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Всё прошло замечательно! Это наша третья прогулка с Ириной, и она прошла также замечательно, как и первые две. Ирина потрясающий рассказчик, с уникальным стилем подачи материала. Рассказ структурирован, информация запоминается легко, речь грамотная. Было очень интересно. Рекомендуем однозначно.
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Л
Экскурсия понравилась. Ирина рассказывала интересно, подробно, эмоционально, имеет глубокие знания по истории города. Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 10 лет. Так как часть маршрута проходит по набережной, то с собой надо взять одежду, чтобы защищала от ветра.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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