Пройтись маршрутом, привычным для царских особ и петербургской аристократии
Дворцы — символ Петербурга и гордость его архитектуры. Их облик пестрит интереснейшими деталями, стоит только присмотреться внимательнее.
В группе до 10 человек вы раскроете исторические места города и их связь с семейными хрониками Романовых.
Увидите неожиданную сторону жизни властных правителей и насладитесь атмосферой Петербурга конца 19-го века.
В группе до 10 человек вы раскроете исторические места города и их связь с семейными хрониками Романовых.
Увидите неожиданную сторону жизни властных правителей и насладитесь атмосферой Петербурга конца 19-го века.
Ближайшие даты:
3
авг
авг
9
авг
авг
14
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
21
авг
авг
23
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наследие Романовых
Пожалуй, ни в одном другом русском городе не найти столько дворцов, как в Петербурге. Здесь на одной только Дворцовой набережной их сразу 5. От зимней резиденции до летней, мимо императорских и великокняжеских дворцов — таким будет наш маршрут. По пути поговорим о том, как жилось наследникам престола и как непросто складывались взаимоотношения между ними. Вы узнаете, из-за чего внука Николая I вычеркнули из списков императорского дома, каким роковым красавицам удалось завладеть сердцами царственных особ и какие трогательные послания оставляли друг другу на окнах дворца Николай II и его супруга.
По царскому Петербургу
- Начнём прогулку с Дворцовой площади — того самого места, где был положен конец эпохе скромных жилищ в Петербурге. Рассмотрим торжественное здание Зимнего дворца, его колонны, барочный портик и статуи на фасаде.
- На нашем пути встретится Владимирский дворец, скрывающий историю некоронованной особы, которая не оставляла попыток заполучить власть в свои руки.
- Пройдём вдоль Ново-Михайловского дворца, где порассуждаем про воспитание детей в императорской семье. Выясним, какие игрушки они получали в детстве и как это влияло на становление их характеров.
- Заглянем во дворик Мраморного дворца, где увидим карикатурный памятник царю-миротворцу. Вы услышите рассказ про всех хозяев здания и поймёте, почему его называли малым Константиновским дворцом.
- Свернём в уютный Летний сад, где отыщем жилище Петра I, совсем не похожее на дворец. Вспомним, какие непростые взаимоотношения у царя были с сыном Алексеем и почему первый российский император так и не оставил завещания.
- После окончания пешеходной экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть Мраморный дворец (филиал Русского музея).
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Посещение Мраморного дворца осуществляется самостоятельно и за дополнительную плату. Входной билет: 400 руб. — взрослый, 200 руб. — льготный
в понедельник в 10:30, 12:00 и 13:00, в среду, четверг и пятницу в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 10:30, 12:00 и 13:00, в среду, четверг и пятницу в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 690 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На своих экскурсиях я особый акцент делаю на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются не скучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
25 июля 2023
Всё прошло замечательно! Это наша третья прогулка с Ириной, и она прошла также замечательно, как и первые две. Ирина потрясающий рассказчик, с уникальным стилем подачи материала. Рассказ структурирован, информация запоминается легко, речь грамотная. Было очень интересно. Рекомендуем однозначно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Пешеходные
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Дворцы, замки и особняки
Летний сад
Популярные места
Зимний дворец
Для студентов
Набережная
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской
Познакомиться с историческими фактами о городе и узнать о чудесах его молитвенной заступницы
в районе станции метро «Маяковская»
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
850₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку
в районе метро Московская
1 авг
4 авг
5 авг
6 авг
10 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Лицейский садик
4 авг
7 авг
8 авг
10 авг
47004 230₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании