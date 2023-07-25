Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной

Пройтись маршрутом, привычным для царских особ и петербургской аристократии

5
1 отзыв
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Дворцы — символ Петербурга и гордость его архитектуры. Их облик пестрит интереснейшими деталями, стоит только присмотреться внимательнее.

В группе до 10 человек вы раскроете исторические места города и их связь с семейными хрониками Романовых.

Увидите неожиданную сторону жизни властных правителей и насладитесь атмосферой Петербурга конца 19-го века.
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
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Описание

Что вас ожидает

Наследие Романовых

Пожалуй, ни в одном другом русском городе не найти столько дворцов, как в Петербурге. Здесь на одной только Дворцовой набережной их сразу 5. От зимней резиденции до летней, мимо императорских и великокняжеских дворцов — таким будет наш маршрут. По пути поговорим о том, как жилось наследникам престола и как непросто складывались взаимоотношения между ними. Вы узнаете, из-за чего внука Николая I вычеркнули из списков императорского дома, каким роковым красавицам удалось завладеть сердцами царственных особ и какие трогательные послания оставляли друг другу на окнах дворца Николай II и его супруга.

По царскому Петербургу

  • Начнём прогулку с Дворцовой площади — того самого места, где был положен конец эпохе скромных жилищ в Петербурге. Рассмотрим торжественное здание Зимнего дворца, его колонны, барочный портик и статуи на фасаде.
  • На нашем пути встретится Владимирский дворец, скрывающий историю некоронованной особы, которая не оставляла попыток заполучить власть в свои руки.
  • Пройдём вдоль Ново-Михайловского дворца, где порассуждаем про воспитание детей в императорской семье. Выясним, какие игрушки они получали в детстве и как это влияло на становление их характеров.
  • Заглянем во дворик Мраморного дворца, где увидим карикатурный памятник царю-миротворцу. Вы услышите рассказ про всех хозяев здания и поймёте, почему его называли малым Константиновским дворцом.
  • Свернём в уютный Летний сад, где отыщем жилище Петра I, совсем не похожее на дворец. Вспомним, какие непростые взаимоотношения у царя были с сыном Алексеем и почему первый российский император так и не оставил завещания.
  • После окончания пешеходной экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть Мраморный дворец (филиал Русского музея).

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Посещение Мраморного дворца осуществляется самостоятельно и за дополнительную плату. Входной билет: 400 руб. — взрослый, 200 руб. — льготный

в понедельник в 10:30, 12:00 и 13:00, в среду, четверг и пятницу в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:30, 12:00 и 13:00, в среду, четверг и пятницу в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
25 июля 2023
Всё прошло замечательно! Это наша третья прогулка с Ириной, и она прошла также замечательно, как и первые две. Ирина потрясающий рассказчик, с уникальным стилем подачи материала. Рассказ структурирован, информация запоминается легко, речь грамотная. Было очень интересно. Рекомендуем однозначно.

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