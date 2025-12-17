Когда: в понедельник в 10:30, 12:00, 14:00 и 16:00, в среду, четверг и пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала