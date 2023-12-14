Великолепная Гатчина

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге
Это индивидуальная экскурсия на личном автомобиле в необычную резиденцию русских императоров — романтиков — Большой Гатчинский дворец. Увидим парадные интерьеры Гатчинского дворца и личные интерьеры членов императорской семьи.
Великолепная Гатчина
Великолепная Гатчина
Великолепная Гатчина
Великолепная Гатчина
Великолепная Гатчина
Великолепная Гатчина
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
17
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
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даты

Что вас ожидает:

  • Парадные интерьеры Гатчинского дворца
  • Личные интерьеры членов императорской семьи

Описание

Гатчинский дворец Ему уже больше 250 лет и за свою историю он успел побывать охотничьей резиденцией графа Григория Орлова, загородной резиденцией семьи Романовых, а в советское время в его залах размещалось закрытое военно-промышленный институт. Но несмотря на такие исторические перипетии, воссозданный дворец, хранящий много историй, вновь обрел свое великолепие.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер на личном комфортабельном автомобиле Volvo xc60 до Гатчины и обратно, с трассовой экскурсией о Гатчине ее истории
  • Экскурсия по залам Большого Гатчинского дворца
  • Возможно посещение Пиратского замка (обговаривается отдельно)
Что не входит
  • Билеты в музей и парк
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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