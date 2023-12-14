Это индивидуальная экскурсия на личном автомобиле в необычную резиденцию русских императоров — романтиков — Большой Гатчинский дворец. Увидим парадные интерьеры Гатчинского дворца и личные интерьеры членов императорской семьи.
Ближайшие даты:
14
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15
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17
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20
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Что вас ожидает:
- Парадные интерьеры Гатчинского дворца
- Личные интерьеры членов императорской семьи
Описание
Гатчинский дворец Ему уже больше 250 лет и за свою историю он успел побывать охотничьей резиденцией графа Григория Орлова, загородной резиденцией семьи Романовых, а в советское время в его залах размещалось закрытое военно-промышленный институт. Но несмотря на такие исторические перипетии, воссозданный дворец, хранящий много историй, вновь обрел свое великолепие.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер на личном комфортабельном автомобиле Volvo xc60 до Гатчины и обратно, с трассовой экскурсией о Гатчине ее истории
- Экскурсия по залам Большого Гатчинского дворца
- Возможно посещение Пиратского замка (обговаривается отдельно)
- Что не входит
- Билеты в музей и парк
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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