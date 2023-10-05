Исследовать императорскую резиденцию в компании гида, который увлечёт историей
Гатчина прекрасна. Это одна из самых удалённых и неизвестных загородных резиденций императоров. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, чем в том же Петергофе, что всегда приятно.
Но именно Гатчинский дворец называли «пригородным Эрмитажем», а Александр III, приезжая сюда, говорил: «Счастлив быть снова дома». Наш гид покажет вам всё самое интересное и погрузит в историю.
Но именно Гатчинский дворец называли «пригородным Эрмитажем», а Александр III, приезжая сюда, говорил: «Счастлив быть снова дома». Наш гид покажет вам всё самое интересное и погрузит в историю.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время экскурсии вы:
- проедете там, где в своё время ездили императоры, встретите старинные верстовые столбы и послушаете путевую информацию;
- посетите Гатчинский дворец, узнаете, почему его называли «пригородным Эрмитажем», а также почему дворец может изменять свой цвет;
- прогуляетесь по аллеям пейзажного парка, разбитого ещё для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины II;
- увидите систему озёр, по водной глади которых плавают лебеди;
- заглянете в мрачный подземный ход, где живёт нимфа Эхо;
- узнаете о гатчинских призраках, ставших героями рассказов и народных легенд.
Мы готовы изменить программу под ваши желания либо её дополнить. Например, те, кто хочет знать всё и ещё чуть-чуть, могут побывать в:
- уникальном Приоратском замке, построенном для мальтийских рыцарей «русским Леонардо» Николаем Львовым;
- Дворцовой ферме, где любили завтракать молочными продуктами Павел I и его супруга;
- парковых павильонах, среди которых павильон Венеры на Острове любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры);
- Берёзовом домике — шуточном подарке императрицы Марии Фёдоровны её венценосному супругу.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Автомобиль рассчитан максимум на 4 пассажиров. Если вас больше, потребуется доплата за аренду минивэна или микроавтобуса.
- Время в дороге — примерно 1 час 25 минут в одну сторону
Дополнительные расходы
- Обед (по желанию)
- Билеты в Гатчинский дворец: для взрослых — 500 рублей, для школьников и студентов — 275 рублей, для пенсионеров (лица старше 65 лет) — 275 рублей
- Билеты в Гатчинский парк: для взрослых — 150 рублей, для школьников и студентов — 70 рублей, для пенсионеров (лица старше 65 лет) — 70 рублей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 888 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами; экскурсии наши — лёгкие для восприятия: будут и легенды, и шутки.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
5 окт 2023
Экскурсию проводила гид Наталья. Интересно было с самого начало и до конца. Сразу видно, что человек очень любит свою работу и знает очень много и делится этими знаниями, причем не сухими фразами "посмотрите налево, посмотрите направо". Все было на высоком уровне и очень интересно. Спасибо большое!
С
Светлана
11 сен 2023
Остались довольны экскурсией, узнали массу интересной информации от профессионального гида с энциклопедическими знаниями Наталии, интересная история, радостно видеть как возрождается дворец, очень понравилась экскурсия по парку. Спасибо
ю
юлия
9 сен 2023
Я много путешествовала по Питеру и вообще по миру, и могу с уверенностью сказать - Наталия лучший гид, который у меня был!
Ю
Юлия
29 авг 2023
Нашим гидом в Гатчине была Любовь и нам, безусловно, очень повезло. Если есть возможность позволить себе индивидуальную поездку, оно того стоит. Во-первых, рассказ человека с искусствоведческим образованием и стандартный текст, который скороговоркой произносит гид, который привез группу на автобусе, это - небо и земля. Групп во дворце было много, можно было сравнить. Во-вторых, на любой уточняющий вопрос Любовь могла дать подробный ответ и в историческом контексте, и добавить интересные факты о реставрации. В-третьих, это просто очень приятно и комфортно, когда в поездке учитываются все ваши индивидуальные пожелания. Помимо главного дворца и парка на мой взгляд, однозначно заслуживает внимания Приоратский дворец, так что времени лучше закладывать побольше.
Елена
24 авг 2023
Путешествие в Гатчину потрясающее. О красоте дворца и парка писать не буду. На сайте всё про это написано. Повезло с погодой, а самое главное повезло с гидом Ларисой. Довезла нас Лариса в Гатчину на комфортном автомобиле. Забрала нас от дома и доставила обратно. Лариса эмоциональный рассказчик, её не скучно слушать, с юмором и сама она очень обаятельная. Тур у неё выстроен чётко по алгоритму, всё успели, всё посмотрели. Очень жаль, что заканчивается отпуск, даст
Бог, на следующий год обязательно ещё попросимся к Ларисе на индивидуальные туры.
Бог, на следующий год обязательно ещё попросимся к Ларисе на индивидуальные туры.
А
Анна
23 авг 2023
Прекрасная экскурсия по прекрасной Гатчине с очень хорошим гидом Натальей. Спасибо большое!
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