Нашим гидом в Гатчине была Любовь и нам, безусловно, очень повезло. Если есть возможность позволить себе индивидуальную поездку, оно того стоит. Во-первых, рассказ человека с искусствоведческим образованием и стандартный текст, который скороговоркой произносит гид, который привез группу на автобусе, это - небо и земля. Групп во дворце было много, можно было сравнить. Во-вторых, на любой уточняющий вопрос Любовь могла дать подробный ответ и в историческом контексте, и добавить интересные факты о реставрации. В-третьих, это просто очень приятно и комфортно, когда в поездке учитываются все ваши индивидуальные пожелания. Помимо главного дворца и парка на мой взгляд, однозначно заслуживает внимания Приоратский дворец, так что времени лучше закладывать побольше.