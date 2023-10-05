Путешествие в Гатчину на автомобиле

Исследовать императорскую резиденцию в компании гида, который увлечёт историей

5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Гатчина прекрасна. Это одна из самых удалённых и неизвестных загородных резиденций императоров. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, чем в том же Петергофе, что всегда приятно.

Но именно Гатчинский дворец называли «пригородным Эрмитажем», а Александр III, приезжая сюда, говорил: «Счастлив быть снова дома». Наш гид покажет вам всё самое интересное и погрузит в историю.
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Путешествие в Гатчину на автомобиле
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время экскурсии вы:

  • проедете там, где в своё время ездили императоры, встретите старинные верстовые столбы и послушаете путевую информацию;
  • посетите Гатчинский дворец, узнаете, почему его называли «пригородным Эрмитажем», а также почему дворец может изменять свой цвет;
  • прогуляетесь по аллеям пейзажного парка, разбитого ещё для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины II;
  • увидите систему озёр, по водной глади которых плавают лебеди;
  • заглянете в мрачный подземный ход, где живёт нимфа Эхо;
  • узнаете о гатчинских призраках, ставших героями рассказов и народных легенд.

Мы готовы изменить программу под ваши желания либо её дополнить. Например, те, кто хочет знать всё и ещё чуть-чуть, могут побывать в:

  • уникальном Приоратском замке, построенном для мальтийских рыцарей «русским Леонардо» Николаем Львовым;
  • Дворцовой ферме, где любили завтракать молочными продуктами Павел I и его супруга;
  • парковых павильонах, среди которых павильон Венеры на Острове любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры);
  • Берёзовом домике — шуточном подарке императрицы Марии Фёдоровны её венценосному супругу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Автомобиль рассчитан максимум на 4 пассажиров. Если вас больше, потребуется доплата за аренду минивэна или микроавтобуса.
  • Время в дороге — примерно 1 час 25 минут в одну сторону

Дополнительные расходы

  • Обед (по желанию)
  • Билеты в Гатчинский дворец: для взрослых — 500 рублей, для школьников и студентов — 275 рублей, для пенсионеров (лица старше 65 лет) — 275 рублей
  • Билеты в Гатчинский парк: для взрослых — 150 рублей, для школьников и студентов — 70 рублей, для пенсионеров (лица старше 65 лет) — 70 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
С
5 окт 2023
Экскурсию проводила гид Наталья. Интересно было с самого начало и до конца. Сразу видно, что человек очень любит свою работу и знает очень много и делится этими знаниями, причем не сухими фразами "посмотрите налево, посмотрите направо". Все было на высоком уровне и очень интересно. Спасибо большое!
С
11 сен 2023
Остались довольны экскурсией, узнали массу интересной информации от профессионального гида с энциклопедическими знаниями Наталии, интересная история, радостно видеть как возрождается дворец, очень понравилась экскурсия по парку. Спасибо
ю
9 сен 2023
Я много путешествовала по Питеру и вообще по миру, и могу с уверенностью сказать - Наталия лучший гид, который у меня был!
Ю
29 авг 2023
Нашим гидом в Гатчине была Любовь и нам, безусловно, очень повезло. Если есть возможность позволить себе индивидуальную поездку, оно того стоит. Во-первых, рассказ человека с искусствоведческим образованием и стандартный текст, который скороговоркой произносит гид, который привез группу на автобусе, это - небо и земля. Групп во дворце было много, можно было сравнить. Во-вторых, на любой уточняющий вопрос Любовь могла дать подробный ответ и в историческом контексте, и добавить интересные факты о реставрации. В-третьих, это просто очень приятно и комфортно, когда в поездке учитываются все ваши индивидуальные пожелания. Помимо главного дворца и парка на мой взгляд, однозначно заслуживает внимания Приоратский дворец, так что времени лучше закладывать побольше.
Елена
24 авг 2023
Путешествие в Гатчину потрясающее. О красоте дворца и парка писать не буду. На сайте всё про это написано. Повезло с погодой, а самое главное повезло с гидом Ларисой. Довезла нас Лариса в Гатчину на комфортном автомобиле. Забрала нас от дома и доставила обратно. Лариса эмоциональный рассказчик, её не скучно слушать, с юмором и сама она очень обаятельная. Тур у неё выстроен чётко по алгоритму, всё успели, всё посмотрели. Очень жаль, что заканчивается отпуск, даст
Бог, на следующий год обязательно ещё попросимся к Ларисе на индивидуальные туры.
А
23 авг 2023
Прекрасная экскурсия по прекрасной Гатчине с очень хорошим гидом Натальей. Спасибо большое!

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