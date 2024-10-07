Отправляйтесь в загородную резиденцию русских императоров! На комфортабельном авто мы отправимся в Гатчину — загородную резиденцию русских императоров. Гатчина – прекрасна! Этот дворцово-парковый ансамбль – один из самых удаленных и неизвестных загородных резиденций русских царей. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, чем, например, в Петергофе, а это всегда приятно. При этом Гатчинский дворец называли «пригородным Эрмитажем», а Александр III, приезжая сюда, говорил: « — Счастлив быть снова дома». Наш гид покажет вам все самое главное и интересное и погрузит в интереснейшую историю этого комплекса. Что вы увидите и узнаете во время экскурсии:

Вам встретятся интересные места по пути: вы проедете там, где в своё время ездили императоры. Встретите старинные верстовые столбы. Эти виды будут дополнены интересной путевой экскурсией;

Посетите Гатчинский дворец, узнаете почему его называли «пригородным Эрмитажем», а также почему дворец может изменять свой цвет;

Прогуляетесь по аллеям замечательной красоты пейзажного парка, разбитого еще для Григория Орлова – фаворита императрицы Екатерины второй;

Увидите систему озер, по водной глади которых плавают лебеди;

Посетите мрачный подземный ход, в котором живет самая настоящий нимфа Эхо;

Узнаете о «гатчинских призраках», ставших героями рассказов и народных легенд. Это лишь некоторые чудеса, которые можно найти в Гатчине. Можем изменить программу под ваши желания, либо ее дополнить (по договоренности с гидом). Например, для тех же, кто хочет знать все и еще чуть-чуть, для посещения доступны:.

уникальный Приоратский замок, построенный для мальтийских рыцарей «русским Леонардо» Николаем Львовым;

дворцовая Ферма, где любили завтракать молочными продуктами Павел I и его супруга;

парковые павильоны, среди которых павильон Венеры на острове Любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры);

• Берёзовый домик - великолепная шутка императрицы Марии Фёдоровны, подарок для ее венценосного супруга. Важная информация:

парковые павильоны, среди которых павильон Венеры на острове Любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры);

Автомобиль рассчитан максимум на 4 пассажиров. Если вас больше, потребуется доплата за аренду минивэна или микроавтобуса.