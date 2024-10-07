Отправляйтесь в Гатчину — загородную резиденцию русских императоров, чтобы насладиться красотой дворцово-паркового ансамбля, прогуляться по живописным аллеям и окунуться в увлекательную историю дворца. Меньше туристов, но больше тайн и легенд!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Отправляйтесь в загородную резиденцию русских императоров! На комфортабельном авто мы отправимся в Гатчину — загородную резиденцию русских императоров. Гатчина – прекрасна! Этот дворцово-парковый ансамбль – один из самых удаленных и неизвестных загородных резиденций русских царей. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, чем, например, в Петергофе, а это всегда приятно. При этом Гатчинский дворец называли «пригородным Эрмитажем», а Александр III, приезжая сюда, говорил: « — Счастлив быть снова дома». Наш гид покажет вам все самое главное и интересное и погрузит в интереснейшую историю этого комплекса. Что вы увидите и узнаете во время экскурсии:
- Вам встретятся интересные места по пути: вы проедете там, где в своё время ездили императоры. Встретите старинные верстовые столбы. Эти виды будут дополнены интересной путевой экскурсией;
- Посетите Гатчинский дворец, узнаете почему его называли «пригородным Эрмитажем», а также почему дворец может изменять свой цвет;
- Прогуляетесь по аллеям замечательной красоты пейзажного парка, разбитого еще для Григория Орлова – фаворита императрицы Екатерины второй;
- Увидите систему озер, по водной глади которых плавают лебеди;
- Посетите мрачный подземный ход, в котором живет самая настоящий нимфа Эхо;
- Узнаете о «гатчинских призраках», ставших героями рассказов и народных легенд. Это лишь некоторые чудеса, которые можно найти в Гатчине. Можем изменить программу под ваши желания, либо ее дополнить (по договоренности с гидом). Например, для тех же, кто хочет знать все и еще чуть-чуть, для посещения доступны:.
- уникальный Приоратский замок, построенный для мальтийских рыцарей «русским Леонардо» Николаем Львовым;
- дворцовая Ферма, где любили завтракать молочными продуктами Павел I и его супруга;
- парковые павильоны, среди которых павильон Венеры на острове Любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры);
• Берёзовый домик - великолепная шутка императрицы Марии Фёдоровны, подарок для ее венценосного супруга. Важная информация:
парковые павильоны, среди которых павильон Венеры на острове Любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры);
Автомобиль рассчитан максимум на 4 пассажиров. Если вас больше, потребуется доплата за аренду минивэна или микроавтобуса.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский дворец
- Аллеи замечательной красоты пейзажного парка
- Систему озер, по водной глади которых плавают лебеди
- Посетите мрачный подземный ход, в котором живет самая настоящий нимфа Эхо
- Дополнительные опции:
- Уникальный Приоратский замок, построенный для мальтийских рыцарей «русским Леонардо» Николаем Львовым
- Дворцовая Ферма, где любили завтракать молочными продуктами Павел I и его супруга
- Парковые павильоны, среди которых павильон Венеры на острове Любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры)
- Берёзовый домик - великолепная шутка императрицы Марии Фёдоровны, подарок для ее венценосного супруга
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- "Билеты в парк и дворец (в том числе для гида)", " Стоимость билетов в Гатчинский дворец:
- Для взрослых - 500 Р
- Для школьников и студентов - 275 Р
- Для пенсионеров (лица старше 65 лет) - 275 Р
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Одевайтесь о погоде. Не забудьте зонты, удобную обувь и хорошее настроение
- Режим работы касс:
- С 29 апреля по 31 августа с 9:00 до 20:00
- С 1 сентября по 31 октября с 10:00 до 18:00
- Стоимость билетов в Гатчинский парк
- Для взрослых - 150 рублей
- Для школьников и студентов - 70 рублей
- Для пенсионеров (лица старше 65 лет) - 70 рублей
- Режим работы Гатчинского парка, лето 2023
- С 29 апреля по 31 мая ежедневно с 6:00 до 22:00
- С 1 июня по 31 июля ежедневно с 6:00 до 23:00
- С 1 августа по 31 октября ежедневно с 6:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вика
7 окт 2024
Индивидуальная экскурсия в Гатчинский дворец с прогулкой по парку очень понравилась. Экскурсовод Наталья - профессионал высокого уровня и прекрасный человек. Много интересных, уникальных знаний. Лёгкий в общении. Спасибо большое за то, что помогаете людям получать радость и жизненную энергию от таких совместных путешествий!
Л
Лариса
5 окт 2024
Спасибо Ирине за чудесную экскурсию по Гатчине!!
А
Анастасия
30 сен 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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