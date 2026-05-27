По задумке Петра I, Петергофская дорога должна была затмить знаменитую Версальскую во Франции. Вдоль всей линии от Петергофа до Санкт-Петербурга царь раздал участки самым знатным вельможам.
Мы оседлаем велосипеды и покатим так, чтобы парково-дворцовые ансамбли открывались перед нами в том же ритме, что и всадникам 18 века.
Описание экскурсии
Маршрут некруговой: начинаем в парке «Новознаменка», заканчиваем в Ораниенбауме. Практически все 40 км пути проходят по усадебным паркам с редкими выездами на дорогу.
На маршруте 45 локаций, о которых я расскажу. На 14 точках планируются остановки длительностью 5 мин. В зависимости от уровня подготовки группы, можно сделать 2 остановки на 10–15 мин.
Вы увидите:
- редкий образец елизаветинского барокко — Воронцову дачу
- неоготический дворец энтузиаста пожарного дела князя Львова
- старинные парки со скульптурами, островами и водопадами
- электростанции и телеграфы 19 века
- самую раннюю постройку пригородов Петербурга — Путевой дворец Петра I
А также:
- узнаете, откуда пошло слово «дача» и как Пётр I решил использовать Петергофскую дорогу в качестве презентации новой столицы
- погладите гранитную голову, с которой Пушкин списал богатыря в «Руслане и Людмиле»
- пройдёте по булыжной мостовой 19 века
Организационные детали
- Аренда велосипеда оплачивается дополнительно. В месте старта действует 3 пункта проката. Цены от 1000 до 1700 ₽ за сутки
- Физическая подготовка средняя — рассчитывайте силы для дороги 40 км
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Новознаменка»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я журналист, яхтсмен и велосипедист. Живу в Санкт-Петербурге. Провожу экскурсии на значимые для меня темы. Жил во Владимире, где проводил экскурсии в рамках проекта «Экскурсии от местных для местных», 3 года водил экскурсии по объектам Ресторанного дня во Владимире. В Коврове занимался диджитализацией газеты «Ковровские вести» и основал проект «Пешком по Коврову» с целью стимулирования общения городских сообществ.
