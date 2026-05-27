По задумке Петра I, Петергофская дорога должна была затмить знаменитую Версальскую во Франции. Вдоль всей линии от Петергофа до Санкт-Петербурга царь раздал участки самым знатным вельможам. Мы оседлаем велосипеды и покатим так, чтобы парково-дворцовые ансамбли открывались перед нами в том же ритме, что и всадникам 18 века.

Описание экскурсии

Маршрут некруговой: начинаем в парке «Новознаменка», заканчиваем в Ораниенбауме. Практически все 40 км пути проходят по усадебным паркам с редкими выездами на дорогу.

На маршруте 45 локаций, о которых я расскажу. На 14 точках планируются остановки длительностью 5 мин. В зависимости от уровня подготовки группы, можно сделать 2 остановки на 10–15 мин.

Вы увидите:

редкий образец елизаветинского барокко — Воронцову дачу

неоготический дворец энтузиаста пожарного дела князя Львова

старинные парки со скульптурами, островами и водопадами

электростанции и телеграфы 19 века

самую раннюю постройку пригородов Петербурга — Путевой дворец Петра I

А также:

узнаете, откуда пошло слово «дача» и как Пётр I решил использовать Петергофскую дорогу в качестве презентации новой столицы

погладите гранитную голову, с которой Пушкин списал богатыря в «Руслане и Людмиле»

пройдёте по булыжной мостовой 19 века

Организационные детали