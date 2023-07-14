Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене

Индивидуальная экскурсия за один день позволит осмотреть главные исторические достопримечательности Санкт-Петербурга и Пушкина.
Для вас, дорогие гости Северной столицы, мы собрали все самое интересное о объединили в одну экскурсию.
Побывав здесь однажды,
Для вас, дорогие гости Северной столицы, мы собрали все самое интересное о объединили в одну экскурсию.
Побывав здесь однажды,
Описание экскурсииБлистательный Пушкин Наша программа называется индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Пушкин в один день. У вас есть уникальный шанс воспользоваться специальным предложением и заказать индивидуальную экскурсию. по Санкт-Петербургу и Пушкину «Два в Одном». В этой экскурсии Вашему вниманию будет представлен блистательный Петербург с дворцами, площадями музеями и мостами и не менее блистательный Пушкин (Царское Село) с Екатерининским парком и дворцом. Санкт-Петербург — это не просто один из прекраснейших городов мира. Он наполнен своей особой атмосферой, своим Питерским климатом и богатейшей историей. Побывав здесь однажды, вы непременно вернётесь сюда вновь – это город в который хочется возвращаться и мы покажем Вам памятные места, где загадываются желания о повторном приезде в Питер и самое главное – сбываются! Организационные моменты: Мы хотим, чтобы ваше знакомство с городом стало незабываемым вместе с ЛЕНБАТУР, и предлагаем интересные индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу на микроавтобусе.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Спас на Крови
- Крейсер Аврора
- Исаакиевский собор
- Екатерининский дворец
- Александровский дворец
- Александровский парк
- Царскосельский лицей
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида и водителя.
Что не входит в цену
- Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Прекрасная экскурсия! Прекрасный, вдохновенный экскурсовод Александр. Бронировали на вторник и только позже узнали что по вторникам во дворец выходной. Не вышло поменять день и мы поехали. После, мы поняли что
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М
Индивидуальная экскурсия существенно комфортнее массовой, пунктуальность и внимание к деталям экскурсионной фирмы весьма порадовали.
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М
Индивидуальная экскурсия существенно комфортнее массовой, пунктуальность и внимание к деталям экскурсионной фирмы весьма порадовали.
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Е
Отличная экскурсия, много интересной и полезной информации, индивидуальный подход вам обеспечен (ну конечно зависит от гида).
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Л
Все прошло на ура, коллектив очень доволен экскурсией!
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Л
Все прошло на ура, коллектив очень доволен экскурсией!
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