Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Пушкину на минивене

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Для вас, дорогие гости Северной столицы, мы собрали все самое интересное о объединили в одну экскурсию.



Побывав здесь однажды, читать дальше уменьшить вы непременно вернётесь сюда вновь – это город в который хочется возвращаться и мы покажем Вам памятные места, где загадываются желания о повторном приезде в Питер и самое главное – сбываются! Индивидуальная экскурсия за один день позволит осмотреть главные исторические достопримечательности Санкт-Петербурга и Пушкина.Для вас, дорогие гости Северной столицы, мы собрали все самое интересное о объединили в одну экскурсию.Побывав здесь однажды, 5 6 отзывов

Go2Spb Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 7 часов 1-7 человек На автомобиле, автобусе, микроавтобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Блистательный Пушкин Наша программа называется индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Пушкин в один день. У вас есть уникальный шанс воспользоваться специальным предложением и заказать индивидуальную экскурсию. по Санкт-Петербургу и Пушкину «Два в Одном». В этой экскурсии Вашему вниманию будет представлен блистательный Петербург с дворцами, площадями музеями и мостами и не менее блистательный Пушкин (Царское Село) с Екатерининским парком и дворцом. Санкт-Петербург — это не просто один из прекраснейших городов мира. Он наполнен своей особой атмосферой, своим Питерским климатом и богатейшей историей. Побывав здесь однажды, вы непременно вернётесь сюда вновь – это город в который хочется возвращаться и мы покажем Вам памятные места, где загадываются желания о повторном приезде в Питер и самое главное – сбываются! Организационные моменты: Мы хотим, чтобы ваше знакомство с городом стало незабываемым вместе с ЛЕНБАТУР, и предлагаем интересные индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу на микроавтобусе.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворцовая площадь

Спас на Крови

Крейсер Аврора

Исаакиевский собор

Екатерининский дворец

Александровский дворец

Александровский парк

Царскосельский лицей Что включено Транспорт

Услуги гида и водителя. Что не входит в цену Билеты в парки/дворцы. Место начала и завершения? Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.