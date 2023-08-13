Ораниенбаум: история и природаЭта экскурсия для тех, кто самостоятельно добрался до Ораниенбаума (Ломоносова). Я покажу Вам Верхний парк и Нижний сад.

Мы вспомним перипетии истории, которыми так богаты эти места, насладимся чистым морским воздухом, которым пропитаны сады Ораниенбаума! Оказавшись здесь, Вы почувствуете красоту и гармонию, разлитую в этом прекрасном месте. Словами этого не передать!