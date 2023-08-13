Индивидуальная экскурсия из Санкт-Петербурга: прогулка по паркам Ораниенбаума
Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум впитал в себя гармонию и красоту России прошлых столетий: классические скульптуры, величественные памятники архитектуры в окружении цветущей природы и морского воздуха.
Мы отправимся на прогулку по Верхнему парку и Нижнему саду, узнаем, какими историями наполнены эти места, и просто насладимся живописными видами.
Мы отправимся на прогулку по Верхнему парку и Нижнему саду, узнаем, какими историями наполнены эти места, и просто насладимся живописными видами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Верхний парк
- Нижний сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ораниенбаум: история и природаЭта экскурсия для тех, кто самостоятельно добрался до Ораниенбаума (Ломоносова). Я покажу Вам Верхний парк и Нижний сад.
Мы вспомним перипетии истории, которыми так богаты эти места, насладимся чистым морским воздухом, которым пропитаны сады Ораниенбаума! Оказавшись здесь, Вы почувствуете красоту и гармонию, разлитую в этом прекрасном месте. Словами этого не передать!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по паркам
- Что не входит
- Билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У входа в паркЗавершение: У одного из дворцов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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