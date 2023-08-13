Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума

Индивидуальная экскурсия из Санкт-Петербурга: прогулка по паркам Ораниенбаума

Описание
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Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум впитал в себя гармонию и красоту России прошлых столетий: классические скульптуры, величественные памятники архитектуры в окружении цветущей природы и морского воздуха.

Мы отправимся на прогулку по Верхнему парку и Нижнему саду, узнаем, какими историями наполнены эти места, и просто насладимся живописными видами.
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Ближайшие даты:
13
авг
14
авг
15
авг
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авг
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18
авг
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Что вас ожидает:

  • Верхний парк
  • Нижний сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ораниенбаум: история и природаЭта экскурсия для тех, кто самостоятельно добрался до Ораниенбаума (Ломоносова). Я покажу Вам Верхний парк и Нижний сад.
Мы вспомним перипетии истории, которыми так богаты эти места, насладимся чистым морским воздухом, которым пропитаны сады Ораниенбаума! Оказавшись здесь, Вы почувствуете красоту и гармонию, разлитую в этом прекрасном месте. Словами этого не передать!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по паркам
Что не входит
  • Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в парк
Завершение: У одного из дворцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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