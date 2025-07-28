Откройте тайны владельцев Ораниенбаума — от Меншикова и Петра III в 18 веке до великой княгини Елены Павловны в 19 столетии. Посетите великолепные залы дворцов этой резиденции, погружаясь в уникальные интерьеры стиля рококо и узнавая о судьбах их хозяев.

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Описание экскурсии

Ораниенбаум: Дворцы и Их Истории

Ораниенбаум — это удивительный дворцово-парковый ансамбль, который изначально принадлежал влиятельному Меншикову. Со временем он стал тесно связан с будущими правителями России, такими как император Пётр III и его супруга, императрица Екатерина II.

Исторические Владелицы

В 19 веке Ораниенбаум попадает в руки великой княгини Елены Павловны, известной своими широкими интересами и выдающимися личностными качествами. Посещение этого уникального места позволяет погрузиться в историю нашей страны и насладиться прекрасными интерьерами.

Путешествие в Ораниенбаум

Гид встретит вас у вашего отеля в историческом центре Санкт-Петербурга, и вы отправитесь в город Ломоносов. Дорога займет около полутора часов. В Ломоносове расположен великолепный дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум, где вы сможете выбрать, какие дворцы и павильоны посетить.

Известные Дворцы

Большой Меншиковский дворец

Китайский дворец

Эти дворцы славятся своими изысканными интерьерами, которые отражают вкусы 18 и 19 веков. Некоторые помещения оформлены в стиле рококо, что делает их уникальными, так как этот стиль больше нигде в России не встречается.

Прогулка по Парку

Экскурсия также включает прогулку по живописному парку с гидом. Вы услышите увлекательные истории о владельцах Ораниенбаума, их предпочтениях и судьбах, а также о том, как это все отразилось на современном облике резиденции.

Посещение Ораниенбаума — это не только возможность узнать о богатой истории, но и насладиться красотой архитектуры и природы. Не упустите шанс окунуться в атмосферу прошлого!