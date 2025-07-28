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Ораниенбаум - история дворцов и владельцев

Откройте тайны владельцев Ораниенбаума — от Меншикова и Петра III в 18 веке до великой княгини Елены Павловны в 19 столетии.

Посетите великолепные залы дворцов этой резиденции, погружаясь в уникальные интерьеры стиля рококо и узнавая о судьбах их хозяев.
5
10 отзывов
Ораниенбаум - история дворцов и владельцев
Ораниенбаум - история дворцов и владельцев
Ораниенбаум - история дворцов и владельцев
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Ораниенбаум: Дворцы и Их Истории

Ораниенбаум — это удивительный дворцово-парковый ансамбль, который изначально принадлежал влиятельному Меншикову. Со временем он стал тесно связан с будущими правителями России, такими как император Пётр III и его супруга, императрица Екатерина II.

Исторические Владелицы

В 19 веке Ораниенбаум попадает в руки великой княгини Елены Павловны, известной своими широкими интересами и выдающимися личностными качествами. Посещение этого уникального места позволяет погрузиться в историю нашей страны и насладиться прекрасными интерьерами.

Путешествие в Ораниенбаум

Гид встретит вас у вашего отеля в историческом центре Санкт-Петербурга, и вы отправитесь в город Ломоносов. Дорога займет около полутора часов. В Ломоносове расположен великолепный дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум, где вы сможете выбрать, какие дворцы и павильоны посетить.

Известные Дворцы

  • Большой Меншиковский дворец
  • Китайский дворец

Эти дворцы славятся своими изысканными интерьерами, которые отражают вкусы 18 и 19 веков. Некоторые помещения оформлены в стиле рококо, что делает их уникальными, так как этот стиль больше нигде в России не встречается.

Прогулка по Парку

Экскурсия также включает прогулку по живописному парку с гидом. Вы услышите увлекательные истории о владельцах Ораниенбаума, их предпочтениях и судьбах, а также о том, как это все отразилось на современном облике резиденции.

Посещение Ораниенбаума — это не только возможность узнать о богатой истории, но и насладиться красотой архитектуры и природы. Не упустите шанс окунуться в атмосферу прошлого!

Ежедневно, в первой половине дня. Важно: Большой Меншиковский дворец закрыт по вторникам, а также в последнюю среду месяца. Китайский дворец и Павильон Катальной горы закрыты по понедельникам, а также в последний вторник месяца. Дворец Петра III закрыт по понедельникам. Картинный дом закрыт по средам, а также в последний четверг месяца.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой Меншиковский дворец
  • Китайский дворец
  • Дворец Петра III
  • Павильон Катальной горки
  • Каменное зало
  • Нижний сад
  • Верхний парк
Что включено
  • Услуги гида (путевая информация и прогулка по парку)
  • Транспорт (стандартный легковой автомобиль вместимостью до 4 человек)
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в центре Петербурга
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в первой половине дня. Важно: Большой Меншиковский дворец закрыт по вторникам, а также в последнюю среду месяца. Китайский дворец и Павильон Катальной горы закрыты по понедельникам, а также в последний вторник месяца. Дворец Петра III закрыт по понедельникам. Картинный дом закрыт по средам, а также в последний четверг месяца.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Входные билеты во дворцы не включены в стоимость тура и приобретаются отдельно. Рекомендую покупать их заранее онлайн
  • На официальном сайте музея. Ссылку по запросу пришлю. Экскурсии внутри дворцов проводят штатные сотрудники музея
  • Это включено в стоимость входных билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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