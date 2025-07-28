Посетите великолепные залы дворцов этой резиденции, погружаясь в уникальные интерьеры стиля рококо и узнавая о судьбах их хозяев.
Описание экскурсии
Ораниенбаум: Дворцы и Их Истории
Ораниенбаум — это удивительный дворцово-парковый ансамбль, который изначально принадлежал влиятельному Меншикову. Со временем он стал тесно связан с будущими правителями России, такими как император Пётр III и его супруга, императрица Екатерина II.
Исторические Владелицы
В 19 веке Ораниенбаум попадает в руки великой княгини Елены Павловны, известной своими широкими интересами и выдающимися личностными качествами. Посещение этого уникального места позволяет погрузиться в историю нашей страны и насладиться прекрасными интерьерами.
Путешествие в Ораниенбаум
Гид встретит вас у вашего отеля в историческом центре Санкт-Петербурга, и вы отправитесь в город Ломоносов. Дорога займет около полутора часов. В Ломоносове расположен великолепный дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум, где вы сможете выбрать, какие дворцы и павильоны посетить.
Известные Дворцы
- Большой Меншиковский дворец
- Китайский дворец
Эти дворцы славятся своими изысканными интерьерами, которые отражают вкусы 18 и 19 веков. Некоторые помещения оформлены в стиле рококо, что делает их уникальными, так как этот стиль больше нигде в России не встречается.
Прогулка по Парку
Экскурсия также включает прогулку по живописному парку с гидом. Вы услышите увлекательные истории о владельцах Ораниенбаума, их предпочтениях и судьбах, а также о том, как это все отразилось на современном облике резиденции.
Посещение Ораниенбаума — это не только возможность узнать о богатой истории, но и насладиться красотой архитектуры и природы. Не упустите шанс окунуться в атмосферу прошлого!
Ежедневно, в первой половине дня. Важно: Большой Меншиковский дворец закрыт по вторникам, а также в последнюю среду месяца. Китайский дворец и Павильон Катальной горы закрыты по понедельникам, а также в последний вторник месяца. Дворец Петра III закрыт по понедельникам. Картинный дом закрыт по средам, а также в последний четверг месяца.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Меншиковский дворец
- Китайский дворец
- Дворец Петра III
- Павильон Катальной горки
- Каменное зало
- Нижний сад
- Верхний парк
Что включено
- Услуги гида (путевая информация и прогулка по парку)
- Транспорт (стандартный легковой автомобиль вместимостью до 4 человек)
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Входные билеты во дворцы не включены в стоимость тура и приобретаются отдельно. Рекомендую покупать их заранее онлайн
- На официальном сайте музея. Ссылку по запросу пришлю. Экскурсии внутри дворцов проводят штатные сотрудники музея
- Это включено в стоимость входных билетов