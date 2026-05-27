Мы объединили два самых популярных водных маршрута за один вечер.
Сначала теплоход пройдёт по уютным каналам и рекам — Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке. В сумерках вы увидите дворцовые набережные с воды так, как это удаётся немногим.
А затем судно выйдет в парадную Неву, где перед вами откроется главное зрелище ночи — разведённые мосты Петербурга.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но прогулка всё равно пройдёт по полному маршруту.
- Река Фонтанка
- Крюков канал
- Река Мойка
- Зимняя канавка
- Парадная Нева (с видом на разводные мосты)
В вечерней подсветке перед вами предстанут набережные, дворцы, особняки и мосты — и те, что вы знаете по открыткам, и те, что заметите только с воды.
Организационные детали
- На линии работают однопалубные теплоходы вместимостью от 30 до 80 пассажиров
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Актуальный график разведения мостов опубликован на сайте Мостотреста
- С вами будет один из капитанов нашей команды
ежедневно в 23:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2295 ₽
|Льготный
|1955 ₽
|Детский
|1615 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 12 туристов
Наша судоходная компания работает с 1997 года. Предлагаем тематические водные экскурсии — у нас огромная коллекция маршрутов. А удобное расположение причалов в историческом центре Петербурга сделает ваш отдых максимально комфортным.
