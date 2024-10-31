Это прогулка по красивому маршруту, который включает в себя основные достопримечательности города.
Под рассказы аудиогида вы проплывёте рядом с крейсером «Аврора», рассмотрите Зимний дворец и увидите один из символов Петербурга — развод Дворцового моста.
Под рассказы аудиогида вы проплывёте рядом с крейсером «Аврора», рассмотрите Зимний дворец и увидите один из символов Петербурга — развод Дворцового моста.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:00
Описание водной прогулки
Маршрут
Нева — Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — Зимняя канавка — Нева
Вы увидите:
- Легендарный крейсер «Аврора»
- Мариинский театр и Новую Голландию
- Знаменитые цветные мосты — Красный, Синий и Зелёный
- Зимний дворец
- Развод Дворцового моста
Если вдруг пойдёт дождь — не страшно, на наших теплоходах есть как открытые, так и закрытые палубы.
Однако из-за погодных условий может быть отменён развод мостов.
Окончание прогулки
- В 1:30 на Адмиралтейской набережной, 16
Организационные детали
- На борту теплохода действует свободная рассадка
- Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями или перекрытием акваторий
- На теплоход можно проносить любые напитки, кроме алкогольных
- Дополнительные расходы по желанию: мини-бар — на выбор, пледы — 400 ₽
- Продажа билетов на рейс закрывается за час до начала прогулки
- Посадка начинается за 30 минут до отплытия
ежедневно в 23:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 200 ₽
|Льготный
|1 000 ₽
|Дети (3-11 лет)
|700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 378 туристов
Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Anastasia
31 окт 2024
В целом все хорошо, только в маршруте была Нева и Фонтанка (по Неве раза 2-3 катали туда-сюда). Было бы здорово, если бы маршрут говорили при посадке.
Александр
28 окт 2024
Теплоход к уютный, материал отличный, маршрут мегакрутой.
А
Артем
27 окт 2024
Великолепная экскурсия, информативная, комплексная, посмотрел с воды весь центр города, очень понравилось! Огромное Вам спасибо. Я ждал этого 10 лет, и вы сделали ночь с разведенными мостами незабываемой.
Санкт-Петербург великолепен, но
Санкт-Петербург великолепен, но
r
rozovoe2308@gmail.com
26 окт 2024
Это тихий ужас!
Администратор при посадке спросил только номер заказа и просто посадил на первый попавшийся корабль.
Мне было необходимо выйти на Университетской набережной, а в итоге это вообще другой корабль!!! На вопрос и как мне теперь добираться присутствующим было откровенно наплевать!
Касаемо поездки: пледов нет, кофе не работает, стекла разбиты.
Администратор при посадке спросил только номер заказа и просто посадил на первый попавшийся корабль.
Мне было необходимо выйти на Университетской набережной, а в итоге это вообще другой корабль!!! На вопрос и как мне теперь добираться присутствующим было откровенно наплевать!
Касаемо поездки: пледов нет, кофе не работает, стекла разбиты.
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию и благодарим Вас за отзыв.
Он поможет нам наладить работу с посадкой-высадкой пассажиров более эффективно,
Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию и благодарим Вас за отзыв.
Он поможет нам наладить работу с посадкой-высадкой пассажиров более эффективно,
Н
Наталья
22 окт 2024
Развода моста,заявленного в экмкурсионной программе мы так и не увидели. Организаторам заранее надо смотреть расписание, и в случае,как произошло вчера переносить экскурсию.
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья.
Нам очень жаль, что Вам не удалось увидеть развод Дворцового моста.
Действительно, он является гвоздем программы.
К сожалению, Мостотрест принимает решение
Нам очень жаль, что Вам не удалось увидеть развод Дворцового моста.
Действительно, он является гвоздем программы.
К сожалению, Мостотрест принимает решение
А
Алевтина
13 окт 2024
Отличная экскурсия! Рекомендуем всем. Работает бар на теплоходе. Можно согреться тёплым чаем, кофем, глинтвейном и другими напитками.
А
Алексей
8 окт 2024
В целом всё норм, но нигде не указано что перед началом, нужно получить билеты. Кассир, тоже сразу не сразу смог помочь, кассир про данный сервис как будто слышал первый раз. Поэтому пришлось пропустить очередь, и разбираться с билетами, поэтому занять место получше не получилось, хотя мы были практически первые в очереди.
Н
Надежда
29 сен 2024
Утеплить салон, стулья в холодное время
П
Польшина
23 сен 2024
Все было классно, снизила оценку из-за того что материал повторялся.
В
Валерия
14 сен 2024
На все вопросы мне отвечали оперативно, маршрут хороший, очень познавательный.
Сначала Нева, потом по каналам и рекам и обратно вышли на Неву.
В программу входит один мост - Дворцовский.
С собой лучше брать
Сначала Нева, потом по каналам и рекам и обратно вышли на Неву.
В программу входит один мост - Дворцовский.
С собой лучше брать
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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