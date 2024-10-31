Anastasia В целом все хорошо, только в маршруте была Нева и Фонтанка (по Неве раза 2-3 катали туда-сюда). Было бы здорово, если бы маршрут говорили при посадке.

Александр Теплоход к уютный, материал отличный, маршрут мегакрутой.

А Артем

Санкт-Петербург великолепен, но читать дальше именно с такими экскурсиями туристы обращают внимание на неочевидные факты. Проведя 2,5 часа в судне мы проплыли по всем артериям Северной столицы, узнали об истории, легендах, особенностях архитектуры, насладились красотой и уверен, что вся группа осталась под таким же впечатлением. Было здорово! Благодарю! Великолепная экскурсия, информативная, комплексная, посмотрел с воды весь центр города, очень понравилось! Огромное Вам спасибо. Я ждал этого 10 лет, и вы сделали ночь с разведенными мостами незабываемой.Санкт-Петербург великолепен, но

r rozovoe2308@gmail.com Это тихий ужас!

Администратор при посадке спросил только номер заказа и просто посадил на первый попавшийся корабль.

Мне было необходимо выйти на Университетской набережной, а в итоге это вообще другой корабль!!! На вопрос и как мне теперь добираться присутствующим было откровенно наплевать!

Касаемо поездки: пледов нет, кофе не работает, стекла разбиты. Михаил Ответ организатора:



Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию и благодарим Вас за отзыв.

Он поможет нам наладить работу с посадкой-высадкой пассажиров более эффективно, читать дальше чтобы избежать повторения ситуации в будущем.



Треснувшее окно не влияет на безопасность пассажиров и мы заменим его в ближайшее время, как только получим необходимые комплектующие.



Так как услуга с нашей стороны была оказана не в полном объеме, мы оформили возврат 50% стоимости билета.



Также, если Вы захотите, мы готовы прокатить вас бесплатно на других наших экскурсиях, пока не окончена навигация. Здравствуйте.Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию и благодарим Вас за отзыв.Он поможет нам наладить работу с посадкой-высадкой пассажиров более эффективно,

Н Наталья Развода моста,заявленного в экмкурсионной программе мы так и не увидели. Организаторам заранее надо смотреть расписание, и в случае,как произошло вчера переносить экскурсию. Михаил Ответ организатора:

Нам очень жаль, что Вам не удалось увидеть развод Дворцового моста.

Действительно, он является гвоздем программы.

К сожалению, Мостотрест принимает решение читать дальше об отмене развода мостов по факту.

В этот день уведомление об отмене поступило в 23:29 — теплоход уже отправился в рейс.



Подтверждение этому можно найти в официальной группе Мостотреста ВКонтакте



Тем не менее, мы готовы компенсировать неудобства и прокатить еще раз на этой экскурсии или другой. Здравствуйте, Наталья.Нам очень жаль, что Вам не удалось увидеть развод Дворцового моста.Действительно, он является гвоздем программы.К сожалению, Мостотрест принимает решение

А Алевтина Отличная экскурсия! Рекомендуем всем. Работает бар на теплоходе. Можно согреться тёплым чаем, кофем, глинтвейном и другими напитками.

А Алексей В целом всё норм, но нигде не указано что перед началом, нужно получить билеты. Кассир, тоже сразу не сразу смог помочь, кассир про данный сервис как будто слышал первый раз. Поэтому пришлось пропустить очередь, и разбираться с билетами, поэтому занять место получше не получилось, хотя мы были практически первые в очереди.

Н Надежда Утеплить салон, стулья в холодное время

П Польшина Все было классно, снизила оценку из-за того что материал повторялся.